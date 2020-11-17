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Nova rota

Guarapari terá voo diário vindo de Belo Horizonte no verão; entenda

O comunicado foi feito pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), nesta terça-feira (17), pelo Twitter
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 14:01

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 14:01

Aeronaves modelo Cessna Gran Caravan serão responsáveis por cumprir todas as rotas Crédito: Azul Linhas Aéreas/Divulgação
A Azul Linhas Áreas vai comercializar voos diretos entre Guarapari (ES) e Belo Horizonte (MG). A nova rota será operada entre 17 de dezembro e 31 de janeiro de 2021, período de alta temporada. O comunicado foi feito pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), nesta terça-feira (17), no Twitter, e confirmado pela Azul.
Anualmente, durante o verão, a cidade capixaba recebe milhares de turistas, principalmente mineiros. De acordo com a empresa, a novidade faz parte de uma malha exclusiva para nove destinos muito procurados na alta temporada que contempla nove destinos nacionais.
Além de Guarapari, a companhia também ofertará voos exclusivos para Canela (RS), Torres (RS), Itanhaém (SP), Ubatuba (SP), Paraty (RJ), Angra dos Reis (RJ), Búzios (RJ) e Jericoacoara (CE), alguns dos destinos mais procurados pelos turistas durante a temporada de verão. Ao todo serão 38 voos diários.

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As passagens para todos os voos da alta estação já estão à venda nos canais oficiais da empresa, sendo que em alguns casos é possível encontrar passagem a partir do dia 14 de novembro. Segundo a aérea, o valor promocional da passagem será de R$ 199.
A capacidade será de nove clientes, as aeronaves modelo Cessna Gran Caravan serão responsáveis por cumprir todas as rotas. Os voos serão operados pela Azul Conecta, empresa sub-regional da Azul Linhas Aéreas.
Sabemos que esses destinos são muito procurados pelas pessoas que querem curtir os dias de verão, por isso lançamos o Verão Azul Conecta, oferecendo voos de curta duração a partir de aeroportos de grande movimento. Só a Azul, com uma frota diversa, é capaz de resumir aquelas longas horas de estrada a alguns minutos a bordo dos confortáveis aviões da Azul Conecta, destaca o diretor de marketing da Azul, Daniel Bicudo.
Em entrevista ao programa Cotidiano da Rádio CBN Vitória na tarde desta terça-feira (17), o secretário estadual de turismo, Dorval Uliana, explicou que a nova rota vai trazer mais dinheiro para circular no Estado.
"Esse voo é importante para a qualificação do perfil do turista que vem para o nosso leitoral. Também estamos de olho no turismo do Centro-oeste, porque ele tem um ticket médio, capacidade econômica, interessante. A interligação com o Estado também ocorreria nesses pequenos aviões", comentou.

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