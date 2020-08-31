Prefeito de Governador Lindenberg está com Covid-19

O prefeito de Govenador Lindenberg, Geraldo Loss, está em isolamento, em casa Crédito: Reprodução/ Facebook

O prefeito de Governador Lindenberg , Geraldo Loss (Cidadania), testou positivo para o novo coronavírus . O diagnóstico foi feito por meio de teste rápido realizado no último sábado (29). O político, de 64 anos, está em isolamento domiciliar. A vice-prefeita, Angela Altoe (MDB), está comandando interinamente a cidade do Noroeste do Espírito Santo.

Ainda no sábado, a administração municipal divulgou uma nota informando que o prefeito tinha sido infectado.

O prefeito encontra-se isolado, conforme orientações da equipe médica apresentando-se apenas com sintomas leves, informou o texto.

Nesta segunda-feira (31), Loss confirmou que está com a Covid-19 e explicou que não apresenta sintomas como tosse, falta de ar ou febre. Entretanto, o político relatou um quadro de indisposição e perda do olfato.

"Parece que passou um trator em cima do meu corpo" Geraldo Loss - Prefeito de Governador Lindenberg

CORONAVÍRUS EM GOVERNADOR LINDENBERG

De acordo com dados do Painel Covid-19, mantido pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), Governador Lindenberg contabiliza 213 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. Desses, 179 são considerados curados. A cidade registrou um óbito em decorrência da Covid-19. A taxa de letalidade da doença no município é de 0,5%