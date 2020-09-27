Na Lata: TimeNow vai diversificar negócio e entrar no setor da construção civil

"O homem sensato adapta-se ao mundo. O homem insensato insiste em tentar adaptar o mundo a si. Sendo assim, qualquer progresso depende do homem insensato." A frase do escritor irlandês George Bernard Shaw é uma das preferidas do empresário Francisco Carvalho, que transforma essas palavras praticamente em uma filosofia no dia a dia dos seus negócios.
Fundador da TimeNow Consultoria e Gestão de Projetos e envolvido em diversas outras iniciativas ligadas à tecnologia e inovação, como a Base 27, ele vem buscando inovar e diversificar seus produtos e serviços, tanto é que vai entrar em um novo segmento em 2021: o da construção civil.
A empresa está no mercado desde 1996 e, ao longo desse período, atua com consultoria e gestão em projetos industriais de setores como: celulose, mineração, químico, siderúrgico, petroquímico, automotivo, entre outros.
A nova estratégia já começou a ser trabalhada neste ano. De acordo com Carvalho, a ideia é que a TimeNow gerencie, para fundos de investimentos, grandes projetos da construção civil. "O fundo coloca capital em algum imóvel. A construtora faz a gestão da obra e nós faremos a gestão do investimento, acompanhando de perto se ele está sendo bem aplicado ou não na obra. Este ano, já fizemos o piloto aqui no Espírito Santo. Estamos testando e iremos lançar a novidade nacionalmente no ano que vem. "
O empresário justifica que a entrada nesse nicho aconteceu quando a empresa percebeu a oportunidade que existia no setor, que, em sua avaliação, é um dos menos inovadores do mercado. Para Carvalho, há uma grande carência quanto à aplicação de novas tecnologias bem como de modelos de negócios.
"Vimos aí uma oportunidade e o nosso objetivo é empregar todo o conhecimento que desenvolvemos na indústria, agora, na construção"
A diversificação do negócio é uma constante na empresa, que começou trabalhando para o setor de celulose, mas logo expandiu e ganhou escala. O fundador da companhia lembra que "a ficha caiu" para essa diretriz de crescimento quando prestava serviços para a então Aracruz Celulose.
"A Aracruz Celulose nos ajudou na época a atender que não poderíamos depender muito dela. Ela quase nos obrigou a diversificar. E isso nos ajudou a expandir os setores do negócio e também a nossa área de atuação. O ensinamento que tivemos lá atrás é aplicado constantemente até hoje. Somado a isso estamos com um foco muito grande em trazer mais tecnologia para o negócio com objetivo de ganhar em produtividade e qualidade."
A forma de trabalho da TimeNow tem rendido bons frutos. Tanto é que mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, a empresa vem alcançando resultados positivos. Neste ano, conseguiu fechar seis grandes contratos, não demitiu nenhum dos cerca de 700 empregados e prevê fechar 2020 com um faturamento de R$ 151 milhões, receita maior do que a de 2019, de R$ 148 milhões, quando a companhia já tinha registrado um crescimento na casa dos 30%.
Com os ventos soprando a favor, um dos próximos planos da empresa é ganhar corpo internacionalmente. A TimeNow já atua na África, mas quer ampliar seu alcance. "Com o contrato de Moçambique, desenvolvemos um modelo de gestão à distância. E isso vai contribuir para ampliarmos nossa atuação em outros países. Não definimos os locais ainda, mas pensamos em ter uma filial em Portugal para atender a Europa."
PROGRAMAS DE ESTÍMULO À INOVAÇÃO
Para crescer, Francisco Carvalho avalia que não há outro caminho a não ser o que passe pela inovação. Por isso, a empresa tem investido 2% da receita anual em inovação e estimulado diversos programas com esse foco. Um deles é o InoveNow, que é aplicado há três anos.
"Todo ano esse programa vai se aperfeiçoando e amadurecendo. Em 2020, já tivemos resultados muito bacanas. Nos primeiros 8 meses recebemos 1.200 ideias dos nossos colaboradores e dessas 1.200 já temos 84 implantadas, além de uma série de outras em processo de implantação ou análise."
Outra iniciativa nessa linha é o programa de empreendedorismo interno. Quando algum projeto surge de uma ideia de um funcionário, se a empresa avaliar que essa ideia é interessante para o negócio, o profissional é convidado a empreender, em conjunto com os sócios, e a transformar sua proposta em um novo produto ou serviço.
Além das ações dentro da TimeNow, Carvalho criou neste ano o hub de inovação Base27, que reúne empresas de diversos segmentos e tem o objetivo de criar ambiência para estimular soluções e práticas inovadoras.
"O propósito é transformar as empresas e a economia do Espírito Santo através da inovação e, para isso, precisamos cada vez de mais gente envolvida nesse processo. Transformando a cabeça das pessoas, transformaremos o Estado"
Confira abaixo o bate-papo do "Na Lata".
PERFIL
- Nome: Francisco Carvalho
- Empresa: TimeNow Consultoria e Gestão de Projetos
- No mercado: Há 24 anos
- Negócio: Gestão de projetos industriais
- Atuação: Brasil, com sede em Vitória, e Moçambique, na África
- Funcionários: Mais de 700 diretos
JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR
Economia:
Penso na trasformação e na diversificação da matriz econômica capixaba através da inovação.
Pandemia do novo coronavírus:
Foi uma oportunidade para aplicar o que a havíamos nos preparado do ponto de vista da transformação digital.
Pedra no sapato:
O negativismo e o negacionismo diante de oportunidades. Quando pessoas colocam dificuldade em tudo ao invés de propor soluções.
Tenho vontade de fechar as portas quando:
Vejo notícias sobre corrupção, mau uso dos recursos públicos e burocracia.
Solto fogos quando:
Consigo perceber que os colaboradores estão engajados com a transformação e a inovação na empresa.
Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria:
A forma como as empresas acabam se fechando em si. Precisamos compartilhar mais. Assim, crescemos não só como organização, mas também como sociedade, e ajudamos a desenvolver o país.
Minha empresa precisa evoluir:
No modo de desenvolver pessoas. É preciso diminuir hierarquias e burocracias para que o potencial das pessoas seja aflorado na organização.
Se começasse um novo negócio seria:
Um que reúna várias iniciativas com objetivo de resolver uma dor do mercado.
Futuro:
Será de novidades e novas experiências e produtos na nossa empresa.
Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:
Elon Musk, fundador da Tesla. Gosto de pessoas que desafiam o lugar comum.