Guarapari começa a receber voo diário vindo de Belo Horizonte nesta quinta

Vista aérea da pista do Aeroporto de Guarapari Crédito: Alfredo Ghidini Neto

Os voos comerciais para o aeroporto de Guarapari , no litoral do ES, partindo de Belo Horizonte, em Minas Gerais, vão começar na tarde desta quinta-feira (17).

O trecho será operado pela Azul Linhas Aéreas. De acordo com a Azul Conecta, a empresa sub-regional da Azul, os voos serão realizados entre 17 de dezembro e 31 de janeiro.

Anualmente, durante o verão, a cidade capixaba recebe milhares de turistas, principalmente mineiros. De acordo com a empresa, a novidade faz parte de uma malha exclusiva para nove destinos muito procurados na alta temporada que contempla nove destinos nacionais.

Além de Guarapari, a companhia também ofertará voos exclusivos para Canela (RS), Torres (RS), Itanhaém (SP), Ubatuba (SP), Paraty (RJ), Angra dos Reis (RJ), Búzios (RJ) e Jericoacoara (CE), alguns dos destinos mais procurados pelos turistas durante a temporada de verão. Ao todo serão 38 voos diários.

A capacidade da aeronave, modelo Cessna Gran Caravan, será de nove clientes. Sabemos que esses destinos são muito procurados pelas pessoas que querem curtir os dias de verão, por isso lançamos o Verão Azul Conecta, oferecendo voos de curta duração a partir de aeroportos de grande movimento. Só a Azul, com uma frota diversa, é capaz de resumir aquelas longas horas de estrada a alguns minutos a bordo dos confortáveis aviões da Azul Conecta, destacou o diretor de marketing da Azul, Daniel Bicudo, na ocasião do anúncio da rota.

Aeronaves modelo Cessna Gran Caravan serão responsáveis por cumprir todas as rotas Crédito: Azul Linhas Aéreas/Divulgação