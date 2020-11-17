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Saúde

Fundação Inova abre 1.300 vagas com salário de até R$ 14 mil no ES

Selecionados vão trabalhar no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, e em outras unidades ainda a serem anunciadas pela instituição

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 12:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 12:50
Hospital Antônio Bezerra de Faria em Vila Velha
Oportunidades são para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro
A Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba) está com inscrições abertas para o processo seletivo para a contratação de até 1.300 profissionais. Inicialmente serão chamados 566 candidatos e o restante fará parte de um cadastro de reserva. As chances são para cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.680 a R$ 14.400.
De acordo com o edital, as vagas são para profissionais da Saúde como médicos, enfermeiros, socorristas, farmacêuticos, psicólogos, entre outros, e das áreas administrativa, financeira e de tecnologia. O processo seletivo será realizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). Clique aqui para ver o edital.
Os selecionados vão atender às necessidades de gestão do Hospital Antônio Bezerra de Faria (HABF), em Vila Velha, e de outras unidades ainda a serem anunciadas pela fundação. Os profissionais serão selecionados por meio de avaliação de títulos e entrevistas.
Os interessados podem se inscrever até 24 de novembro, no site do Ibade. A taxa de participação é de R$ 25.
Conforme o edital, em virtude da pandemia do novo coronavírus, não será permitida a participação de candidatos considerados do grupo de risco frente à doença.
A Inova Capixaba é uma fundação pública de direito privado, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que foi criada em outubro de 2019 (Lei Complementar 924) com o objetivo de proporcionar agilidade, flexibilidade e melhor dinâmica de atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) nos hospitais estaduais.

CONFIRA AS VAGAS

Nível fundamental completo

  • Auxiliar administrativo (30)
  • Auxiliar administrativo - área hospitalar (15)
  • Auxiliar de farmácia - área hospitalar (15)
  • Auxiliar de higiene e limpeza - área Hospitalar
  • Auxiliar de higiene e limpeza (cadastro)
  • Auxiliar de manutenção predial - área hospitalar
  • Bombeiro hidráulico - área hospitalar (1)
  • Camareira - área hospitalar (cadastro)
  • Copeiro - área hospitalar (1)
  • Pedreiro (1)
  • Pintor (1)
  • Porteiro (1)
  • Marceneiro (cadastro)
  • Motorista (6)
  • Motorista socorrista (1)
  • Motorista - veículos de emergência (1)
  • Oficial de manutenção predial (cadastro)
  • Recepcionista (cadastro)
  • Recepcionista - área hospitalar

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Nível médio

  • Assistente administrativo - área administrativa (20)
  • Assistente administrativo - área hospitalar (10) 
  • Assistente administrativo - área financeira (10)

Nível médio técnico

  • Técnico de TI - área hospitalar (1)
  • Técnico em eletrotécnica (1)
  • Técnico em segurança do trabalho - área hospitalar (1)
  • Técnico eletricista (1)
  • Técnico eletrônico (1)
  • Técnico hidráulico (cadastro)
  • Técnico em refrigeração (cadastro)
  • Técnico em nutrição - área hospitalar (3)
  • Técnico em laboratório (15)
  • Técnico de imobilização (5)
  • Técnico em radiologia (15)
  • Técnico em enfermagem - acolhimento (120)
  • Técnico em enfermagem - centro cirúrgico (20)
  • Técnico em enfermagem - central de material esterilizado (5)
  • Técnico em enfermagem - hemodiálise (5)
  • Técnico em enfermagem - hemodinâmica (5)
  • Técnico em enfermagem - Unidade de Internação AVC (10)
  • Técnico em enfermagem - Unidade Internação Neurocirurgia (10)
  • Técnico em enfermagem - Unidade Internação Vascular (10)
  • Técnico em enfermagem - Unidade Internação Clínica Ortopédica (10)
  • Técnico em enfermagem - UTI (30)
  • Técnico em enfermagem - Unidade de Internação Clínica Médica (20)
  • Técnico em Enfermagem - Unidade de Internação Clínica Cirúrgica (20)
  • Técnico em enfermagem - internação domiciliar (5)
  • Técnico em enfermagem do trabalho (1)

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Nível superior

  • Analista de folha de pagamento (1)
  • Analista de desenvolvimento de Recursos Humanos (1)
  • Analista de suprimentos (1)
  • Analista financeiro (1)
  • Analista contábil (cadastro)
  • Analista de atendimento ao cliente (1)
  • Analista de comunicação (1)
  • Analista de faturamento (1)
  • Analista de patrimônio (1)
  • Analista de qualidade (cadastro)
  • Analista de sistemas (1)
  • Analista de infraestrutura (1)
  • Assistente Social - área hospitalar (5)
  • Psicólogo - área hospitalar (3)
  • Psicólogo RH (1)
  • Engenheiro de segurança do trabalho - área hospitalar (1)
  • Farmacêutico - área hospitalar (5)
  • Farmacêutico clínico (cadastro)
  • Farmacêutico bioquímico (5)
  • Fonoaudiólogo (cadastro)
  • Fisioterapeuta (15)
  • Fisioterapeuta UTI (1)
  • Nutricionista (3)
  • Nutricionista clínico (1)
  • Enfermeiro do trabalho (1)
  • Enfermeiro de acolhimento e classificação de risco (15)
  • Enfermeiro de acolhimento (cadastro)
  • Enfermeiro de centro cirúrgico (1)
  • Enfermeiro de pronto socorro (4)
  • Enfermeiro de Unidade de Intervenção Clínica Médica (4)
  • Enfermeiro de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH (4)
  • Enfermeiro de Unidade de Internação em Clínica Cirúrgica (4)
  • Enfermeiro de Central de Material Esterilizado (3)
  • Enfermeiro de educação permanente (1)
  • Enfermeiro de gestão da qualidade (1)
  • Enfermeiro de hemodiálise (2)
  • Enfermeiro de hemodinâmica (2)
  • Enfermeiro de Unidade de Internação AVC (4)
  • Enfermeiro de Unidade de Internação Neurocirurgia (4)
  • Enfermeiro Unidade Internação Vascular (4)
  • Enfermeiro Unidade Internação Ortopedia (4)
  • Enfermeiro Unidade Terapia Intensiva (1)
  • Enfermeiro de Internação Domiciliar (1)
  • Enfermeiro auditor (cadastro)

Médicos

  • Médico socorrista (10)
  • Médico do trabalho (3)
  • Médico generalista (1)
  • Médico emergencista (1)
  • Médico regulação (2)
  • Médico cardiologista (1)
  • Médico cardiologista ecocardiografia (1)
  • Médico - clínica médica (1)
  • Médico - hematologista e hemoterapia (1)
  • Médico - infectologista (2)
  • Médico nefrologista (2)
  • Médico nutrólogo (2)
  • Médico - diagnóstico por imagem (1)
  • Médico radiologista e diagnóstico por imagem (1)
  • Médico cuidados paliativos (cadastro)

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