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Nova gestão

Economista e auditor vão compor secretariado de Vidigal na Serra

Juliana Prado Costa vai assumir a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica e Victor Leite será o responsável pela Controladoria de Governo, no lugar de Marcelo Antunes

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 14:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2020 às 14:37
Sergio Vidigal posa ao lado de Juliana Prado Costa
Juliana Prado Costa vai assumir a Secretaria de Planejamento da gestão de Vidigal Crédito: Divulgação/Assessoria de Imprensa

Correção

31/12/2020 - 6:54
O cargo de auditor fiscal foi atribuído a Victor Leite equivocadamente pela equipe do prefeito eleito Sergio Vidigal. O correto é dizer que Victor Leite é auditor do Estado. A informação foi corrigida no título e no texto.
O prefeito eleito na SerraSergio Vidigal (PDT), anunciou nesta quinta-feira (31) os dois últimos nomes que vão compor o secretariado na gestão dele. Juliana Prado Costa vai assumir a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica e Victor Leite será o responsável pela Controladoria de Governo. 
Juliana é economista e engenheira e já atuou como Gestora de Projetos do Estado. Ela também já ocupou o cargo de subsecretária de Planejamento e Orçamento na Prefeitura de Aracruz.
Já Victor é auditor do Estado, formado em Direito e servidor de carreira do Estado. Ele assume a vaga no lugar de Marcelo Antunes, que havia sido anunciado anteriormente como integrante da equipe de Vidigal. A assessoria de Vidigal não informou o motivo para a troca de nomes. 
O vice-prefeito eleito, Thiago Carreiro (Cidadania), e o do atual prefeito de Baixo Guandu, Neto Barros (PCdoB), foram anunciados na quarta-feira (30) para compor a equipe de Sergio Vidigal. Carreiro vai ser responsável pela Secretaria de Economia Criativa, que engloba diversas áreas, uma delas denominada "Qualidade de Vida e Felicidade". Já Neto Barros, que já está no segundo mandato consecutivo e, logo, não disputou a reeleição, deixa a cadeira de prefeito no Noroeste capixaba e assume a Coordenadoria de Governo na Serra.

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Na última terça-feira (29), Vidigal anunciou a enfermeira e mestre em Saúde coletiva Sheila Cruz para comandar a Saúde, que foi definida como uma das pastas prioritárias do mandato. A delegada aposentada Gracimeri Gaviorno (PSC), que foi candidata a prefeita da Serra em 2020, também foi escolhida para compor o primeiro escalão. Ela vai integrar a equipe como secretária de Políticas Públicas para Mulheres.
Nomes como uma ex-secretária de Hartung, Dayse Lemos, e o aliado do ex-senador Magno Malta (PL), Halpher Luiggi (PL), que foi candidato a prefeito de Vitória, já haviam sido escolhidos para integrar a equipes de Vidigal. A posse do prefeito eleito está marcada para o dia 1º de janeiro, na Câmara Municipal da Serra, às 16 horas, e a primeira reunião de trabalho com todo o secretariado ocorre no dia 2 de janeiro, segundo a assessoria de Vidigal.

O SECRETARIADO DE VIDIGAL

Veja os nomes anunciados por Vidigal para a Prefeitura da Serra:
  • Dayse Lemos, secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos
  • Halpher Luiggi, secretário de Infraestrutura e Mobilidade
  • Henrique Valetim, secretário da Fazenda Fabrício Dutra, como secretário de Segurança e Defesa Social
  • Harlen Marcelo Pereira de Souza, procurador-geral do município
  • Fabrício Dutra, secretário de Segurança
  • Benoni Antônio, secretário de Desenvolvimento Econômico
  • Claudio Denicoli, secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
  • Alessandro Comper, para o Instituto de Previdência da Serra
  • Thiago Carreiro, secretário de de Economia Criativa
  • Neto Barros, coordenador de Governo
  • Enio Bergoli, secretário de Serviços
  • Alessandro Bermudes, secretário de Educação
  • Fabíola Zardini, secretária de Comunicação
  • Lilian Mota, secretária de Cidadania e Políticas Públicas
  • Gracimeri Gaviorno, secretária de Políticas Públicas para Mulheres
  • Sheila Cruz, secretária de Saúde
  • Juliana Prado Costa, secretária de Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica
  • Victor Leite, controlador-geral

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