Na Lata: TimeNow vai diversificar negócio e entrar no setor da construção civil

Francisco Carvalho é fundador da TimeNow Consultoria e Gestão de Projetos Crédito: Arquivo pessoal

"O homem sensato adapta-se ao mundo. O homem insensato insiste em tentar adaptar o mundo a si. Sendo assim, qualquer progresso depende do homem insensato." A frase do escritor irlandês George Bernard Shaw é uma das preferidas do empresário Francisco Carvalho, que transforma essas palavras praticamente em uma filosofia no dia a dia dos seus negócios.

Fundador da TimeNow Consultoria e Gestão de Projetos e envolvido em diversas outras iniciativas ligadas à tecnologia e inovação, como a Base 27, ele vem buscando inovar e diversificar seus produtos e serviços, tanto é que vai entrar em um novo segmento em 2021: o da construção civil.

A empresa está no mercado desde 1996 e, ao longo desse período, atua com consultoria e gestão em projetos industriais de setores como: celulose, mineração, químico, siderúrgico, petroquímico, automotivo, entre outros.

A nova estratégia já começou a ser trabalhada neste ano. De acordo com Carvalho, a ideia é que a TimeNow gerencie, para fundos de investimentos, grandes projetos da construção civil. "O fundo coloca capital em algum imóvel. A construtora faz a gestão da obra e nós faremos a gestão do investimento, acompanhando de perto se ele está sendo bem aplicado ou não na obra. Este ano, já fizemos o piloto aqui no Espírito Santo. Estamos testando e iremos lançar a novidade nacionalmente no ano que vem. "

O empresário justifica que a entrada nesse nicho aconteceu quando a empresa percebeu a oportunidade que existia no setor, que, em sua avaliação, é um dos menos inovadores do mercado. Para Carvalho, há uma grande carência quanto à aplicação de novas tecnologias bem como de modelos de negócios.

"Vimos aí uma oportunidade e o nosso objetivo é empregar todo o conhecimento que desenvolvemos na indústria, agora, na construção" Francisco Carvalho - Fundador da TimeNow

A diversificação do negócio é uma constante na empresa, que começou trabalhando para o setor de celulose, mas logo expandiu e ganhou escala. O fundador da companhia lembra que "a ficha caiu" para essa diretriz de crescimento quando prestava serviços para a então Aracruz Celulose.

"A Aracruz Celulose nos ajudou na época a atender que não poderíamos depender muito dela. Ela quase nos obrigou a diversificar. E isso nos ajudou a expandir os setores do negócio e também a nossa área de atuação. O ensinamento que tivemos lá atrás é aplicado constantemente até hoje. Somado a isso estamos com um foco muito grande em trazer mais tecnologia para o negócio com objetivo de ganhar em produtividade e qualidade."

Veracel Celulose: projeto de implantação da unidade foi gerenciado pela TimeNow Crédito: Ricardo Teles/TimeNow Divulgação

A forma de trabalho da TimeNow tem rendido bons frutos. Tanto é que mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus , a empresa vem alcançando resultados positivos. Neste ano, conseguiu fechar seis grandes contratos, não demitiu nenhum dos cerca de 700 empregados e prevê fechar 2020 com um faturamento de R$ 151 milhões, receita maior do que a de 2019, de R$ 148 milhões, quando a companhia já tinha registrado um crescimento na casa dos 30%.

Com os ventos soprando a favor, um dos próximos planos da empresa é ganhar corpo internacionalmente. A TimeNow já atua na África, mas quer ampliar seu alcance. "Com o contrato de Moçambique, desenvolvemos um modelo de gestão à distância. E isso vai contribuir para ampliarmos nossa atuação em outros países. Não definimos os locais ainda, mas pensamos em ter uma filial em Portugal para atender a Europa."

PROGRAMAS DE ESTÍMULO À INOVAÇÃO

Para crescer, Francisco Carvalho avalia que não há outro caminho a não ser o que passe pela inovação. Por isso, a empresa tem investido 2% da receita anual em inovação e estimulado diversos programas com esse foco. Um deles é o InoveNow, que é aplicado há três anos.

"Todo ano esse programa vai se aperfeiçoando e amadurecendo. Em 2020, já tivemos resultados muito bacanas. Nos primeiros 8 meses recebemos 1.200 ideias dos nossos colaboradores e dessas 1.200 já temos 84 implantadas, além de uma série de outras em processo de implantação ou análise."

Outra iniciativa nessa linha é o programa de empreendedorismo interno. Quando algum projeto surge de uma ideia de um funcionário, se a empresa avaliar que essa ideia é interessante para o negócio, o profissional é convidado a empreender, em conjunto com os sócios, e a transformar sua proposta em um novo produto ou serviço.

Além das ações dentro da TimeNow, Carvalho criou neste ano o hub de inovação Base27, que reúne empresas de diversos segmentos e tem o objetivo de criar ambiência para estimular soluções e práticas inovadoras.

"O propósito é transformar as empresas e a economia do Espírito Santo através da inovação e, para isso, precisamos cada vez de mais gente envolvida nesse processo. Transformando a cabeça das pessoas, transformaremos o Estado" Francisco Carvalho - Fundador da TimeNow e presidente da Base27

Confira abaixo o bate-papo do "Na Lata".

Parada em indústria da mineração em Moçambique, na África, foi planejada pela TimeNow Crédito: TimeNow/Divulgação

PERFIL

Nome: Francisco Carvalho

Francisco Carvalho Empresa : TimeNow Consultoria e Gestão de Projetos



: TimeNow Consultoria e Gestão de Projetos No mercado: Há 24 anos



Há 24 anos Negócio: Gestão de projetos industriais



Gestão de projetos industriais Atuação: Brasil, com sede em Vitória, e Moçambique, na África



Brasil, com sede em Vitória, e Moçambique, na África Funcionários: Mais de 700 diretos



JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR