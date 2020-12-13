Guarapari suspende queima de fogos durante virada de ano Crédito: Vitor Jubini

Com objetivo de evitar aglomerações que possam disseminar o novo coronavírus (Covid-19), a prefeitura de Guarapari suspendeu a queima de fogos durante a virara de ano de 2020 para 2021.

Procurada pela reportagem, a prefeitura informou, por nota, que a decisão foi tomada "devido a situação da pandemia enfrentada e, em respeito as medidas sanitárias".

Your browser does not support the audio element. Guarapari cancela queima de fogos no ano-novo

município chegou a confirmar a queima de fogos em meados de novembro deste ano, sendo a única cidade da Região Metropolitana a tomar essa decisão na época.

Já no dia 2 de dezembro, a prefeitura informou, através da Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), que as definições sobre o réveillon só seriam divulgadas na segunda semana do mês , com base nas medidas a serem definidas pelo Comitê de Emergência em Saúde Pública. Por fim, decidiu pelo cancelamento.

RECOMENDAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL

Além das tradicionais queimas de fogos, a pandemia do novo coronavírus, que começou no início de 2020, vai afetar também os eventos promovidos pelas prefeituras capixabas para a virada do ano. Isso porque o governo estadual recomendou o cancelamento para evitar aglomeração nas praias.

Além de Guarapari, outros municípios também cancelaram a queima de fogos, como Vitória, Vila Velha e Anchieta  os primeiros a confirmar que não haveria qualquer tipo de evento de fim de ano.