PF investiga fraudes no aluguel de ambulâncias em prefeituras do Norte do ES

Operação Resgate foi deflagrada no Espírito Santo Crédito: PF | Divulgação

Operação Resgate, que investiga fraudes em contratos firmados por empresários com prefeituras para o aluguel de ambulâncias. Alguns dos contratos investigados foram celebrados durante a pandemia do Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira (30) a, que investiga fraudes em contratos firmados por empresários com prefeituras para o aluguel de ambulâncias. Alguns dos contratos investigados foram celebrados durante a pandemia do novo coronavírus . Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas prefeituras de Aracruz São Mateus , no Norte do Espírito Santo

Guarapari, São Mateus, Aracruz e Vitória. De acordo com a PF, além da ação nas prefeituras, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em residências e empresas nos municípios de Colatina

A operação contou com a participação de 42 policiais federais. Durante a manhã, os agentes federais apreenderam documentos mídias e computadores nas cidades.

Material apreendido durante a operação Crédito: PF | Divulgação

INVESTIGAÇÃO

Segundo a PF, durante as investigações foram apurados indícios de que havia uma combinação prévia dos preços que seriam apresentados pelas empresas que participavam das concorrências públicas, além do fornecimento de equipamentos inferiores aos estabelecidos.

As empresas investigadas que apareciam como concorrentes nos certames pertencem ao mesmo grupo familiar e outras eram controladas por laranjas, participando dos processos apenas para conferir um aspecto de legalidade às contratações.

Alguns dos contratos investigados foram celebrados após o início da pandemia do novo coronavírus , o que levou à flexibilização das compras pelo Poder Público, com a contratação de serviços por dispensa de licitação. Ainda estão em apuração a participação de servidores públicos e a ocorrência de fraudes.

Viaturas da Polícia Federal em Aracruz Crédito: Leitor

Em nota, a Prefeitura de São Mateus disse que por enquanto não tem informações concretas sobre o caso. "Estamos aguardando o secretário municipal de Saúde e o procurador do município, para informar sobre o procedimento", afirmou.

Já a Prefeitura de Aracruz, por meio da Secretaria de Saúde (Semsa), informa "que não se encontra sob nenhuma investigação. O fato da Polícia Federal ter estado na manhã dessa segunda-feira (30/11) na Semsa foi para buscar processos da empresa Removidas Ambulâncias, que está sendo investigada".