Fundação Inova abre 1.300 vagas com salário de até R$ 14 mil no ES

A Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba) está com inscrições abertas para o processo seletivo para a contratação de até 1.300 profissionais. Inicialmente serão chamados 566 candidatos e o restante fará parte de um cadastro de reserva. As chances são para cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.680 a R$ 14.400.
De acordo com o edital, as vagas são para profissionais da Saúde como médicos, enfermeiros, socorristas, farmacêuticos, psicólogos, entre outros, e das áreas administrativa, financeira e de tecnologia. O processo seletivo será realizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). Clique aqui para ver o edital.
Os selecionados vão atender às necessidades de gestão do Hospital Antônio Bezerra de Faria (HABF), em Vila Velha, e de outras unidades ainda a serem anunciadas pela fundação. Os profissionais serão selecionados por meio de avaliação de títulos e entrevistas.
Os interessados podem se inscrever até 24 de novembro, no site do Ibade. A taxa de participação é de R$ 25.
Conforme o edital, em virtude da pandemia do novo coronavírus, não será permitida a participação de candidatos considerados do grupo de risco frente à doença.
A Inova Capixaba é uma fundação pública de direito privado, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que foi criada em outubro de 2019 (Lei Complementar 924) com o objetivo de proporcionar agilidade, flexibilidade e melhor dinâmica de atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) nos hospitais estaduais.
CONFIRA AS VAGAS
Nível fundamental completo
- Auxiliar administrativo (30)
- Auxiliar administrativo - área hospitalar (15)
- Auxiliar de farmácia - área hospitalar (15)
- Auxiliar de higiene e limpeza - área Hospitalar
- Auxiliar de higiene e limpeza (cadastro)
- Auxiliar de manutenção predial - área hospitalar
- Bombeiro hidráulico - área hospitalar (1)
- Camareira - área hospitalar (cadastro)
- Copeiro - área hospitalar (1)
- Pedreiro (1)
- Pintor (1)
- Porteiro (1)
- Marceneiro (cadastro)
- Motorista (6)
- Motorista socorrista (1)
- Motorista - veículos de emergência (1)
- Oficial de manutenção predial (cadastro)
- Recepcionista (cadastro)
- Recepcionista - área hospitalar
Nível médio
- Assistente administrativo - área administrativa (20)
- Assistente administrativo - área hospitalar (10)
- Assistente administrativo - área financeira (10)
Nível médio técnico
- Técnico de TI - área hospitalar (1)
- Técnico em eletrotécnica (1)
- Técnico em segurança do trabalho - área hospitalar (1)
- Técnico eletricista (1)
- Técnico eletrônico (1)
- Técnico hidráulico (cadastro)
- Técnico em refrigeração (cadastro)
- Técnico em nutrição - área hospitalar (3)
- Técnico em laboratório (15)
- Técnico de imobilização (5)
- Técnico em radiologia (15)
- Técnico em enfermagem - acolhimento (120)
- Técnico em enfermagem - centro cirúrgico (20)
- Técnico em enfermagem - central de material esterilizado (5)
- Técnico em enfermagem - hemodiálise (5)
- Técnico em enfermagem - hemodinâmica (5)
- Técnico em enfermagem - Unidade de Internação AVC (10)
- Técnico em enfermagem - Unidade Internação Neurocirurgia (10)
- Técnico em enfermagem - Unidade Internação Vascular (10)
- Técnico em enfermagem - Unidade Internação Clínica Ortopédica (10)
- Técnico em enfermagem - UTI (30)
- Técnico em enfermagem - Unidade de Internação Clínica Médica (20)
- Técnico em Enfermagem - Unidade de Internação Clínica Cirúrgica (20)
- Técnico em enfermagem - internação domiciliar (5)
- Técnico em enfermagem do trabalho (1)
Nível superior
- Analista de folha de pagamento (1)
- Analista de desenvolvimento de Recursos Humanos (1)
- Analista de suprimentos (1)
- Analista financeiro (1)
- Analista contábil (cadastro)
- Analista de atendimento ao cliente (1)
- Analista de comunicação (1)
- Analista de faturamento (1)
- Analista de patrimônio (1)
- Analista de qualidade (cadastro)
- Analista de sistemas (1)
- Analista de infraestrutura (1)
- Assistente Social - área hospitalar (5)
- Psicólogo - área hospitalar (3)
- Psicólogo RH (1)
- Engenheiro de segurança do trabalho - área hospitalar (1)
- Farmacêutico - área hospitalar (5)
- Farmacêutico clínico (cadastro)
- Farmacêutico bioquímico (5)
- Fonoaudiólogo (cadastro)
- Fisioterapeuta (15)
- Fisioterapeuta UTI (1)
- Nutricionista (3)
- Nutricionista clínico (1)
- Enfermeiro do trabalho (1)
- Enfermeiro de acolhimento e classificação de risco (15)
- Enfermeiro de acolhimento (cadastro)
- Enfermeiro de centro cirúrgico (1)
- Enfermeiro de pronto socorro (4)
- Enfermeiro de Unidade de Intervenção Clínica Médica (4)
- Enfermeiro de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH (4)
- Enfermeiro de Unidade de Internação em Clínica Cirúrgica (4)
- Enfermeiro de Central de Material Esterilizado (3)
- Enfermeiro de educação permanente (1)
- Enfermeiro de gestão da qualidade (1)
- Enfermeiro de hemodiálise (2)
- Enfermeiro de hemodinâmica (2)
- Enfermeiro de Unidade de Internação AVC (4)
- Enfermeiro de Unidade de Internação Neurocirurgia (4)
- Enfermeiro Unidade Internação Vascular (4)
- Enfermeiro Unidade Internação Ortopedia (4)
- Enfermeiro Unidade Terapia Intensiva (1)
- Enfermeiro de Internação Domiciliar (1)
- Enfermeiro auditor (cadastro)
Médicos
- Médico socorrista (10)
- Médico do trabalho (3)
- Médico generalista (1)
- Médico emergencista (1)
- Médico regulação (2)
- Médico cardiologista (1)
- Médico cardiologista ecocardiografia (1)
- Médico - clínica médica (1)
- Médico - hematologista e hemoterapia (1)
- Médico - infectologista (2)
- Médico nefrologista (2)
- Médico nutrólogo (2)
- Médico - diagnóstico por imagem (1)
- Médico radiologista e diagnóstico por imagem (1)
- Médico cuidados paliativos (cadastro)