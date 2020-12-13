Com objetivo de evitar aglomerações que possam disseminar o novo coronavírus (Covid-19), a prefeitura de Guarapari suspendeu a queima de fogos durante a virara de ano de 2020 para 2021.
Procurada pela reportagem, a prefeitura informou, por nota, que a decisão foi tomada "devido a situação da pandemia enfrentada e, em respeito as medidas sanitárias".
Guarapari cancela queima de fogos no ano-novo
O município chegou a confirmar a queima de fogos em meados de novembro deste ano, sendo a única cidade da Região Metropolitana a tomar essa decisão na época.
Já no dia 2 de dezembro, a prefeitura informou, através da Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), que as definições sobre o réveillon só seriam divulgadas na segunda semana do mês, com base nas medidas a serem definidas pelo Comitê de Emergência em Saúde Pública. Por fim, decidiu pelo cancelamento.
RECOMENDAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL
Além das tradicionais queimas de fogos, a pandemia do novo coronavírus, que começou no início de 2020, vai afetar também os eventos promovidos pelas prefeituras capixabas para a virada do ano. Isso porque o governo estadual recomendou o cancelamento para evitar aglomeração nas praias.
Além de Guarapari, outros municípios também cancelaram a queima de fogos, como Vitória, Vila Velha e Anchieta os primeiros a confirmar que não haveria qualquer tipo de evento de fim de ano.
Por nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou que todas as medidas de restrição são qualificadas de acordo com o mapeamento de risco e que elas visam à necessidade de adoção de ações coordenadas para enfrentamento da emergência em saúde pública causada pela Covid-19.