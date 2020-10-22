Entrada do terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva/Arquivo

Aeroporto de Vitória voltará a contar com voos diretos para o Aeroporto de Congonhas, no coração da cidade de São Paulo , a partir do dia 1º de novembro. A rota, que havia sido paralisada em função da pandemia do coronavírus , é historicamente uma das que possui maior demanda no terminal capixaba.

Os voos terão frequência diária e serão operados pela Gol Linhas Aéreas e pela Latam, assim como antes da pandemia. Além da retomada dessa operação, quem for viajar para São Paulo também passará a contar com uma nova opção de voo para o Aeroporto de Guarulhos, que sairá durante a madrugada e será ofertado pela Latam. (Veja os horários no fim da matéria)

As informações são da Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), concessionária que administra o Eurico de Aguiar Salles. A expectativa da empresa é que, com a entrada das novas rotas que farão a malha do terminal crescer em 35%, o mês de novembro tenha uma recuperação de 66% no fluxo de passageiros.

Your browser does not support the audio element. Aeroporto de Vitória voltará a ter voos para Congonhas em novembro

Segundo o CEO dos aeroportos de Vitória, Macaé e Florianópolis, Ricardo Gesse , a retomada dos voos vem ocorrendo de forma gradual e segura. No último final de semana, entre os dias 15 e 19 de outubro, o terminal capixaba registrou recorde de movimentação desde o início da pandemia, recebendo mais de 21 mil passageiros em operações de embarque e desembarque.

Estamos comprometidos em propiciar um ambiente seguro em nossos aeroportos, o que gera uma experiência tranquila e agradável aos nossos passageiros e segurança às cias aéreas para retomada das operações. O aumento das ofertas de voos está diretamente relacionado ao aumento da demanda e isso é excelente, pois aponta uma retomada da economia, afirmou Gesse.

Com o retorno dos voos para Congonhas, o Aeroporto de Vitória volta a operar para oito aeroportos. São eles: Brasília, Salvador, Confins (Belo Horizonte), Galeão e Santos Dumont (Rio de Janeiro) e Congonhas, Guarulhos e Viracopos (São Paulo). A partir de janeiro, também serão retomadas as operações diárias para Recife (PE) , pela Azul Linhas Aéreas.

HORÁRIOS DOS NOVOS VOOS PARA VITÓRIA PARA CONGONHAS E GUARULHOS

Aeroporto de Congonhas (São Paulo) - saídas de Vitória

Gol: 6:25 - segundas, terças, quartas, quintas e sábados.

Latam: 15h15 - todos os dias.



Latam: 20h00 - todos os dias.



Aeroporto de Guarulhos (São Paulo) - novo voo na madrugada