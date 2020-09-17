MPES faz operação contra fraude em contratação de serviço em Mimoso do Sul

Gaeco cumpre mandados de busca e apreensão em Mimoso do Sul e Iconha Crédito: MPES/Divulgação

As investigações iniciadas pela Promotoria de Justiça da cidade apontam para uma associação entre empresários e servidores públicos municipais que, com a falsa prestação de serviços de contabilidade, lesaram os cofres públicos. A estimativa de valor do prejuízo não foi informada pelo MPES.

Seis mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em residências e endereços comerciais em Mimoso do Sul e Iconha. A esposa de um dos investigados foi presa em flagrante durante a operação, por porte ilegal de arma de fogo.

A esposa de um dos investigados foi presa em flagrante por porte ilegal de arma Crédito: MPES/Divulgação

Um dos mandados foi cumprido na sede da Prefeitura de Mimoso do Sul. Questionada pela reportagem sobre a operação, a Procuradoria-Geral do Município afirmou que o prefeito Ângelo Guarçoni (MDB) não é alvo da investigação. O órgão disse ainda que não comentaria o assunto, porque o processo está sob segredo de Justiça.

O cumprimento dos mandados foram autorizadas pela 2ª Vara da Justiça Estadual de Mimoso do Sul. São investigados crimes de associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. O nome da operação, Cafarnaum, faz referência ao local de nascimento de São Mateus, o padroeiro dos contabilistas.

Participam da operação promotores de Justiça da Promotoria de Justiça do município e do Gaeco-Sul, bem como policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.