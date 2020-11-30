'Não haverá festa de fim de ano em praias do ES', diz subsecretário

Queima de fogos de artifício encantaram capixabas na virada do ano de 2019-2020, na Praia de Camburi, em Vitória

"Não haverá festa de fim de ano em praia, não haverá eventos, não são permitidos shows em praça pública, em boates ou eventos fechados. Infelizmente, essas festas de fim de ano serão diferentes"

Por isso, ele alertou os capixabas de que a venda e a aquisição de ingressos para eventos deste tipo não são posturas adequadas neste momento. "Se você oferecer ou verificar nas redes sociais a compra antecipada de entradas, saiba que essa atividade não será permitida", garantiu Reblin.