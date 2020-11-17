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Níveis fundamental e superior

Prefeitura de Guarapari abre seleção com 75 vagas temporárias

Oportunidades são para guarda-vidas, enfermeiros e auxiliares de serviços gerais; inscrições poderão ser feitas de 18 a 23 de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 15:19

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 15:19

Prefeitura de Guarapari
Prefeitura de Guarapari vai contratar profissionais temporários Crédito: Ricardo Medeiros
A Prefeitura de Guarapari vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 75 profissionais temporários. As chances são para cargos de níveis fundamental e superior. Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.030 a R$ 2.853,44, para carga horária de 40 horas semanais.
Ao todo, são dois editais. No primeiro, a oferta é de 71 vagas para a função de agente de atendimento em saúde II - guarda-vidas. Para concorrer, é necessário que o candidato tenha o nível fundamental e certificado de aprovação no curso de formação emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. Clique aqui para conferir os editais.
O segundo documento prevê a contratação de dois enfermeiros e dois auxiliares de serviços gerais. Os profissionais precisam ter nível superior e fundamental, respectivamente.
As inscrições poderão ser feitas no período de 18 a 23 de novembro de 2020, na sede da Secretaria de Saúde do município, que fica na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, Muquiçaba. Para os candidatos ao cargo de guarda-vidas, o atendimento será feito das 9h às 16h, enquanto que para os demais, das 9h às 11h e das 13h às 17h.
Os inscritos na função de guarda-vidas serão avaliados em duas etapas: entrega dos documentos e Teste de Aptidão Física (TAF), o qual consistirá em um circuito de Aquathlon.
Já a seleção para os cargos de enfermeiro e auxiliar de serviços gerais, será realizada em única etapa, a avaliação de títulos.

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