Avião usado por Bolsonaro fez testes de voo no Aeroporto de Vitória

O VC-1 Airbus A319CJ, avião que é usado pelo presidente Jair Bolsonaro , realizou testes no Aeroporto de Vitória . A operação aconteceu na tarde do dia 27 de setembro.

A aeronave presidencial, que foi comprada no governo do então presidente Lula e opera desde 2005, ficou menos de uma hora em solo capixaba.

Segundo uma fonte da coluna, o Airbus pousou na pista do Eurico de Aguiar Salles às 18h22 pelo horário que é utilizado no meio da aviação, que é o chamado UTC (sigla em inglês para Tempo Universal Coordenado), e deixou o local às 19h09.

Pelo fuso horário de Brasília, devem ser subtraídas três horas do UTC. Dessa forma, o pouso e a decolagem na hora local aconteceram às 15h22 e às 16h09 de domingo (27), respectivamente.

Aeronave presidencial VC-1 Airbus A319C Crédito: Enilton Kirchhof/Agência Força Aérea

A coluna procurou o governo federal para questionar o motivo da visita da aeronave, uma vez que o presidente Bolsonaro não teve nenhuma agenda na ocasião e tampouco esteve no Espírito Santo naquela data.

De acordo com o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência, tratou-se de uma operação rotineira de treinamento.

“A respeito da operação do VC-1 (Airbus 319) em Vitória/ES, ocorrida em 27/Set/2020, informamos que o Grupo de Transporte Especial (GTE), de acordo com as legislações do Comando da Aeronáutica, realiza, rotineiramente, voos de treinamento para suas tripulações, em território nacional, de forma a manter a operacionalidade das mesmas. Registramos, ainda, que não houve passageiros no voo em questão, estando embarcada somente a tripulação que realizou o voo de manutenção operacional previsto”, informou o órgão por meio de nota.

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