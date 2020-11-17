Prefeitura de Guarapari abre seleção com 75 vagas temporárias

Prefeitura de Guarapari vai contratar profissionais temporários Crédito: Ricardo Medeiros

Prefeitura de Guarapari vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 75 profissionais temporários. As chances são para cargos de níveis fundamental e superior. Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.030 a R$ 2.853,44, para carga horária de 40 horas semanais.

Ao todo, são dois editais. No primeiro, a oferta é de 71 vagas para a função de agente de atendimento em saúde II - guarda-vidas. Para concorrer, é necessário que o candidato tenha o nível fundamental e certificado de aprovação no curso de formação emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. Clique aqui para conferir os editais.

O segundo documento prevê a contratação de dois enfermeiros e dois auxiliares de serviços gerais. Os profissionais precisam ter nível superior e fundamental, respectivamente.

As inscrições poderão ser feitas no período de 18 a 23 de novembro de 2020, na sede da Secretaria de Saúde do município, que fica na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, Muquiçaba. Para os candidatos ao cargo de guarda-vidas, o atendimento será feito das 9h às 16h, enquanto que para os demais, das 9h às 11h e das 13h às 17h.

Os inscritos na função de guarda-vidas serão avaliados em duas etapas: entrega dos documentos e Teste de Aptidão Física (TAF), o qual consistirá em um circuito de Aquathlon.