Companhia terá voos diretos entre Linhares e Belo Horizonte

Projeção de terminal aeroportuário no modelo M2, que será o construído em Linhares Crédito: Reprodução

Moradores de Linhares e do Norte do Estado já podem criar expectativas de pegarem voos sem ter que vir para Vitória. Assim que forem concluídas as obras do novo Aeroporto Regional de Linhares, a cidade já deve ganhar uma rota doméstica, com voos para Confins, na Grande Belo Horizonte (MG).

A operação será realizada pela Azul, que assinou com o governo do Espírito Santo a adesão ao Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia Estadual (Compete/ES), para criação de voos domésticos interestaduais e estaduais no Estado com a contrapartida da redução, por parte do governo, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide sobre o Querosene de Aviação (QAV).

Azul já havia anunciado, em março do ano passado, que tinha interesse em operar uma rota a partir de Linhares. De acordo com a companhia, a intenção é oferecer cerca de cinco frequências semanais entre as cidades. A aeronave que fará a rota será o moderno turboélice ATR 72-600 com capacidade para até 70 passageiros. A

O início das operações, no entanto, só poderá acontecer após a conclusão das obras do novo complexo aeroportuário - o que ainda não tem previsão para acontecer - e a homologação do aeroporto de Linhares pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

OBRAS E ETAPAS

Atualmente, já está sendo executada a obra da nova pista de pousos e decolagens de Linhares, que terá 1.860 metros de extensão, bem maior que a existente, de apenas 1.350. Com esse comprimento, a nova estrutura será maior inclusive que a 06/24, que é a pista antiga do Aeroporto de Vitória que segue em operação.

Essa etapa de obras também abrange a construção de um novo pátio de aeronaves e de taxiways (áreas de taxiamento e manobra de aviões). Cerca de 100 funcionários trabalham no canteiro de obras hoje. São aproximadamente R$ 30 milhões em investimentos para essa etapa, com 60% dos recursos sendo de ordem federal e 40% do governo do Estado.

Já a segunda etapa, que inclui um novo terminal de passageiros, vias de acesso, estacionamento de veículos e seção de combate a incêndio ainda está em fase de licenciamento. A expectativa é que a licitação saia até abril.

O terminal será no modelo M2, que tem 2.160 metros quadrados e é um padrão da Secretaria Nacional de Aviação Civil para aeroportos de pequeno e médio porte.

De acordo com o superintendente do Aeroporto de Linhares, Wilmar Barros Barbosa, como será um terminal padrão, a obra deve ser simples e de rápida execução. "A pista, se a chuva ajudar, deve ser entregue entre julho e agosto, as obras estão em ritmo acelerado. Estamos calculando que a licitação para o terminal saia até abril, sendo que o licenciamento já está bem encaminhado, com os relatórios apresentados".

Após essas duas principais etapas, haverá ainda uma terceira, que consistirá na instalação de equipamentos como raio X e balizamento noturno da pista, instrumentação de pista e sinalização de pista, definição de procedimentos para operação por instrumentos. Está prevista também a implantação de sinalização horizontal e luminosa, o que permitirá que o aeroporto opere a noite.