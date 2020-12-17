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Nova rota

Guarapari começa a receber voo diário vindo de Belo Horizonte nesta quinta

O trecho será operado pela Azul Linhas Aéreas. De acordo com a Azul Conecta, a empresa sub-regional da Azul, os voos serão realizados entre 17 de dezembro e 31 de janeiro

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 11:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 11:35
Vista aérea da pista do Aeroporto de Guarapari
Vista aérea da pista do Aeroporto de Guarapari Crédito: Alfredo Ghidini Neto
Os voos comerciais para o aeroporto de Guarapari, no litoral do ES, partindo de Belo Horizonte, em Minas Gerais, vão começar na tarde desta quinta-feira (17).
O trecho será operado pela Azul Linhas Aéreas. De acordo com a Azul Conecta, a empresa sub-regional da Azul, os voos serão realizados entre 17 de dezembro e 31 de janeiro.
A rota foi anunciada pelo governador do Espírito SantoRenato Casagrande (PSB), há exatamente um mês.
Anualmente, durante o verão, a cidade capixaba recebe milhares de turistas, principalmente mineiros. De acordo com a empresa, a novidade faz parte de uma malha exclusiva para nove destinos muito procurados na alta temporada que contempla nove destinos nacionais.
Além de Guarapari, a companhia também ofertará voos exclusivos para Canela (RS), Torres (RS), Itanhaém (SP), Ubatuba (SP), Paraty (RJ), Angra dos Reis (RJ), Búzios (RJ) e Jericoacoara (CE), alguns dos destinos mais procurados pelos turistas durante a temporada de verão. Ao todo serão 38 voos diários.
A capacidade da aeronave, modelo Cessna Gran Caravan, será de nove clientes. Sabemos que esses destinos são muito procurados pelas pessoas que querem curtir os dias de verão, por isso lançamos o Verão Azul Conecta, oferecendo voos de curta duração a partir de aeroportos de grande movimento. Só a Azul, com uma frota diversa, é capaz de resumir aquelas longas horas de estrada a alguns minutos a bordo dos confortáveis aviões da Azul Conecta, destacou o diretor de marketing da Azul, Daniel Bicudo, na ocasião do anúncio da rota.
Aeronaves modelo Cessna Gran Caravan serão responsáveis por cumprir todas as rotas
Aeronaves modelo Cessna Gran Caravan serão responsáveis por cumprir todas as rotas Crédito: Azul Linhas Aéreas/Divulgação
Com informações do G1 ES

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