Operação investiga fraudes em contratos no setor de coleta e tratamento de lixo em Pedro Canário Crédito: MPES | Divulgação

Your browser does not support the audio element. Nova fase de operação mira fraudes em contratos de lixo no Norte do ES

De acordo com o MPES, nesta fase da operação foram cumpridos treze mandados de busca e apreensão, distribuídos pelos municípios de Linhares, Sooretama, São Gabriel da Palha, São Mateus, Jaguaré e Nova Venécia. A finalidade é apreender documentos, computadores, mídias e outros equipamentos visando apurar a prática, em tese, de crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, formação de quadrilha, fraude à licitação, tráfico de influência, dentre outros.

Documentos que possam comprar irregularidades estão na mira dos investigadores Crédito: MPES | Divulgação

O nome da Operação, Puro Sangue, refere-se ao fato de o grupo criminoso participar da licitação somente com empresas parceiras.