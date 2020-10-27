O que fazer se o seu FGTS emergencial desaparecer do Caixa Tem

FGTS - aplicativo, saque, dinheiro Crédito: Carlos Alberto Silva

Apesar de o recurso estar disponível a todos os trabalhadores que tenham conta ativa ou inativa no Fundo de Garantia, não é obrigatório sacar, e há quem nem se importe em verificar o saldo do fundo de garantia. Com isso, é fácil que alguns golpes passem despercebidos.

Vale lembrar que embora o saque ainda não esteja disponível para todos  é escalonado conforme o mês de aniversário , os recursos já foram depositados na poupança social digital do Caixa Tem, criada automaticamente para todos os trabalhadores que têm direito. Desta forma, já é possível pagar boletos, emitir cartão de débito virtual ou realizar compras com QR Code em maquininhas de cartão.

Em uma das fraudes mais recentes, o falsário obtém a senha do Caixa Tem, depois de já ter conseguido o CPF do trabalhador. Isso facilita realizar o saque, e trabalhadores que não precisam movimentar o dinheiro podem nem perceber que o dinheiro foi subtraído.

Entretanto, a fraude vai além. De alguma forma, o criminoso consegue cadastrar um e-mail criado por ele como sendo da vítima. O e-mail falso copia o início e o final do verdadeiro. Por exemplo, se o e-mail do cidadão é josedasilva@, o falso é jose-silva@.

Isso ajuda a enganar o dono do dinheiro, que, ao identificar que algo está errado, tenta redefinir sua senha, e recebe a informação que o link foi enviado para o email jo***silva@. Nesse caso, a vítima ficará esperando uma mensagem que nunca chegará.

Para identificar o golpe, é simples: acompanhe os extratos do FGTS ou tente fazer o saque pelo aplicativo Caixa Tem. No caso de irregularidades, em quaisquer dos casos, o trabalhador deverá ir pessoalmente a uma agência da Caixa de sua escolha para contestar o saque indevido. É preciso levar CPF e documento de identificação.

A Caixa informou, em nota, que os processos são analisados com a máxima celeridade, em virtude da necessidade imposta pela situação de emergência em que o país se encontra.

Os resultados das análises são repassados diretamente aos interessados. No caso de negativa do pedido, poderá ser solicitada a reanálise na agência.

O banco esclareceu ainda que conjuntamente com a Polícia Federal e demais órgãos de segurança pública na identificação de casos suspeitos e na prevenção das fraudes no pagamento do Saque Emergencial do FGTS e demais benefícios sociais.

A Polícia Federal do Espírito Santo (PF-ES) foi procurada, mas não respondeu até a conclusão desta reportagem.

FIQUE ATENTO

A CAIXA recomenda que os trabalhadores utilizem apenas os canais oficiais do banco para obter informações sobre o auxílio emergencial e FGTS emergencial. Principais cuidados que devem ser tomados: