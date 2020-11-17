BH x Guarapari de carro, ônibus, trem ou avião: veja qual vale mais a pena

Praia em Guarapari: destino é um dos mais procurados pelos mineiros na alta temporada Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A nova operação da Azul, ainda que temporária e feita em um avião que comporta apenas nove passageiros, engorda o portfólio de opções e meios de transportes que interligam a capital mineira às praias capixabas. Porém, com tantas alternativas acaba vindo a dúvida: o que vale mais a pena, ir de ônibus, trem, avião ou carro próprio?

A Gazeta pesquisou os preços desses quatro meios e montou seis opções possíveis. Os preços variam de acordo com o modal, mas a maior diferença mesmo é o tempo de duração das viagens, que pode acabar fazendo uma opção um pouco mais cara ter um custo-benefício bem melhor.

Para o levantamento, a reportagem consultou a companhia aérea quanto ao valor dos bilhetes e também pesquisou nos sites da Vale, Kaissara, Alvorada, e da própria Azul, empresas que oferecem essas opções de transporte, e também considerou o preço média da gasolina.

A Azul Linhas Aéreas informou que o voo direto para Guarapari terá tarifas promocionais a partir de R$ 199. As vendas já foram iniciadas no site da empresa, que mostra que o preço do voo no primeiro dia de operação (17 de dezembro) será de R$ 376,52, para quem sai de Belo Horizonte, e R$ 343,90, para quem sai de Guarapari. A viagem será de 1h40. Os voos serão diários.

R$ 170 e a viagem duraria 2h35. Para isso seria preciso pegar um voo de Belo Horizonte para o Uma rota alternativa a essa seria fazer parte do percurso de avião e a outra de ônibus. O custo seria de aproximadamentee a viagem duraria 2h35. Para isso seria preciso pegar um voo de Belo Horizonte para o Aeroporto de Vitória e depois seguir de ônibus até Guarapari. Há opções, inclusive, saindo da porta do aeroporto.

Um percurso muito mais demorado, mas também bem mais em conta é o que combina trem e ônibus. Nesse caso seriam quase 14 horas de viagem e o valor sairia a R$ 89,89. Primeiro o turista viria de trem pela Estrada de Ferro Vitória Minas, até a Estação Ferroviária Pedro Nolasco, em Cariacica. Então, seguiria para Guarapari de ônibus.

Já para quem quiser pegar a estrada com a família, ou sozinho, o trajeto mais rápido de Belo Horizonte a Guarapari tem 533 quilômetros e leva cerca de 9h, a depender das condições do trânsito. Considerando um carro popular que faça uma média de 14 quilômetros por litro, o custo ficaria em R$ 167,89.

Esse cálculo considera que o motorista abasteça o veículo em BH, com a gasolina custando R$ 4,41 o litro, média atual na cidade de acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP). É importante lembrar que não consideramos o custo de manutenção do carro.

QUASE METADE DOS TURISTAS DE GUARAPARI SÃO DE MG

Anualmente, durante o verão, Guarapari recebe milhares de turistas, principalmente mineiros. De acordo com a Secretaria de Estado de Turismo (Setur), atualmente, 48% dos turistas que chegam a Guarapari vem de Minas Gerais.

Em entrevista ao programa Cotidiano da Rádio CBN Vitória na tarde desta terça-feira (17), o secretário estadual de turismo, Dorval Uliana, explicou que a nova rota aérea vai trazer mais dinheiro para circular no Estado.

"Esse voo é importante para a qualificação do perfil do turista que vem para o nosso litoral. Também estamos de olho no turismo do Centro-oeste, porque ele tem um ticket médio, capacidade econômica, interessante. A interligação com o Estado também ocorreria nesses pequenos aviões", comentou.

Uliana destacou que o governo está em conversa com a empresa que administra o Aeroporto de Vitória, a suíça Zurich Airport, para trazer pelo menos mais três rotas para o Estado.