Prêmio da Mega-Sena da Virada pode chegar a R$ 300 milhões em 2020

Sorteio da Mega da Virada será realizado no dia 31 de dezembro Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

As apostas para a Mega da Virada já começaram e nesta edição o prêmio estimado é de R$ 300 milhões. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro.

De acordo com as informações divulgadas pela Caixa Econômica Federal, o prêmio não acumula como nos outros concursos especiais das Loterias Caixa. Desta forma, se não houver ganhadores na faixa principal, com o acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os da 2ª faixa, com o acerto de cinco números, e assim por diante.

Supondo que somente uma pessoa leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na poupança da Caixa, ele vai receber mais de R$ 347 mil em dinheiro mensal.

APOSTAS

As apostas podem ser realizadas em qualquer lotérica do país, como também pelo aplicativo Loterias Caixa  disponível para iOS e Android  e pelo site Loterias Caixa

Os clientes que tiverem acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer as apostas pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Contudo, é preciso ter conta-corrente e ser maior de 18 anos.

O jogo é feito com a marcação de 6 a 15 dentre os 60 disponíveis no volante. O jogador ainda tem a possibilidade de deixar o sistema escolher os números por meio da Surpresinha. O valor da aposta simples, com 6 números, custa R$ 4,50.