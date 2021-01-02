Vereador assume cidade "sem prefeito" do ES após mais votado ser barrado

Vereador assume interinamente o comando de Boa Esperança Crédito: Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ Divulgação

Com a indefinição, quem está à frente do município, interinamente, a partir desta sexta-feira (1º), é o presidente da Câmara Municipal, Renato Barros (Solidariedade), eleito pelos colegas para presidir a Casa após a cerimônia de posse.

Apesar dessa expectativa inicial, os vereadores elegeram, por unanimidade, a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2021/2022. Além de Barros, Carlos Venâncio (Republicanos) foi escolhido para ser o vice-presidente e Sandrinho (PSB), o secretário. Republicanos e PSB estavam na chapa de Milanese nas eleições.

Vereadores de Boa Esperança foram empossados na manhã desta sexta-feira Crédito: Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ Divulgação

O presidente eleito da Câmara foi imediatamente empossado como prefeito interino do município. A cerimônia de posse dos vereadores foi realizada na manhã desta sexta-feira , no plenário João Nato Neves, na Câmara Municipal.

Venâncio, vice-presidente, por sua vez, assume o comando da Câmara. Enquanto estiver nesta situação provisória, a cidade fica sem vice-prefeito.

ENTENDA A SITUAÇÃO DE BOA ESPERANÇA

candidatura de Romualdo foi barrada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES ) no dia 30 de novembro. O político ficou inelegível pelo prazo de três anos por ter uma condenação na Justiça por improbidade administrativa. A sanção começou a valer no dia 19 de maio de 2017 e, portanto, só teria fim em 19 de maio de 2020. A inelegibilidade impede que uma pessoa se filie a qualquer partido e concorra a qualquer cargo nas eleições.

Romualdo, no entanto, se filiou ao Solidariedade em abril, um mês antes de o prazo de inelegibilidade terminar. Por esse motivo, a Justiça Eleitoral considerou que sua filiação não teve validade e, portanto, não poderia ter concorrido no pleito. A decisão do TRE-ES foi publicada no dia 1º de dezembro, impedindo o candidato de ser diplomado e, consequentemente, de tomar posse no dia 1º de janeiro.

No acórdão – decisão do plenário do TRE-ES – publicado, ainda não há determinação de novas eleições. Isso porque a defesa de Romualdo recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, agora, a Corte Estadual aguarda para saber se o Tribunal Superior vai manter a decisão de barrar o político ou não.

O candidato Romualdo Milanese, à direita, venceu a eleição em Boa Esperança, mas o resultado está sob judice Crédito: Arquivo pessoal

Existem duas possibilidades: o TSE pode acatar o recurso de Romualdo, concedendo o registro de candidatura e, portanto, autorizando que ele tome posse como prefeito eleito, ou pode acompanhar o entendimento do TRE-ES. Nesse último cenário, novas eleições serão feitas no município no ano que vem.

A palavra do TSE, no entanto, vai ficar para fevereiro. O processo chegou a entrar na pauta do Pleno e teve votos por parte de alguns ministros, mas o presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, retirou o caso da pauta e o julgamento não foi finalizado. Agora, o Judiciário entrou em recesso e só retorna no dia 1º de fevereiro.

Moradores de Boa Esperança protestam em frente à prefeitura Crédito: Rodrigo Borel

DECISÃO DO STF NÃO INTERFERE