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Começam as apostas

Prêmio da Mega-Sena da Virada pode chegar a R$ 300 milhões em 2020

As apostas podem ser realizadas em qualquer lotérica do país, pelo aplicativo Loterias Caixa  disponível para iOS e Android  e também pelo site Loterias Caixa

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 10:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 10:34
Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
Sorteio da Mega da Virada será realizado no dia 31 de dezembro Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi
As apostas para a Mega da Virada já começaram e nesta edição o prêmio estimado é de R$ 300 milhões. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro.
De acordo com as informações divulgadas pela Caixa Econômica Federal, o prêmio não acumula como nos outros concursos especiais das Loterias Caixa. Desta forma, se não houver ganhadores na faixa principal, com o acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os da 2ª faixa, com o acerto de cinco números, e assim por diante.
Supondo que somente uma pessoa leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na poupança da Caixa, ele vai receber mais de R$ 347 mil em dinheiro mensal.

APOSTAS

As apostas podem ser realizadas em qualquer lotérica do país, como também pelo aplicativo Loterias Caixa  disponível para iOS e Android  e pelo site Loterias Caixa.
Os clientes que tiverem acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer as apostas pelo computador pessoal, tablet ou smartphone.  Contudo, é preciso ter conta-corrente e ser maior de 18 anos.
O jogo é feito com a marcação de 6 a 15 dentre os 60 disponíveis no volante. O jogador ainda tem a possibilidade de deixar o sistema escolher os números por meio da Surpresinha. O valor da aposta simples, com 6 números, custa R$ 4,50.
Outra forma de apostar e aumentar as chances de ganhar, segundo a Caixa, é com a compra de bolões que são comercializados nas lotéricas. O preço mínimo é de R$ 10,00, mas cada cota não pode ser inferior a R$ 5,00. É possível realizar um bolão de no mínimo dois e no máximo 100 cotas.

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