Avião da Azul no pátio do Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019

Com a chegada do verão se aproximando, o Aeroporto de Vitória vai recuperar o voo direto para Recife (PE). A rota, suspensa desde março em função da pandemia do coronavírus , era operada pela Azul Linhas Aéreas desde fevereiro de 2019.

A partir do dia 1º de janeiro de 2021, a Azul vai voltar a operar um voo diário para a capital pernambucana, com ida e volta. Os novos horários ainda não foram divulgados, mas antes da pandemia a rota era na faixa noturna. O trajeto tem duração de 2h20.

Recife é um hub de operações da Azul e vai ser o primeiro a recuperar 100% da capacidade operacional com o início de voos regulares para Vitória, Palmas (TO), Cuiabá (MT) e Porto Alegre (RS)  que será o maior voo doméstico do país, com 4h20 de duração , além de rotas pontuais no verão para Uberlândia (MG), Ribeirão Preto e São José do Rio Preto (SP) e Goiânia (GO).

Your browser does not support the audio element. Aeroporto de Vitória voltará a ter voo para Recife a partir do verão

A retomada da rota deve dar mais um impulso ao Aeroporto de Vitória, que vem recuperando gradativamente o número de voos e de movimentação de passageiros nos últimos meses. Na quinta-feira (8), véspera do feriadão de Nossa Senhora Aparecida, o terminal capixaba teve movimentação recorde desde o início da pandemia