Prefeitura de Aracruz abre 60 vagas para guarda-vidas

Vagas para guarda-vidas em Aracruz Crédito: Divulgação / Prefeitura de Aracruz

Prefeitura de Aracruz vai contratar 60 guarda-vidas para trabalharem durante o verão . O profissional deve exercer funções em regime de 40 horas semanais, com escala pré-determinada. A remuneração mensal será no valor de R$ 1.157,25 mais auxílio-alimentação e vale-transporte.

Para participar, o candidato precisa ter o ensino fundamental completo e ter revalidado ou concluído o curso de formação de guarda-vidas ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar no ano de 2020.

Os interessados podem se inscrever de forma presencial até 24 de novembro de 2020, na Secretaria de Turismo e Cultura (Semtur), que fica na Rua Zacarias Bento Nascimento, nº 167, Centro. O atendimento será realizado em dias úteis, de segunda a quinta-feira, das 12h às 17h e na sexta-feira, das 7h às 12h.

De acordo com o edital, os candidatos serão classificados mediante etapa única de avaliação das inscrições que consiste na análise dos documentos e requisitos apresentados no ato de inscrição, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital.

O contrato de trabalho será de 21 de dezembro de 2020 a 21 de fevereiro de 2021 com possibilidade de prorrogação. Os profissionais vão trabalhar em regime de escala, das 7 às 18 horas, sendo que todos estarão escalados nos fins de semana, feriados e pontos facultativos.