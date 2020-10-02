Fotos inéditas: avião na mata do Aeroporto de Vitória vira lata-velha

Imagem de satélite mostra avião parado na mata do Aeroporto de Vitória Crédito: Google Earth e Christian Helal

A Gazeta a partir de imagens de satélite recentes do Google, que está totalmente abandonada, próxima à entrada dos fundos do aeroporto no bairro A mata que isola a área do Aeroporto de Vitória da cidade não esconde apenas espécies da fauna e da flora típicas da restinga. Essa área do sítio aeroportuário guarda também uma aeronave misteriosa, descoberta pora partir de imagens de satélite recentes do Google, que está totalmente abandonada, próxima à entrada dos fundos do aeroporto no bairro Jardim Camburi

Reportagem exclusiva publicada nesta terça-feira (29) revelou que se trata de um avião de modelo Aero Commander que foi apreendido pela Receita Federal no interior de São Paulo e trazido para o Espírito Santo ainda em 2006 para ser usado em treinamentos. Porém, desde as obras do novo aeroporto ele foi deixado de lado e levado para próximo à mata.

Fotos inéditas obtidas por A Gazeta mostram o avião em estado de deterioração, virando lata-velha. As imagens são do internauta Yanez Luis Cibien, que fez os registros ainda durante as obras do novo aeroporto, sendo possível ver ao fundo materiais de construção e parte do canteiro de obras.

Os registros mostram que já na época a aeronave, que tinha capacidade de transportar oito passageiros, estava com danos, como corrosão na fuselagem, sobretudo no nariz do avião. O vidro frontal tem uma pequena parte quebrada. Já a pintura, que foi restaurada em 2010, está gasta após anos de exposição a sol e chuva. Veja as fotos:

Fotos inéditas mostram avião perdido na mata do aeroporto virando lata-velha

AVIÃO NÃO VEIO VOANDO E JÁ TEVE UTILIDADE NO AEROPORTO

A aeronave foi destinada pela Receita Federal para a Alfândega de Vitória em 2006, após a apreensão em São Paulo, para que fosse utilizada no treinamento de cães de faro e buscas em geral. Sem ter autorização para voar, a logística para trazer o equipamento para o Espírito Santo foi complicada, tendo sido necessário desmontá-lo na época.

"Para o transporte até Vitória foi necessário o desmonte da aeronave. De forma que [a aeronave] somente veio a ser disponibilizada para treinamentos em 2008, depois que militares da Força Aérea Brasileira localizados no Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa-MG (PAMALS) efetuaram a sua remontagem", explicou a Receita.

Além de ter utilidade nos primeiros anos, a aeronave também era bem cuidada. Em 2010, ela passou por uma leve reforma na pintura, de acordo com a Receita. Até então, ela ficava nas imediações do antigo terminal do Aeroporto de Vitória.

Em 2014, o avião foi removido para a mata próxima à pista de pousos e decolagens por solicitação da Infraero, que pretendia utilizá-la em "demonstrações de segurança aeroportuária".

Porém, com as obras do novo aeroporto, que foram reiniciadas em 2015 e concluídas em 2018, o Aero Commander foi cada vez mais sendo deixado de lado e sua remoção para as proximidades da pista, de forma a ficar acessível para a realização dos treinamentos, foi prejudicada, permanecendo parado na mata do aeroporto até hoje.