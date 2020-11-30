Coronavírus: ES registra 4.279 mortes e passa de 190 mil casos

Mais 27 óbitos foram registrados no Espírito Santo nesta segunda-feira (30), elevando para 4.279 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 190.001 casos confirmados da doença, 1.072 apenas em 24 horas.
O município de Vila Velha, com 27.841 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Serra (24.287), Vitória (24.117) e Cariacica (16.970). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.582 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.177.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 175.925. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,3%, e 632.745 mil testes já foram realizados no Estado.