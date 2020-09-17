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Operação Cafarnaum

MPES faz operação contra fraude em contratação de serviço em Mimoso do Sul

Investigações iniciais apontam para uma associação entre empresários do setor de contabilidade e servidores da prefeitura que teria lesado os cofres públicos

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 10:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 10:32
Operação Cafarnaum
Gaeco cumpre mandados de busca e apreensão em Mimoso do Sul e Iconha Crédito: MPES/Divulgação
Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (17) a Operação Cafarnaum, para investigar fraudes na contratação de serviços de contabilidade no município de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. 
As investigações iniciadas pela Promotoria de Justiça da cidade apontam para uma associação entre empresários e servidores públicos municipais que, com a falsa prestação de serviços de contabilidade, lesaram os cofres públicos. A estimativa de valor do prejuízo não foi informada pelo MPES.
Seis mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em residências e endereços comerciais em Mimoso do Sul e Iconha. A esposa de um dos investigados foi presa em flagrante durante a operação, por porte ilegal de arma de fogo. 
Operação Cafarnaum
A esposa de um dos investigados foi presa em flagrante por porte ilegal de arma Crédito: MPES/Divulgação
Um dos mandados foi cumprido na sede da Prefeitura de Mimoso do Sul. Questionada pela reportagem sobre a operação, a Procuradoria-Geral do Município afirmou que o prefeito Ângelo Guarçoni (MDB) não é alvo da investigação. O órgão disse ainda que não comentaria o assunto, porque o processo está sob segredo de Justiça. 
O cumprimento dos mandados foram autorizadas pela 2ª Vara da Justiça Estadual de Mimoso do Sul. São investigados crimes de associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. O nome da operação, Cafarnaum, faz referência ao local de nascimento de São Mateus, o padroeiro dos contabilistas.
Participam da operação promotores de Justiça da Promotoria de Justiça do município e do Gaeco-Sul, bem como policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.
Outras informações vão ser atualizadas ao longo do dia. 

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