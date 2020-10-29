Sedu abre seleção para auxiliar de secretaria escolar

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar auxiliares de secretaria escolar. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do órgão.
Para participar, o candidato precisa ter o nível médio e curso de informática básica ou equivalente, com carga horária de, no mínimo 30 horas. A remuneração é de R$ 1.045, para carga horária de 30 horas semanais. Os profissionais vão receber ainda auxílio alimentação de R$ 225.
Os selecionados poderão trabalhar em escolas estaduais de todo o Espírito Santo, com contratos temporários. De acordo com o edital, a cada seis oportunidades, uma será destinada a pessoas negras, enquanto que de 33 vagas, um será para população indígena.
A seleção será realizada em duas etapas. A primeira será composta por inscrições e declaração de títulos, de caráter classificatório. Já a segunda fase contará com chamada, comprovação de títulos e formalização do contrato de trabalho, de caráter eliminatório.
Os interessados podem se inscrever das 10h do dia 30 de outubro até as 17h do dia 6 de novembro de 2020, no site www.selecao.es.gov.br.
O contrato de prestação de serviço temporário será firmado pelo prazo determinado de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, condicionado à avaliação de desempenho e ao interesse da Administração.
ATRIBUIÇÃO DO CARGO
O auxiliar de secretaria escolar tem como atribuições coordenar, organizar e responder pelo expediente geral da Secretaria Escolar, realizando:
- a computação e a classificação dos dados referentes à organização da unidade escolar;
- o atendimento ao público, na área de sua competência;
- o encaminhamento da documentação recebida de aluno transferido à equipe pedagógica para verificação de sua regularidade e a necessidade complementação curricular;
- a comunicação à equipe técnico-pedagógica dos casos de estudantes que necessitam regularizar sua vida na unidade escolar seja quanto à falta de documentação, lacunas curriculares e outros aspectos pertinentes, observados os prazos estabelecidos em legislação vigente e pela SEDU;
- a atualização dos registros do aproveitamento do rendimento escolar e frequência dos estudantes;
- a manutenção dos registros dos prontuários dos alunos devidamente atualizados;
- a manutenção dos cadastros dos professores e demais servidores devidamente atualizados.
- manter afixado em local visível e de fácil acesso os atos oficiais da unidade escolar;
- divulgar as informações referentes à unidade escolar mediante autorização da direção escolar;
- zelar pela guarda e sigilo dos documentos escolares;
- organizar o serviço de atendimento a professores, estudantes e familiares/responsáveis, bem como a terceiros;
- cumprir regularmente as datas estabelecidas pela SEDU na entrega de documentos e informações no Sistema Estadual de Gestão Escolar - SEGES e demais sistemas informatizados utilizados pela Secretaria de Estado da Educação;
- responsabilizar-se pela atualização e fidedignidade dos dados inseridos no Sistema de Gestão Escolar (SEGES), Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIARHES) e demais sistemas utilizados pela Secretaria de Estado da Educação - SEDU;
- outras atribuições que lhe forem conferidas.