Guerino toma posse e diz que é seu último mandato como prefeito de Linhares

Guerino Zanon (MDB) é empossado em Linhares Crédito: Felipe Tozatto

Pela quinta vez, Guerino Zanon (MDB) tomou posse como prefeito de Linhares , no Norte do Espírito Santo . Em sessão solene nesta sexta-feira (1°), o emedebista afirmou que esta será a última vez que comanda o município. No discurso, também anunciou a construção de duas unidades de saúde e a retomada das obras de novo centro de educação infantil.

Durante os agradecimentos aos familiares, Guerino disse que precisava se alongar porque era a última vez que estava sendo empossado para o cargo que já ocupou outras quatro vezes. "É a última vez que estarei em uma tribuna tomando posse como prefeito de Linhares", garantiu o prefeito reeleito, que falou por 45 minutos.

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Guerino Zanon, o vice-prefeito Bruno Marianelli (Republicanos) e os 17 vereadores eleitos tomaram posse na Câmara Municipal de Linhares. Devido à pandemia do novo coronavírus , a sessão ocorreu sem a presença de público, com a participação apenas dos eleitos. As cadeiras na galeria do plenário da Casa foram isoladas com fita. Os moradores da cidade puderam acompanhar a solenidade ao vivo pela internet.

Os políticos usavam máscaras, mas tiravam a proteção para discursar na tribuna da Casa.

Devido à pandemia da Covid-19, as cadeiras da galeria da Câmara foram isoladas com fita Crédito: Eduardo Dias

No discurso de posse, Guerino prometeu a retomada das obras do Centro de Educação Infantil, no distrito de Bebedouro, e a construção de duas novas unidades de saúde nos bairros Santa Cruz e Movelar.

O prefeito disse que vai iniciar uma nova missão com motivação redobrada. "Com mais vontade ainda de trabalhar para superar os desafios e lutar por uma Linhares cada vez mais justa, cidadã, desenvolvida e sustentável", afirmou.

"Fica decretado que a meta a ser alcançada nos próximos anos é tornar Linhares uma cidade humana, inteligente, criativa e sustentável" Guerino Zanon (MDB) - Prefeito de Linhares

O prefeito também destacou, no discurso de posse, que assume o novo mandato com alegria e gratidão. "Alegria porque minha vida pública sempre foi pautada em cuidar das pessoas, e, mais uma vez, num cenário da pior crise sanitária do mundo, a pandemia do novo coronavírus, terei a missão de continuar cuidando dos linharenses."

E completou: "Gratidão porque assumo pela quinta vez a honrosa missão que me foi concedida pelos eleitores de Linhares para conduzir o destino da nossa Linhares pelos próximos quatro anos, e continuar avançando em políticas públicas que garantam mais qualidade de vida a todos os cidadãos desta cidade".

Guerino Zanon discursa durante a posse em Linhares Crédito: Felipe Tozatto

ALIADO DO PREFEITO VAI PRESIDIR A CÃMARA

Seguindo o regimento da Câmara, a sessão solene foi conduzida pelo vereador mais votado, Juarez Donatelli (PV). Ele comandou também a eleição para Mesa Diretora da Casa, que foi realizada depois da posse de todos os eleitos.

Duas chapas se inscreveram para eleição. A primeira encabeçada por Roque Chile (PSDB) e a segunda pelo vereador Juarez Donatelli (PV). Roque foi eleito para comandar a Casa pelos próximos dois anos. Ele era o favorito para presidir o Legislativo.

Guerino Zanon, Roque Chile e Bruno Marianelli Crédito: Jader Júnior

É a primeira vez que Roque Chile assume uma cadeira na Câmara Municipal. Ele integra a base aliada do prefeito Guerino Zanon. Therezinha Vergna é a vice-presidente; Egmar O Guigu, 1° secretário; e Alysson Reis, 2º secretário.

PERFIL DO PREFEITO

Nas eleições, Guerino Zanon foi reeleito com 54,44% dos votos válidos (41.581 votos). Este será o quinto mandato de Zanon como prefeito de Linhares. Também foi deputado estadual por duas vezes, tendo ocupado o posto de presidente da Assembleia Legislativa do Estado. O político também já foi secretário de Estado de Esportes e Lazer.

Guerino Zanon, na Faculdade de Ensino Superior de Linhares (FACELI), onde votou na eleição de 2020 Crédito: Divulgação/Assessoria

VEREADORES EMPOSSADOS

Além de prefeito e do vice, 17 vereadores eleitos tomaram posse na Câmara Municipal de Linhares.