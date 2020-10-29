Sedu abre seleção para auxiliar de secretaria escolar

Sedu vai contratar auxiliar de secretaria escolar em todo o Estado Crédito: Arquivo A Gazeta

Para participar, o candidato precisa ter o nível médio e curso de informática básica ou equivalente, com carga horária de, no mínimo 30 horas. A remuneração é de R$ 1.045, para carga horária de 30 horas semanais. Os profissionais vão receber ainda auxílio alimentação de R$ 225.

Os selecionados poderão trabalhar em escolas estaduais de todo o Espírito Santo, com contratos temporários. De acordo com o edital, a cada seis oportunidades, uma será destinada a pessoas negras, enquanto que de 33 vagas, um será para população indígena.

A seleção será realizada em duas etapas. A primeira será composta por inscrições e declaração de títulos, de caráter classificatório. Já a segunda fase contará com chamada, comprovação de títulos e formalização do contrato de trabalho, de caráter eliminatório.

Os interessados podem se inscrever das 10h do dia 30 de outubro até as 17h do dia 6 de novembro de 2020, no site www.selecao.es.gov.br

O contrato de prestação de serviço temporário será firmado pelo prazo determinado de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, condicionado à avaliação de desempenho e ao interesse da Administração.

ATRIBUIÇÃO DO CARGO

O auxiliar de secretaria escolar tem como atribuições coordenar, organizar e responder pelo expediente geral da Secretaria Escolar, realizando:

