O que fazer se o seu FGTS emergencial desaparecer do Caixa Tem

Utilizado para receber e fazer operações envolvendo diversas fontes de recursos, o aplicativo Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal, é alvo de tentativas constantes de fraudes. Uma delas tem como objetivo furtar o FGTS emergencial, de até R$ 1.045, liberado pelo governo federal neste ano, a fim de auxiliar trabalhadores que tenham sido afetados pela pandemia do novo coronavírus e aquecer a economia.
Apesar de o recurso estar disponível a todos os trabalhadores que tenham conta ativa ou inativa no Fundo de Garantia, não é obrigatório sacar, e há quem nem se importe em verificar o saldo do fundo de garantia. Com isso, é fácil que alguns golpes passem despercebidos.
Vale lembrar que embora o saque ainda não esteja disponível para todos é escalonado conforme o mês de aniversário , os recursos já foram depositados na poupança social digital do Caixa Tem, criada automaticamente para todos os trabalhadores que têm direito. Desta forma, já é possível pagar boletos, emitir cartão de débito virtual ou realizar compras com QR Code em maquininhas de cartão.
Em uma das fraudes mais recentes, o falsário obtém a senha do Caixa Tem, depois de já ter conseguido o CPF do trabalhador. Isso facilita realizar o saque, e trabalhadores que não precisam movimentar o dinheiro podem nem perceber que o dinheiro foi subtraído.
Entretanto, a fraude vai além. De alguma forma, o criminoso consegue cadastrar um e-mail criado por ele como sendo da vítima. O e-mail falso copia o início e o final do verdadeiro. Por exemplo, se o e-mail do cidadão é josedasilva@, o falso é jose-silva@.
Isso ajuda a enganar o dono do dinheiro, que, ao identificar que algo está errado, tenta redefinir sua senha, e recebe a informação que o link foi enviado para o email jo***silva@. Nesse caso, a vítima ficará esperando uma mensagem que nunca chegará.
Para identificar o golpe, é simples: acompanhe os extratos do FGTS ou tente fazer o saque pelo aplicativo Caixa Tem. No caso de irregularidades, em quaisquer dos casos, o trabalhador deverá ir pessoalmente a uma agência da Caixa de sua escolha para contestar o saque indevido. É preciso levar CPF e documento de identificação.
A Caixa informou, em nota, que os processos são analisados com a máxima celeridade, em virtude da necessidade imposta pela situação de emergência em que o país se encontra.
Os resultados das análises são repassados diretamente aos interessados. No caso de negativa do pedido, poderá ser solicitada a reanálise na agência.
O banco esclareceu ainda que conjuntamente com a Polícia Federal e demais órgãos de segurança pública na identificação de casos suspeitos e na prevenção das fraudes no pagamento do Saque Emergencial do FGTS e demais benefícios sociais.
A Polícia Federal do Espírito Santo (PF-ES) foi procurada, mas não respondeu até a conclusão desta reportagem.
Além dessa fraude, há ainda outros casos. Em um deles, os golpistas utilizam uma página falsa com a logo da Caixa que oferece uma consulta para ver se a pessoa tem direito ao recurso e solicita dados pessoais das vítimas, como nome, CPF, endereço e telefone. Uma vez de posse das informações da vítima, os criminosos podem abrir contas em bancos, contratar serviços e até pedir empréstimos. Centenas de trabalhadores já foram vítimas do golpe no Estado, segundo a empresa de segurança digital PSafe.
FIQUE ATENTO
A CAIXA recomenda que os trabalhadores utilizem apenas os canais oficiais do banco para obter informações sobre o auxílio emergencial e FGTS emergencial. Principais cuidados que devem ser tomados:
- Não forneça senhas ou outros dados de acesso em outros sites ou aplicativos.
- O cliente deve estar sempre atento a qualquer atividade e situação não usual, e principalmente não clicar em links recebidos por SMS, WhatsApp ou redes sociais para acesso a contas e valores a receber.
- Desconfiar de informações sensacionalistas e de oportunidades imperdíveis.
- Links suspeitos podem levar à instalação de programas espiões, que podem ficar ocultos no celular ou computador, coletando informações de navegação e dados do usuário. Utilizar sempre navegadores e softwares de antivírus atualizados.
- A Caixa jamais pede senha e assinatura eletrônica numa mesma página, sendo a assinatura digitada somente por meio da imagem do teclado virtual.
- A Caixa não envia SMS com link e só envia e-mails se o cliente autorizar.