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Investigação Varredura

Nova fase de operação mira fraudes em contratos de lixo no Norte do ES

A ação investiga irregularidades na contratação dos serviços de coleta e tratamento de resíduos sólidos em diversas cidades capixabas. Etapa desta terça-feira (24) apura envolvimento de 'empresas amigas' no esquema
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 11:47

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 11:47

Operação investiga fraudes em contratos no setor de coleta e tratamento de lixo em Pedro Canário
Operação investiga fraudes em contratos no setor de coleta e tratamento de lixo em Pedro Canário Crédito: MPES | Divulgação
O município de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, foi alvo da sexta fase da Operação Varredura, denominada Puro Sangue, deflagrada nesta terça-feira (24). A ação, comandada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), investiga fraudes em contratos no setor de coleta e tratamento de lixo em diversas cidades do Estado.
Nova fase de operação mira fraudes em contratos de lixo no Norte do ES
De acordo com o MPES, nesta fase da operação foram cumpridos treze mandados de busca e apreensão, distribuídos pelos municípios de Linhares, Sooretama, São Gabriel da Palha, São Mateus, Jaguaré e Nova Venécia. A finalidade é apreender documentos, computadores, mídias e outros equipamentos visando apurar a prática, em tese, de crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, formação de quadrilha, fraude à licitação, tráfico de influência, dentre outros.
Operação investiga fraudes em contratos no setor de coleta e tratamento de lixo em Pedro Canário
Documentos que possam comprar irregularidades estão na mira dos investigadores Crédito: MPES | Divulgação
O nome da Operação, Puro Sangue, refere-se ao fato de o grupo criminoso participar da licitação somente com empresas parceiras.
A operação comandada pelo MPES, por meio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte) e da Promotoria de Justiça de Pedro Canário, foi conduzida por quatro promotores de Justiça, com participação e apoio de vinte policiais do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, além de outros servidores. O caso tramita em sigilo. Nos próximos dias, serão ouvidas pessoas investigadas pelo MPES por suspeita de envolvimento no esquema.

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