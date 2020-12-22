Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia no ES

Fogos, tendas e casas de aluguel: veja as regras para o réveillon de Guarapari

Atualmente a regra em vigor restringe o número de pessoas a 50% da capacidade de imóveis de aluguel, e com o novo decreto  que terá validade até 4 de janeiro  essa limitação se dará por quarto. Prefeitura também proibiu fogos e tendas nas praias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 11:50

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 11:50

Banhistas aproveitam o dia sol na praia do Morro, em Guarapari
Banhistas aproveitam o dia sol na praia do Morro, em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros
Com o avanço da pandemia de coronavírus, o município de Guarapari, que tem um dos balneários mais procurados da região Sudeste, vai publicar um decreto com novas medidas de prevenção que serão válidas até o dia 4 de janeiro de 2021, incluindo regras para o réveillon no município.
Entre essas normas, a prefeitura vai restringir o número de pessoa nos imóveis de aluguel. Atualmente a regra que está em vigor restringe esse número a 50% da capacidade desses imóveis. Com o novo decreto, essa limitação se dará por quarto.
"Vai ser coerente por quarto, a quantidade de pessoas será limitada por número de quartos. A gente vai fazer uma conta exata de quantos turistas poderão estar em cada quarto. No decreto vai estar bem explicado", relatou o secretário de Postura e Trânsito de Guarapari, Luiz Carlos Cardoso, em entrevista à CBN Vitória.
Questionado sobre a fiscalização, o secretário afirmou que "conta com o apoio da população". Quem já tinha alugado imóveis sem a limitação terá que se adequar às novas regras, de acordo com Cardoso.

Veja Também

Justiça suspende decreto que flexibiliza abertura do comércio em Guarapari

Guarapari começa a receber voo diário vindo de Belo Horizonte nesta quinta

P12 Guarapari adia sua inauguração para 2021

"O bom senso deve prevalecer porque em quarto cheio é o turista que vai estar em risco. Vai ter que se adequar. A gente está priorizando a vida", afirmou.
A cidade diz que contará com a ajuda dos vizinhos para denunciar aglomerações em residências e, em caso de apartamentos, o condomínio também poderá ser penalizado, assim como o proprietário do imóvel.
Além de ter cancelado a queima de fogos no réveillon, o município também vai proibir a colocação de tendas na orla durante a virada de ano para evitar aglomerações.
O texto da prefeitura ainda trará regras que já estão previstas em decretos do Governo do Estado, como a proibição de shows e a limitação do horário de funcionamento dos bares e restaurantes, que podem funcionar até às 22h de segunda a sábado e até às 16h aos domingos.
Também estarão proibidos eventos e feiras itinerantes. O decreto vai ter validade até o dia 4 de janeiro. A prévia desse decreto também previa a proibição da entrada de ônibus e vans de turismo, mas esse ponto está sendo revisto pela equipe da prefeitura, segundo o secretário. O decreto também não vai prever restrição de acesso a praias e nem bloqueio nessas áreas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos
Imagem de destaque
Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados