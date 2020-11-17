Réveillon na Grande Vitória: Guarapari vai ter queima de fogos nas praias

Verão em Guarapari: Réveillon terá queima de fogos na praia Crédito: Ricardo Medeiros

O prefeito, reeleito no último domingo (15) com 36,76% dos votos, afirmou ainda que "não pretende fechar a cidade no verão". Por enquanto, o município é o único na Região Metropolitana da Grande Vitória a confirmar algum tipo de programação para o ano novo.

"Nós temos que abrir com responsabilidade, temos um verão importante pela frente. É uma questão de criar um protocolo de segurança, de conscientização. O réveillon tem uma parte da população que passa em casa e outra parte nas ruas. O ano novo é uma data muito esperada, uma data especial. Vamos fazer nosso réveillon. Vamos fazer queima de fogos. A única coisa que nós não decidimos ainda é sobre shows. Mas as pessoas irem para a praia, as famílias festejarem esse momento, acho bacana. Cada um tem que ter a sua responsabilidade e a sua consciência", afirmou o prefeito em entrevista à CBN Vitória.

Magalhães citou a criação de um protocolo de segurança, mas não explicou como ele vai funcionar. Disse ainda que a prefeitura vai providenciar a iluminação da cidade ainda este mês, mas "tudo dentro de uma tímida ornamentação", uma vez que o município tem tido "muito gasto com a saúde".

E O CARNAVAL?

Já quando o assunto é carnaval, o prefeito diz que é preciso cautela. Segundo ele, tudo vai depender de como estará a situação da pandemia ate lá e se haverá ou não uma vacina disponível.

"Carnaval é uma situação completamente diferente, nós vamos analisar. É um evento de público, de aglomeração, é muito complicado falar em carnaval sem uma vacina", ponderou.

RÉVEILLON NOS OUTROS MUNICÍPIOS