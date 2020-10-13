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Retomada da aviação

Aeroporto de Vitória voltará a ter voo para Recife a partir do verão

Rota era feita pela Azul desde 2019, mas estava paralisada com a pandemia do coronavírus. Companhia vai oferecer um voo por dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 17:07

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 17:07

Avião da Azul no pátio do Aeroporto de Vitória
Avião da Azul no pátio do Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019
Com a chegada do verão se aproximando, o Aeroporto de Vitória vai recuperar o voo direto para Recife (PE). A rota, suspensa desde março em função da pandemia do coronavírus, era operada pela Azul Linhas Aéreas desde fevereiro de 2019.
A partir do dia 1º de janeiro de 2021, a Azul vai voltar a operar um voo diário para a capital pernambucana, com ida e volta. Os novos horários ainda não foram divulgados, mas antes da pandemia a rota era na faixa noturna. O trajeto tem duração de 2h20.

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Recife é um hub de operações da Azul e vai ser o primeiro a recuperar 100% da capacidade operacional com o início de voos regulares para Vitória, Palmas (TO), Cuiabá (MT) e Porto Alegre (RS)  que será o maior voo doméstico do país, com 4h20 de duração , além de rotas pontuais no verão para Uberlândia (MG), Ribeirão Preto e São José do Rio Preto (SP) e Goiânia (GO).
Aeroporto de Vitória voltará a ter voo para Recife a partir do verão
A retomada da rota deve dar mais um impulso ao Aeroporto de Vitória, que vem recuperando gradativamente o número de voos e de movimentação de passageiros nos últimos meses. Na quinta-feira (8), véspera do feriadão de Nossa Senhora Aparecida, o terminal capixaba teve movimentação recorde desde o início da pandemia.
Na ocasião, a concessionária que administra o aeroporto divulgou nota afirmando que  a recuperação do movimento tem sido gradual e constante, visualizando-se agora em outubro uma retomada mais expressiva. "Aos poucos, os passageiros vão percebendo que viajar é seguro. A indústria da aviação sempre teve altos padrões sanitários e, com a pandemia, isso foi aperfeiçoado", afirmou Ricardo Gesse, CEO dos aeroportos de Vitória, Macaé e Florianópolis.

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