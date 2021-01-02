Arnaldinho diz que mudou de ideia e vereador vai ser secretário em Vila Velha

O vereador Anadelso Pereira (Podemos) foi anunciado como secretário de Serviços Urbanos de Vila Velha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O anúncio foi feito durante conversa com vereadores, na sala de reuniões da prefeitura. Ao lado de Arnaldinho estava a suplente de Anadelso, Sabrina Leonel (Podemos), que é apontada como braço direito do prefeito. Sabrina agora será vereadora.

"Nós indicamos o nome do Anadelso em consenso com os vereadores, ele é técnico, tem 30 anos de serviços prestados para a Chocolates Garoto, foi coordenador de equipe lá. Ele conhece as dificuldades da cidade, sabe dialogar", declarou Arnaldinho.

No dia 18 de dezembro, durante entrevista para o Papo de Colunista, Arnaldinho foi questionado se Rogério Cardoso (DEM) seria nomeado secretário para que Ivan Carlini (DEM) que, após 28 anos na Câmara, não conseguiu se reeleger, voltasse à Casa.

O prefeito foi enfático e disse que pelas mãos dele, isso não ia acontecer. E completou. "Ele [Rogério Cardoso] não será secretário, assim como nenhum outro vereador será secretário na nossa composição de governo".

À reportagem, Arnaldinho disse, nesta sexta, que mudou de ideia porque Anadelso se encaixa no perfil técnico da equipe. "O que me fez mudar de ideia foi o perfil técnico que faz com que ele se enquadre na secretaria. O Anadelso é um bom político, um homem trabalhador. Ele sabe ouvir e dialogar, tem dinamismo", destacou.

"NOSSA SECRETARIA NÃO TERÁ PORTA"

Durante o anúncio, na sala de reuniões da prefeitura, Anadelso, na frente dos outros 16 vereadores, pregou a união na Casa e disse que estaria à disposição dos parlamentares.

"O Anadelso agora vira secretário, o Anadelso não é mais vereador. Eu vou trabalhar para tornar Vila Velha a melhor cidade do Brasil. E eu preciso que os vereadores me ajudem a tornar Vila Velha melhor cidade do Brasil. Já aviso para vocês que a nossa secretaria não terá porta, não terá parede", declarou o futuro secretário.

Sabrina, que assume o cadeira de vereadora assim que a nomeação de Anadelso for formalizada, agradeceu o prefeito e destacou a parceria entre eles. Ela será a segunda mulher na Câmara de Vila Velha neste mandato. Na atual legislatura, apenas Patrícia Crizanto (PSB) foi eleita.

"Sabrina entra como vereadora, com papel de independência. Ela está livre para tomar qualquer atitude", destacou Arnaldinho. "É uma pessoa atuante, que vive para o social e para fazer o bem."

Sabrina Leonel é líder comunitária de Jockey de Itaparica e disputou em 2020 a primeira eleição.

OUTROS NOMES NO SECRETARIADO

Além de Anadelso, Arnaldinho anunciou outros nomes para compor o secretariado durante a reunião. Eles são: Maria do Carmo Neves Soares, como secretária de Governo e Coordenação Institucional, e Ricardo Borgo, como secretário de Meio Ambiente.