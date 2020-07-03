Golpe que promete saque do FGTS já fez pelo menos 900 vítimas no ES

Golpe pela internet promete saque do FGTS Crédito: Divulgação

Os golpistas utilizam uma página falsa com a logo da Caixa que oferece uma consulta para ver se a pessoa tem direito ao recurso e solicita dados pessoais das vítimas, como nome, CPF, endereço e telefone. Em seguida, é pedido que a vítima compartilhe o link com os contatos de WhatsApp para ter o saque "liberado".



"Assim, além de cair no golpe a pessoa acaba ajudando os cibercriminosos a ampliar o alcance do link falso", afirma o diretor da dfndr lab, o laboratório de segurança digital da PSafe, Emilio Simoni.

Simoni explica, ainda que, uma vez de posse dos dados pessoais da vítima, os criminosos podem abrir contas em bancos, contratar serviços e até pedir empréstimos.



A dinâmica deste golpe já havia sido observada anteriormente pela empresa em outros ciberataques, como o que prometia o cadastro no programa de Auxílio Emergencial do Governo.

O especialista afirma que esse tipo de fraude tem se tornado cada vez mais comum, uma vez que muitas pessoas estão precisando desse dinheiro. "É uma temática com retorno muito alto, porque as pessoas acabam caindo. Muitas estão desempregadas. Aí um criminoso descobre que outro já está fazendo e faz também".

Diferente do outro golpe identificado, o do FGTS ainda redireciona a vítima para uma página que solicita permissão para o envio de notificações (push notifications).



"Quando a vítima concede permissão para o envio das notificações, os criminosos podem utilizar dessa permissão para enviar propagandas, com as quais lucram, e até mesmo enviar novos golpes", alerta Simoni.

SAQUE DO FGTS SÓ A PARTIR DE 27 DE JULHO

A Caixa depositou até o momento apenas o primeiro lote do FGTS, para o nascidos em janeiro. Nessa primeira etapa, o total de recursos liberados ultrapassa os R$ 3,1 bilhões para 4,9 milhões de trabalhadores.