Tome Nota: voo inédito no ES, derrubada de veto e venda de shopping é concluída

O Aeroporto de Vitória recebeu a maior aeronave de passageiros da sua história. Trata-se do Airbus A321 da Latam, que operou no terminal capixaba no último dia 21. O voo, que realizou o trecho Guarulhos-Vitória, tradicionalmente é operado por outros aviões menores como o A319 e o A320.
De acordo com a Latam, a aeronave foi usada apenas numa operação pontual para São Paulo. A Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), concessionária responsável pela administração do aeroporto, também disse tratar-se de uma operação específica e citou que apesar de o A321 ser o maior nessa categoria, ele perde em tamanho quando comparado com o cargueiro D-767, que faz operações entre Miami (EUA) e Vitória.
O A321 tem 44,5 metros de comprimento , 3,95 m de largura e 11,76 m de altura, e uma curiosidade: a energia elétrica gerada pelos motores da aeronave é suficiente para abastecer com eletricidade 30 apartamentos, segundo a Latam.
VENDA DE SHOPPING É CONCLUÍDA
Um dos maiores fundos imobiliários do país, o Vinci Real Estate Gestora de Recursos, concluiu nesta segunda-feira (28) a compra de 98,5% da fração imobiliária do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, com o pagamento de R$ 114.023.243,00 correspondente à parcela à vista.
Assim, a partir de agora, conforme informou o Vinci em comunicado ao mercado "o fundo passa a ter a posse do imóvel e o direito ao recebimento integral do resultado em regime caixa do shopping referente à fração imobiliária adquirida". O anúncio da negociação aconteceu no início deste mês, quando o grupo Sá Cavalcante vendeu sua participação no mall, que desde 2002 funciona na cidade canela-verde.
Nos bastidores, empresários e consultores do setor dizem que o empreendimento - de cerca de 40 mil m² - foi vendido a preço de banana. Pelo conjunto da obra - estrutura, localização e movimentação de clientes - o shopping teria potencial para ser negociado por uma cifra maior.
"Os gestores do fundo têm uma relação de longo prazo com o grupo Sá Cavalcante. Eles sabiam que a empresa precisa de caixa e viram uma oportunidade de comprar um ativo que estava abaixo do valor de mercado. O que tende a acontecer daqui para frente é o fundo trabalhar bem na gestão do shopping, se beneficiar da retomada no pós-pandemia, capitalizar o empreendimento e depois vender", disse uma fonte que preferiu não se identificar.
EXPECTATIVA PELA DERRUBADA DO VETO
Na sessão do Congresso Nacional desta quarta-feira (30), os parlamentares devem analisar a decisão do presidente Jair Bolsonaro de vetar a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos. Há uma grande possibilidade de o veto ser derrubado, o que para o advogado tributarista Samir Nemer será uma vitória do setor produtivo e dos trabalhadores.
"A desoneração da folha preservará a manutenção de empregos formais no país. Com um contingente de 13 milhões de desempregados no Brasil, é um grande contrassenso onerar a contratação de empregos formais. A manutenção do veto, além de aumentar o desemprego, certamente fomentará o subemprego e as atividades informais, em especial neste momento de crise econômica", analisou.