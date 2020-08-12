Imagem aérea mostra obras do Aeroporto de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Paralisadas em dezembro de 2019, as obras de ampliação do aeroporto de Linhares , no Norte do Espírito Santo, foram retomadas. Segundo informações da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a obra foi reiniciada no final de julho e a nova previsão é que a pista seja concluída até o final de 2020, em dezembro. A pista é apenas uma das fases, a primeira, para que o local possa receber a operação de linhas comerciais.

Your browser does not support the audio element. Obra do aeroporto de Linhares é retomada e pista deve ser entregue em dezembro

A construção da nova pista de pousos e decolagens teve a ordem de serviço assinada em julho de 2018 e as obras iniciadas em agosto do mesmo ano. A primeira previsão de conclusão era de um ano, ou seja, para julho de 2019, mas os prazos foram postergados. Antes da paralisação, a nova expectativa é de que essa fase da obra fosse concluída no primeiro semestre de 2020.

De acordo com a Semobi, as obras foram paralisadas, em dezembro de 2019, para a conclusão de um termo aditivo necessário para adequar os projetos às legislações aeroportuárias. A nova pista do aeroporto terá 1.860 metros de extensão, maior que a existente, de apenas 1.350 metros.

A Semobi informou que cerca de 80% das obras da pista já foram foi executados. Nesta fase, as intervenções serão concentradas na finalização da pista.

Essa etapa de obras também abrange a construção de um novo pátio de aeronaves e de taxiways (áreas de taxiamento e manobra de aviões). São aproximadamente R$ 30 milhões em investimentos para essa etapa, com 60% dos recursos federais e 40% do governo do Estado, do Fundo Estadual de Infraestrutura.

AEROPORTO DE LINHARES

A antiga estrutura do aeroporto era adequada apenas para aviões de pequeno porte. Com o aumento da população de Linhares, 173.555 pessoas de acordo com o IBGE, aumentou o anseio na cidade por um local com capacidade para a operação de voos comerciais.

A Azul já comunicou que tem interesse de operar uma rota doméstica ligando a cidade até o Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). A intenção da companhia é oferecer cerca de cinco frequências semanais entre as cidades. A aeronave que irá operar a rota será o turboélice ART 72-600, com capacidade para até 70 passageiros.

O FUNDO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA

Usado para financiar a obras de ampliação do Aeroporto Regional de Linhares, o Fundo Estadual de Infraestrutura será utilizado pelo governo capixaba para conseguir bancar e manter projetos considerados como prioritários neste ano, em que as contas públicas foram afetadas pela pandemia do novo coronavírus