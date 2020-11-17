Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mesmo com pandemia

Réveillon na Grande Vitória: Guarapari vai ter queima de fogos nas praias

Por enquanto, a cidade é a única na Região Metropolitana da Grande Vitória a confirmar algum tipo de programação para o ano novo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 17:04

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 17:04

Banhistas aproveitam o dia sol na praia do Morro, em Guarapari
Verão em Guarapari: Réveillon terá queima de fogos na praia Crédito: Ricardo Medeiros
Mesmo com a pandemia de coronavírus, a programação de Réveillon de Guarapari está mantida. A informação foi confirmada pelo prefeito Edson Magalhães (PSDB) em entrevista à rádio CBN Vitória na manhã desta terça-feira (17). A virada do ano no município terá, inclusive, fogos de artifício na orla.
O prefeito, reeleito no último domingo (15) com 36,76% dos votos, afirmou ainda que "não pretende fechar a cidade no verão". Por enquanto,  o município é o único na Região Metropolitana da Grande Vitória a confirmar algum tipo de programação para o ano novo.
"Nós temos que abrir com responsabilidade, temos um verão importante pela frente. É uma questão de criar um protocolo de segurança, de conscientização. O réveillon tem uma parte da população que passa em casa e outra parte nas ruas. O ano novo é uma data muito esperada, uma data especial. Vamos fazer nosso réveillon. Vamos fazer queima de fogos. A única coisa que nós não decidimos ainda é sobre shows. Mas as pessoas irem para a praia, as famílias festejarem esse momento, acho bacana. Cada um tem que ter a sua responsabilidade e a sua consciência", afirmou o prefeito em entrevista à CBN Vitória.

Veja Também

Guarapari terá voo diário vindo de Belo Horizonte no verão; entenda

Magalhães citou a criação de um protocolo de segurança, mas não explicou como ele vai funcionar. Disse ainda que a prefeitura vai providenciar a iluminação da cidade ainda este mês, mas "tudo dentro de uma tímida ornamentação", uma vez que o município tem tido "muito gasto com a saúde".

E O CARNAVAL?

Já quando o assunto é carnaval, o prefeito diz que é preciso cautela. Segundo ele, tudo vai depender de como estará a situação da pandemia ate lá e se haverá ou não uma vacina disponível.
"Carnaval é uma situação completamente diferente, nós vamos analisar. É um evento de público, de aglomeração, é muito complicado falar em carnaval sem uma vacina", ponderou.

RÉVEILLON NOS OUTROS MUNICÍPIOS

Nos demais municípios da Grande Vitória ainda não há uma definição se os festejos de fim de ano serão mantidos ou não. Procuradas pela reportagem, as prefeituras de Vitória, Vila Velha e Serra afirmaram que "monitoram o andamento da pandemia e que decisões sobre eventos e festas de fim de ano estão sob análise". Já a prefeitura de Cariacica informou que "não possui programação oficial de réveillon".

Veja Também

Prefeitura de Guarapari abre seleção com 75 vagas temporárias

Prêmio da Mega-Sena da Virada pode chegar a R$ 300 milhões em 2020

Covid no ES: pico de casos na Região Metropolitana já ultrapassa o da primeira curva

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hugo Cibien, piloto capixaba da Copa Truck
Do Fundo do grid ao pódio: A saga de Hugo Cibien em Santa Cruz do Sul
Imagem de destaque
Feng Shui: 3 dicas essenciais para melhorar a energia da sua casa
Volkswagen Tera 2026
Vendas de grupos automotivos capixabas crescem no mercado regional e nacional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados