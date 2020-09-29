Tome Nota: voo inédito no ES, derrubada de veto e venda de shopping é concluída

Airbus A321 da Latam foi a maior aeronave de passageiros a operar no Aeroporto de Vitória Crédito: Latam/Divulgação

Aeroporto de Vitória recebeu a maior aeronave de passageiros da sua história. Trata-se do Airbus A321 da Latam, que operou no terminal capixaba no último dia 21. O voo, que realizou o trecho Guarulhos-Vitória, tradicionalmente é operado por outros aviões menores como o A319 e o A320.

De acordo com a Latam, a aeronave foi usada apenas numa operação pontual para São Paulo. A Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), concessionária responsável pela administração do aeroporto, também disse tratar-se de uma operação específica e citou que apesar de o A321 ser o maior nessa categoria, ele perde em tamanho quando comparado com o cargueiro D-767, que faz operações entre Miami (EUA) e Vitória.

O A321 tem 44,5 metros de comprimento , 3,95 m de largura e 11,76 m de altura, e uma curiosidade: a energia elétrica gerada pelos motores da aeronave é suficiente para abastecer com eletricidade 30 apartamentos, segundo a Latam.

VENDA DE SHOPPING É CONCLUÍDA

Um dos maiores fundos imobiliários do país, o Vinci Real Estate Gestora de Recursos, concluiu nesta segunda-feira (28) a compra de 98,5% da fração imobiliária do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, com o pagamento de R$ 114.023.243,00 correspondente à parcela à vista.

Assim, a partir de agora, conforme informou o Vinci em comunicado ao mercado "o fundo passa a ter a posse do imóvel e o direito ao recebimento integral do resultado em regime caixa do shopping referente à fração imobiliária adquirida". O anúncio da negociação aconteceu no início deste mês , quando o grupo Sá Cavalcante vendeu sua participação no mall, que desde 2002 funciona na cidade canela-verde.

Documento do fundo Vinci mostra conclusão de compra do Shopping Praia da Costa Crédito: Vinci/Reprodução

Nos bastidores, empresários e consultores do setor dizem que o empreendimento - de cerca de 40 mil m² - foi vendido a preço de banana. Pelo conjunto da obra - estrutura, localização e movimentação de clientes - o shopping teria potencial para ser negociado por uma cifra maior.

"Os gestores do fundo têm uma relação de longo prazo com o grupo Sá Cavalcante. Eles sabiam que a empresa precisa de caixa e viram uma oportunidade de comprar um ativo que estava abaixo do valor de mercado. O que tende a acontecer daqui para frente é o fundo trabalhar bem na gestão do shopping, se beneficiar da retomada no pós-pandemia, capitalizar o empreendimento e depois vender", disse uma fonte que preferiu não se identificar.

EXPECTATIVA PELA DERRUBADA DO VETO

Na sessão do Congresso Nacional desta quarta-feira (30), os parlamentares devem analisar a decisão do presidente Jair Bolsonaro de vetar a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos . Há uma grande possibilidade de o veto ser derrubado, o que para o advogado tributarista Samir Nemer será uma vitória do setor produtivo e dos trabalhadores.