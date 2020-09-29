Salão do imóvel no ES será 100% virtual neste ano

Mercado imobiliário: vista aérea de prédios de Vitória Crédito: Luciney Araújo

Mais um evento tradicional do Estado vai acontecer de forma virtual em decorrência da pandemia do novo coronavírus . O 27º Salão do Imóvel, que é promovido pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), será 100% on-line neste ano e realizado de 10 a 30 de novembro.

O formato totalmente digital é inédito, mas no ano passado o evento já experimentou algumas operações e atividades à distância. A aplicação de tecnologias na negociação e no relacionamento com clientes, segundo o presidente da Ademi, Sandro Carlesso, já era uma tendência no segmento e deve se consolidar a partir deste ano.

"A pandemia antecipou o processo de digitalização do mercado imobiliário e, por isso, temos condições agora de oferecer um ambiente totalmente on-line para comercialização de imóveis. O cliente também está mais familiarizado com essa nova forma de consumo, buscando mais os canais digitais das incorporadoras, loteadoras e imobiliárias para pesquisa e efetiva compra" Sandro Carlesso - Presidente da Ademi-ES

De acordo com ele, o Salão do Imóvel vai oferecer lançamentos, imóveis em construção e prontos para morar. Haverá opções de casas e apartamentos de um a cinco quartos, condomínios de loteamentos, lojas e salas comerciais.

Mesmo sendo um ano de grande instabilidade econômica, o setor está otimista com as comercializações em função das condições para obtenção de crédito estarem mais favoráveis, como com os juros mais baixos da história do país, a Selic está a 2% ao ano.