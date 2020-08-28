PF realiza buscas, mas não encontra Lucas Tristão no Rio de Janeiro

Segundo informações do G1, em uma das residências, os procuradores do MPF chamaram um chaveiro para abrir a porta. Tristão não estava no local.

A ação desta manhã é um desdobramento da Operação Placebo, que aconteceu em maio e apurava um suposto esquema de desvios de recursos públicos destinados ao combate ao coronavírus no Rio. Segundo a Procuradoria Geral da República, Witzel está "no vértice da pirâmide" dos esquemas de fraudes investigados no Estado fluminense.