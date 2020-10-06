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Aeronave presidencial

Avião usado por Bolsonaro fez testes de voo no Aeroporto de Vitória

O Airbus A319 operou no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles na tarde do domingo, dia 27 de setembro

Públicado em 

06 out 2020 às 20:11
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

O VC-1 Airbus A319CJ, avião que é usado pelo presidente Jair Bolsonaro, realizou testes no Aeroporto de Vitória. A operação aconteceu na tarde do dia 27 de setembro.
A aeronave presidencial, que foi comprada no governo do então presidente Lula e opera desde 2005, ficou menos de uma hora em solo capixaba.
Segundo uma fonte da coluna, o Airbus pousou na pista do Eurico de Aguiar Salles às 18h22 pelo horário que é utilizado no meio da aviação, que é o chamado UTC (sigla em inglês para Tempo Universal Coordenado), e deixou o local às 19h09.
Pelo fuso horário de Brasília, devem ser subtraídas três horas do UTC. Dessa forma, o pouso e a decolagem na hora local aconteceram às 15h22 e às 16h09 de domingo (27), respectivamente.
Aeronave presidencial VC-1 Airbus A319C
Aeronave presidencial VC-1 Airbus A319C Crédito: Enilton Kirchhof/Agência Força Aérea
A coluna procurou o governo federal para questionar o motivo da visita da aeronave, uma vez que o presidente Bolsonaro não teve nenhuma agenda na ocasião e tampouco esteve no Espírito Santo naquela data.
De acordo com o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência, tratou-se de uma operação rotineira de treinamento.
“A respeito da operação do VC-1 (Airbus 319) em Vitória/ES, ocorrida em 27/Set/2020, informamos que o Grupo de Transporte Especial (GTE), de acordo com as legislações do Comando da Aeronáutica, realiza, rotineiramente, voos de treinamento para suas tripulações, em território nacional, de forma a manter a operacionalidade das mesmas. Registramos, ainda, que não houve passageiros no voo em questão, estando embarcada somente a tripulação que realizou o voo de manutenção operacional previsto”, informou o órgão por meio de nota.

COINCIDÊNCIA

O final de semana em que o VC-1 operou no Espírito Santo foi também o mesmo em que Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do presidente, visitou o Estado. Como publicou o colunista Leonel Ximenes, Renan esteve em Vitória para conhecer negócios de empresas do ramo de crédito e seguros.
Apesar da coincidência, de acordo com o governo federal, a vinda do Airbus A319 não teve nenhuma relação com o filho do presidente nem com qualquer outro passageiro.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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