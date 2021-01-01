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Quinta vez na prefeitura

Guerino toma posse e diz que é seu último mandato como prefeito de Linhares

Em sessão sem a presença de público, Guerino Zanon (MDB) prometeu ainda a construção de duas unidades de saúde e a retomada das obras de novo centro de educação infantil
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

01 jan 2021 às 20:14

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 20:14

Guerino Zanon (MDB) é empossado em Linhares
Guerino Zanon (MDB) é empossado em Linhares Crédito: Felipe Tozatto
Pela quinta vez, Guerino Zanon (MDB) tomou posse como prefeito de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Em sessão solene nesta sexta-feira (1°), o emedebista afirmou que esta será a última vez que comanda o município. No discurso, também anunciou a construção de duas unidades de saúde e a retomada das obras de novo centro de educação infantil.
Durante os agradecimentos aos familiares, Guerino disse que precisava se alongar porque era a última vez que estava sendo empossado para o cargo que já ocupou outras quatro vezes. "É a última vez que estarei em uma tribuna tomando posse como prefeito de Linhares", garantiu o prefeito reeleito, que falou por 45 minutos.
Guerino não revelou qual é o futuro dele na vida pública.  Em agosto de 2020, o colunista Vitor Vogas, de A Gazeta, destacou que o prefeito pode se lançar ao governo do Estado em 2022
Guerino Zanon, o vice-prefeito Bruno Marianelli (Republicanos) e os 17 vereadores eleitos tomaram posse na Câmara Municipal de Linhares. Devido à pandemia do novo coronavírus, a sessão ocorreu sem a presença de público, com a participação apenas dos eleitos. As cadeiras na galeria do plenário da Casa foram isoladas com fita. Os moradores da cidade puderam acompanhar a solenidade ao vivo pela internet.
Os políticos usavam máscaras, mas tiravam a proteção para discursar na tribuna da Casa. 
Guerino Zanon (MDB) é empossado em Linhares
Devido à pandemia da Covid-19, as cadeiras da galeria da Câmara foram isoladas com fita Crédito: Eduardo Dias
No discurso de posse, Guerino prometeu a retomada das obras do Centro de Educação Infantil, no distrito de Bebedouro, e a construção de duas novas unidades de saúde nos bairros Santa Cruz e Movelar.
O prefeito disse que vai iniciar uma nova missão com motivação redobrada. "Com mais vontade ainda de trabalhar para superar os desafios e lutar por uma Linhares cada vez mais justa, cidadã, desenvolvida e sustentável", afirmou. 
"Fica decretado que a meta a ser alcançada nos próximos anos é tornar Linhares uma cidade humana, inteligente, criativa e sustentável"
Guerino Zanon (MDB) - Prefeito de Linhares
O prefeito também destacou, no discurso de posse, que assume o novo mandato com alegria e gratidão. "Alegria porque minha vida pública sempre foi pautada em cuidar das pessoas, e, mais uma vez, num cenário da pior crise sanitária do mundo, a pandemia do novo coronavírus, terei a missão de continuar cuidando dos linharenses."
 E completou: "Gratidão porque assumo pela quinta vez a honrosa missão que me foi concedida pelos eleitores de Linhares para conduzir o destino da nossa Linhares pelos próximos quatro anos, e continuar avançando em políticas públicas que garantam mais qualidade de vida a todos os cidadãos desta cidade".
Guerino Zanon (MDB) é empossado em Linhares
Guerino Zanon discursa durante a posse em Linhares Crédito: Felipe Tozatto

ALIADO DO PREFEITO VAI PRESIDIR A CÃMARA

Seguindo o regimento da Câmara, a sessão solene foi conduzida pelo vereador mais votado, Juarez Donatelli (PV). Ele comandou também a eleição para Mesa Diretora da Casa, que foi realizada depois da posse de todos os eleitos.
Duas chapas se inscreveram para eleição. A primeira encabeçada por Roque Chile (PSDB) e a segunda pelo vereador Juarez Donatelli (PV). Roque foi eleito para comandar a Casa pelos próximos dois anos. Ele era o favorito para presidir o Legislativo. 
gUE
Guerino Zanon, Roque Chile e Bruno Marianelli Crédito: Jader Júnior
É a primeira vez que Roque Chile assume uma cadeira na Câmara Municipal. Ele integra a base aliada do prefeito Guerino Zanon. Therezinha Vergna é a vice-presidente; Egmar O Guigu, 1° secretário; e Alysson Reis, 2º secretário.

PERFIL DO PREFEITO

Nas eleições, Guerino Zanon foi reeleito com 54,44% dos votos válidos (41.581 votos). Este será o quinto mandato de Zanon como prefeito de Linhares. Também foi deputado estadual por duas vezes, tendo ocupado o posto de presidente da Assembleia Legislativa do Estado. O político também já foi secretário de Estado de Esportes e Lazer.
Candidato a reeleição em Linhares, Guerino Zanon (MDB), na Faculdade de Ensino Superior de Linhares (FACELI), onde votou.
Guerino Zanon, na Faculdade de Ensino Superior de Linhares (FACELI), onde votou na eleição de 2020 Crédito: Divulgação/Assessoria

VEREADORES EMPOSSADOS 

Além de prefeito e do vice, 17 vereadores eleitos tomaram posse na Câmara Municipal de Linhares. 
  • Juarez Donatelli (PV) – 1.649 votos 
  • Gilson Gatti da Farmácia (MDB) – 1.637 votos 
  • Valdir Maciel (Podemos) – 1.529 votos 
  • Roque Chile (PSDB) – 1.424 votos 
  • Egmar o Guigui (PSC) – 1.230 votos
  •  Fabrício Lopes (MDB) – 1.149 votos 
  • Dr. Carlos Almeira (PDT) – 1.117 votos 
  • Edimar Vitorazzi (Republicanos) – 1.058 votos 
  • Roninho (DC) – 1.053 votos 
  • Alysson Reis (DC) – 1.038 votos 
  • Professor Antônio Cesar – (PV) 1.038 votos 
  • Wladeir de Freitas (PTB) – 1.031 votos 
  • Tarcisio Silva (PSB) – 898 votos 
  • Juninho Buguiu (PV) – 798 votos 
  • Messias Caliman (Rede) – 722 votos 
  • Therezinha Vergna  (Rede) – 700 votos
  •  Vicentini (Rede) – 694 votos

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