Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Prefeito de Governador Lindenberg está com Covid-19

Diagnóstico foi feito por meio de teste rápido e Geraldo Loss se recupera em isolamento domiciliar: 'Parece que um trator passou em cima do meu corpo'

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 16:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 16:08
O prefeito de Govenador Lindenberg, Geraldo Loss, está em isolamento, em casa Crédito: Reprodução/ Facebook
O prefeito de Governador Lindenberg, Geraldo Loss (Cidadania), testou positivo para o novo coronavírus. O diagnóstico foi feito por meio de teste rápido realizado no último sábado (29). O político, de 64 anos, está em isolamento domiciliar. A vice-prefeita, Angela Altoe (MDB), está comandando interinamente a cidade do Noroeste do Espírito Santo.
Ainda no sábado, a administração municipal divulgou uma nota informando que o prefeito tinha sido infectado.
O prefeito encontra-se isolado, conforme orientações da equipe médica apresentando-se apenas com sintomas leves, informou o texto.
Nesta segunda-feira (31), Loss confirmou que está com a Covid-19 e explicou que não apresenta sintomas como tosse, falta de ar ou febre. Entretanto, o político relatou um quadro de indisposição e perda do olfato. 
"Parece que passou um trator em cima do meu corpo"
Geraldo Loss - Prefeito de Governador Lindenberg

CORONAVÍRUS EM GOVERNADOR LINDENBERG

De acordo com dados do Painel Covid-19, mantido pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), Governador Lindenberg contabiliza 213 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. Desses, 179 são considerados curados. A cidade registrou um óbito em decorrência da Covid-19. A taxa de letalidade da doença no município é de 0,5%
Na classificação mais recente do governo do Estado, com vigência entre esta segunda-feira (31) e o domingo (6), a cidade aparece em risco moderado de contaminação.

Veja Também

Vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim está com Covid-19

Prefeito e secretária de Muniz Freire estão com coronavírus

Além de prefeito no ES, outros oito já morreram de Covid-19 no Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia encontrou em uma casa no bairro Zumbi maconha, cocaína e munições
Jovem é preso por tráfico após tentar fugir da PM e bater moto em Cachoeiro
Uma testemunha contou à PM que o condutor perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes
Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré
Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados