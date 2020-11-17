Réveillon na Grande Vitória: Guarapari vai ter queima de fogos nas praias

Mesmo com a pandemia de coronavírus, a programação de Réveillon de Guarapari está mantida. A informação foi confirmada pelo prefeito Edson Magalhães (PSDB) em entrevista à rádio CBN Vitória na manhã desta terça-feira (17). A virada do ano no município terá, inclusive, fogos de artifício na orla.
O prefeito, reeleito no último domingo (15) com 36,76% dos votos, afirmou ainda que "não pretende fechar a cidade no verão". Por enquanto, o município é o único na Região Metropolitana da Grande Vitória a confirmar algum tipo de programação para o ano novo.
"Nós temos que abrir com responsabilidade, temos um verão importante pela frente. É uma questão de criar um protocolo de segurança, de conscientização. O réveillon tem uma parte da população que passa em casa e outra parte nas ruas. O ano novo é uma data muito esperada, uma data especial. Vamos fazer nosso réveillon. Vamos fazer queima de fogos. A única coisa que nós não decidimos ainda é sobre shows. Mas as pessoas irem para a praia, as famílias festejarem esse momento, acho bacana. Cada um tem que ter a sua responsabilidade e a sua consciência", afirmou o prefeito em entrevista à CBN Vitória.
Magalhães citou a criação de um protocolo de segurança, mas não explicou como ele vai funcionar. Disse ainda que a prefeitura vai providenciar a iluminação da cidade ainda este mês, mas "tudo dentro de uma tímida ornamentação", uma vez que o município tem tido "muito gasto com a saúde".
E O CARNAVAL?
Já quando o assunto é carnaval, o prefeito diz que é preciso cautela. Segundo ele, tudo vai depender de como estará a situação da pandemia ate lá e se haverá ou não uma vacina disponível.
"Carnaval é uma situação completamente diferente, nós vamos analisar. É um evento de público, de aglomeração, é muito complicado falar em carnaval sem uma vacina", ponderou.
RÉVEILLON NOS OUTROS MUNICÍPIOS
Nos demais municípios da Grande Vitória ainda não há uma definição se os festejos de fim de ano serão mantidos ou não. Procuradas pela reportagem, as prefeituras de Vitória, Vila Velha e Serra afirmaram que "monitoram o andamento da pandemia e que decisões sobre eventos e festas de fim de ano estão sob análise". Já a prefeitura de Cariacica informou que "não possui programação oficial de réveillon".