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Segredo revelado

Fotos inéditas: avião na mata do Aeroporto de Vitória vira lata-velha

Imagens feitas por internauta revelam estado de deterioração da aeronave que está abandonada no sítio aeroportuário há mais de uma década

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 16:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 16:50
Imagem de satélite mostra avião parado na mata do Aeroporto de Vitória
Imagem de satélite mostra avião parado na mata do Aeroporto de Vitória Crédito: Google Earth e Christian Helal
A mata que isola a área do Aeroporto de Vitória da cidade não esconde apenas espécies da fauna e da flora típicas da restinga. Essa área do sítio aeroportuário guarda também uma aeronave misteriosa, descoberta por A Gazeta a partir de imagens de satélite recentes do Google, que está totalmente abandonada, próxima à entrada dos fundos do aeroporto no bairro Jardim Camburi.
Reportagem exclusiva publicada nesta terça-feira (29) revelou que se trata de um avião de modelo Aero Commander que foi apreendido pela Receita Federal no interior de São Paulo e trazido para o Espírito Santo ainda em 2006 para ser usado em treinamentos. Porém, desde as obras do novo aeroporto ele foi deixado de lado e levado para próximo à mata.
Fotos inéditas obtidas por A Gazeta mostram o avião em estado de deterioração, virando lata-velha. As imagens são do internauta Yanez Luis Cibien, que fez os registros ainda durante as obras do novo aeroporto, sendo possível ver ao fundo materiais de construção e parte do canteiro de obras.

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Os registros mostram que já na época a aeronave, que tinha capacidade de transportar oito passageiros, estava com danos, como corrosão na fuselagem, sobretudo no nariz do avião. O vidro frontal tem uma pequena parte quebrada. Já a pintura, que foi restaurada em 2010, está gasta após anos de exposição a sol e chuva. Veja as fotos:

Fotos inéditas mostram avião perdido na mata do aeroporto virando lata-velha

AVIÃO NÃO VEIO VOANDO E JÁ TEVE UTILIDADE NO AEROPORTO

A aeronave foi destinada pela Receita Federal para a Alfândega de Vitória em 2006, após a apreensão em São Paulo, para que fosse utilizada no treinamento de cães de faro e buscas em geral. Sem ter autorização para voar, a logística para trazer o equipamento para o Espírito Santo foi complicada, tendo sido necessário desmontá-lo na época.
"Para o transporte até Vitória foi necessário o desmonte da aeronave. De forma que [a aeronave] somente veio a ser disponibilizada para treinamentos em 2008, depois que militares da Força Aérea Brasileira localizados no Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa-MG (PAMALS) efetuaram a sua remontagem", explicou a Receita.
Além de ter utilidade nos primeiros anos, a aeronave também era bem cuidada. Em 2010, ela passou por uma leve reforma na pintura, de acordo com a Receita. Até então, ela ficava nas imediações do antigo terminal do Aeroporto de Vitória. 

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Em 2014, o avião foi removido para a mata próxima à pista de pousos e decolagens por solicitação da Infraero, que pretendia utilizá-la em "demonstrações de segurança aeroportuária". 
Porém, com as obras do novo aeroporto, que foram reiniciadas em 2015 e concluídas em 2018, o Aero Commander foi cada vez mais sendo deixado de lado e sua remoção para as proximidades da pista, de forma a ficar acessível para a realização dos treinamentos, foi prejudicada, permanecendo parado na mata do aeroporto até hoje.
A Receita Federal informou que em 2018 houve tentativa de doação do avião a órgãos públicos e outras entidades, mas sem sucesso. A Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), concessionária que administra o terminal, reforçou que o veículo segue sem nenhum uso no aeroporto atualmente e que sua responsabilidade é apenas guardá-lo em local restrito.

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