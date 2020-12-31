Economista e auditor vão compor secretariado de Vidigal na Serra

Correção
31/12/2020 - 6:54
O cargo de auditor fiscal foi atribuído a Victor Leite equivocadamente pela equipe do prefeito eleito Sergio Vidigal. O correto é dizer que Victor Leite é auditor do Estado. A informação foi corrigida no título e no texto.
O prefeito eleito na Serra, Sergio Vidigal (PDT), anunciou nesta quinta-feira (31) os dois últimos nomes que vão compor o secretariado na gestão dele. Juliana Prado Costa vai assumir a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica e Victor Leite será o responsável pela Controladoria de Governo.
Juliana é economista e engenheira e já atuou como Gestora de Projetos do Estado. Ela também já ocupou o cargo de subsecretária de Planejamento e Orçamento na Prefeitura de Aracruz.
Já Victor é auditor do Estado, formado em Direito e servidor de carreira do Estado. Ele assume a vaga no lugar de Marcelo Antunes, que havia sido anunciado anteriormente como integrante da equipe de Vidigal. A assessoria de Vidigal não informou o motivo para a troca de nomes.
O vice-prefeito eleito, Thiago Carreiro (Cidadania), e o do atual prefeito de Baixo Guandu, Neto Barros (PCdoB), foram anunciados na quarta-feira (30) para compor a equipe de Sergio Vidigal. Carreiro vai ser responsável pela Secretaria de Economia Criativa, que engloba diversas áreas, uma delas denominada "Qualidade de Vida e Felicidade". Já Neto Barros, que já está no segundo mandato consecutivo e, logo, não disputou a reeleição, deixa a cadeira de prefeito no Noroeste capixaba e assume a Coordenadoria de Governo na Serra.
Na última terça-feira (29), Vidigal anunciou a enfermeira e mestre em Saúde coletiva Sheila Cruz para comandar a Saúde, que foi definida como uma das pastas prioritárias do mandato. A delegada aposentada Gracimeri Gaviorno (PSC), que foi candidata a prefeita da Serra em 2020, também foi escolhida para compor o primeiro escalão. Ela vai integrar a equipe como secretária de Políticas Públicas para Mulheres.
Nomes como uma ex-secretária de Hartung, Dayse Lemos, e o aliado do ex-senador Magno Malta (PL), Halpher Luiggi (PL), que foi candidato a prefeito de Vitória, já haviam sido escolhidos para integrar a equipes de Vidigal. A posse do prefeito eleito está marcada para o dia 1º de janeiro, na Câmara Municipal da Serra, às 16 horas, e a primeira reunião de trabalho com todo o secretariado ocorre no dia 2 de janeiro, segundo a assessoria de Vidigal.
O SECRETARIADO DE VIDIGAL
Veja os nomes anunciados por Vidigal para a Prefeitura da Serra:
- Dayse Lemos, secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos
- Halpher Luiggi, secretário de Infraestrutura e Mobilidade
- Henrique Valetim, secretário da Fazenda Fabrício Dutra, como secretário de Segurança e Defesa Social
- Harlen Marcelo Pereira de Souza, procurador-geral do município
- Fabrício Dutra, secretário de Segurança
- Benoni Antônio, secretário de Desenvolvimento Econômico
- Claudio Denicoli, secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
- Alessandro Comper, para o Instituto de Previdência da Serra
- Thiago Carreiro, secretário de de Economia Criativa
- Neto Barros, coordenador de Governo
- Enio Bergoli, secretário de Serviços
- Alessandro Bermudes, secretário de Educação
- Fabíola Zardini, secretária de Comunicação
- Lilian Mota, secretária de Cidadania e Políticas Públicas
- Gracimeri Gaviorno, secretária de Políticas Públicas para Mulheres
- Sheila Cruz, secretária de Saúde
- Juliana Prado Costa, secretária de Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica
- Victor Leite, controlador-geral