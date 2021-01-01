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Cachoeiro de Itapemirim

Em posse, Victor Coelho diz que mandato será focado em obras e mobilidade

Para concretizar promessas, prefeito reeleito de Cachoeiro e Itapemirim afirma que está esperançoso sobre a chegada da vacina contra a Covid-19 no início do ano
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

01 jan 2021 às 20:07

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 20:07

Para concretizar as promessas, afirma que está esperançoso na chegada da vacina contra a Covid-19 no início do ano
Prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho discursa durante cerimônia de posse Crédito: Divulgação Câmara de Vereadores
Na cerimônia em que foi empossado para o segundo mandato consecutivo à frente da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, nesta sexta-feira (1º), Victor Coelho (PSB) afirmou que nos próximos quatro anos vai priorizar obras e mobilidade na cidade: “Esse segundo mandato será mais voltado para obras estruturais, mobilidade e organização do trânsito da nossa cidade. Queremos promover mobilidade, acessibilidade e desenvolvimento econômico”.
Para concretizar as promessas, o prefeito disse que está esperançoso em relação à chegada da vacina contra a Covid-19 ainda no início do ano. “Estamos muito esperançosos de que a vacina contra a Covid-19 chegue nesse primeiro trimestre do ano de 2021, para cuidar das pessoas, além da saúde. Cuidar também da qualidade de vida e da infraestrutura.”
A sessão solene de posse foi realizada na Câmara Municipal. O vice-prefeito, Coronel Ruy Guedes (Podemos), também tomou posse, assim como os 19 vereadores eleitos para o mandato de 2021 a 2024. Em meio à pandemia do novo coronavírus, a cerimônia não foi aberta ao público.
O socialista disse ainda que o conhecimento da máquina pública lhe confere um diferencial no novo mandato:. “Ainda temos muito a conquistar. Sabemos dos problemas e dos desafios que ainda vamos enfrentar, mas tenho certeza que o time que nós montamos vai dar um resultado ainda melhor para a nossa cidade. Teremos um mandato mais experiente, com mais conhecimento da máquina e com muito mais vigor para trabalhar”.
Para concretizar as promessas, afirma que está esperançoso na chegada da vacina contra a Covid-19 no início do ano
Victor Coelho durante cerimônia de posse no segundo mandato como prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Bruna Hemerly
Dos 19 vereadores que compõem a Câmara de Cachoeiro, nove foram reeleitos. Para o prefeito, a renovação de pouco mais da maioria foi positiva. “A Câmara teve uma renovação muito boa, com vereadores jovens. Tenho certeza que eles vão ter sabedoria e maturidade para trabalhar junto com a experiência dos outros que já compõem a Câmara em conjunto com o Executivo, sabendo da independência dos Poderes, mas, com o objetivo único, que é trabalhar pela cidade”, avaliou.
Sobre a nova equipe de trabalho, Victor Coelho ainda não divulgou os nomes, mas contou que há poucas alterações no secretariado. Na solenidade, o prefeito fez um discurso em tom emotivo, relembrou a primeira posse, quando estreava na vida pública, e ressaltou que não houve nenhum processo de improbidade administrativa em sua gestão. Fez também um breve relato dos projetos que desenvolveu durante o primeiro mandato.
Todos os empossados foram acompanhados apenas por um familiar e, em alguns casos, poucos assessores, respeitando o distanciamento social recomendado durante a pandemia. Os assentos estavam com isolamento, para indicar os locais que podiam ser ocupados, e todos os presentes utilizavam máscaras.
Para concretizar as promessas, afirma que está esperançoso na chegada da vacina contra a Covid-19 no início do ano
Em posse, Victor Coelho diz que segundo mandato será focado em obras e mobilidade Crédito: Bruna Hemerly

ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA

Após a posse e os discursos dos vereadores, prefeito e vice, foi iniciada a eleição da Mesa Diretora da Câmara para o biênio 2021- 2022.
O vereador Brás Zagotto (PV), em seu sexto mandato, foi o único nome inscrito para ser presidente da Casa e foi eleito por unanimidade. Para os cargos de vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário, dois nomes foram inscritos em cada cargo, e os três foram eleitos por 10 votos a 9, todos recebendo os votos dos mesmos vereadores.
Léo Camargo (PL) é o novo vice-presidente; Diogo Lube (PP), o 1º secretário e Sandro Irmão (PSD) o 2º.
Confira os vereadores empossados em Cachoeiro (por ordem de votos recebidos):
  • Juninho Corrêa (PL)
  • Allan Ferreira (Podemos)
  • Léo Camargo (PL)
  • Silvinho Coelho (Republicanos)
  • Ely Escarpini (PV)
  • Ary Corrêa (Patriota)
  • Alexandre de Itaoca (PSB)
  • Brás Zagotto (PV)
  • Léo Cabeça (PDT)
  • Paulinho Careca (PSB)
  • Alexandre Maitan (DEM)
  • Paulo Grola (PSB)
  • Arildo Boleba (PDT)
  • Sandro Irmão (PSD)
  • Mestre Gelinho (PSDB)
  • Pastor Delandi Macedo (Podemos)
  • Diogo Lube (PP)
  • Vandinho da Padaria (PSDB)
  • Marcelinho Fávero (PL)

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