Braço direito de Witzel, capixaba Lucas Tristão se apresenta à PF no Rio e é preso

Lucas Tristão foi secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Rio Crédito: Eliane Carvalho/Governo RJ/Flickr

Natural de Vitória, no Espírito Santo, Tristão, de 33 anos, conheceu Witzel no curso de Direito da Universidade de Vila Velha. Witzel, que atuou como juiz federal no Estado, foi professor do capixaba.

Quando Witzel decidiu abrir mão da magistratura, ele e Tristão formalizaram sociedade em escritório de advocacia. A parceria foi mantida quando o ex-juiz decidiu disputar a eleição para governador do Rio.

Tristão era homem de confiança de Witzel . Foi um dos coordenadores e advogados da campanha dele ao governo do Estado fluminense, em 2018. Quando assumiu a administração estadual, o ex-juiz convidou o capixaba para ser secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais.

EXONERADO DO GOVERNO

Tristão foi exonerado do cargo, em junho , após desgaste com deputados estaduais da Assembleia do Rio de Janeiro (Alerj), que o acusaram de espioná-los, e pela ligação com Mário Peixoto, denunciado por chefiar esquema de corrupção na Saúde do Rio, de quem foi advogado.

Lucas Tristão é citado na delação do ex-secretário de Saúde Edmar Santos como tendo envolvimento no direcionamento de pagamentos de restos a pagar da saúde.