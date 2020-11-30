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Pandemia

Coronavírus: ES registra 4.279 mortes e passa de 190 mil casos

No total,  190.001 pessoas já foram infectadas pelo coronavírus no Espírito Santo, das quais 4.279 morreram em decorrência da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 17:53

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 17:53

Empresária vai ter que fornecer máscaras contra Covid-19 após cometer crime tributário
Crédito: Freepik
Mais 27 óbitos foram registrados no Espírito Santo nesta segunda-feira (30), elevando para 4.279 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 190.001 casos confirmados da doença, 1.072 apenas em 24 horas.
O município de Vila Velha, com 27.841 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Serra (24.287), Vitória (24.117) e Cariacica (16.970). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.582 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.177.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 175.925.  A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,3%, e  632.745 mil testes já foram realizados no Estado.

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