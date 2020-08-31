Instituto do ES foi alvo de operação que afastou Witzel

Edifício que abriga sede do Instituto Solidário, em Vitória, foi alvo de mandado de busca Crédito: Reprodução/Google Street View

A organização é citada na denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR). Segundo os procuradores, ela teria participado de um processo seletivo para a escolha do novo gestor do Hospital Zilda Arns, no Rio de Janeiro, apenas para "dar ares de legalidade ao processo". A defesa do instituto nega qualquer irregularidade.

O Ministério Público registrou que o instituto contestou o resultado da licitação, vencida pela Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Mutuípe, mostrando-se, mais uma vez, interessado na disputa. No recurso apresentado, contudo, o Instituto Solidário encaminhou documentos que dizem respeito a outro processo de seleção, para a gestão do Hospital Padre Anchieta.

A denúncia tem como base a delação premiada do ex-secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos. Segundo o delator, a Associação de de Mutuípe, que tinha Gothardo Lopes Netto como sócio oculto, beneficiou-se de direcionamento no edital e teve informações privilegiadas para vencer o certame.

"A fraude, contudo, é tão nítida que o Instituto Solidário, em sua impugnação, faz referência a outro processo de seleção, do Hospital Padre Anchieta", escreve a PGR.

A entidade não está entre os denunciados no esquema, mas, para os investigadores, a organização social capixaba  associação privada sem fins lucrativos que presta serviço ao Estado  é "mais uma favorecida pelo grupo criminoso, a quem também foi direcionada uma licitação a mando de Edson Torres e Victor Hugo Barroso. Assim, a impugnação serviu apenas para dar cobertura ou verniz de legalidade a uma seleção fraudada".

Pessoas que trabalham perto do prédio em que o Instituto Solidário está localizado, em Vitória, relataram a presença de agentes da PF na sexta-feira.

A operação também prendeu o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro Lucas Tristão, que é capixaba e considerado braço direito de Wilson Witzel. Ele conheceu o governador, quando Witzel deu aulas de Direito na UVV, em Vila Velha, entre 2005 e 2008. Após ser procurado e não encontrado, Tristão se apresentou à Polícia Federal, ainda no Rio, no mesmo dia da deflagração da operação.

O OUTRO LADO

De acordo com o advogado Ludgero Liberato, que defende o Instituto Solidário, nada foi apreendido na sede. Ele afirma que tem plena convicção de que a apuração dos fatos irá demonstrar que nem a organização social ou qualquer pessoa ligada a ela praticou quaisquer dos fatos que lhe foram atribuídos na delação.