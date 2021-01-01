Guerino toma posse e diz que é seu último mandato como prefeito de Linhares

Pela quinta vez, Guerino Zanon (MDB) tomou posse como prefeito de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Em sessão solene nesta sexta-feira (1°), o emedebista afirmou que esta será a última vez que comanda o município. No discurso, também anunciou a construção de duas unidades de saúde e a retomada das obras de novo centro de educação infantil.
Durante os agradecimentos aos familiares, Guerino disse que precisava se alongar porque era a última vez que estava sendo empossado para o cargo que já ocupou outras quatro vezes. "É a última vez que estarei em uma tribuna tomando posse como prefeito de Linhares", garantiu o prefeito reeleito, que falou por 45 minutos.
Guerino não revelou qual é o futuro dele na vida pública. Em agosto de 2020, o colunista Vitor Vogas, de A Gazeta, destacou que o prefeito pode se lançar ao governo do Estado em 2022.
Guerino Zanon, o vice-prefeito Bruno Marianelli (Republicanos) e os 17 vereadores eleitos tomaram posse na Câmara Municipal de Linhares. Devido à pandemia do novo coronavírus, a sessão ocorreu sem a presença de público, com a participação apenas dos eleitos. As cadeiras na galeria do plenário da Casa foram isoladas com fita. Os moradores da cidade puderam acompanhar a solenidade ao vivo pela internet.
Os políticos usavam máscaras, mas tiravam a proteção para discursar na tribuna da Casa.
No discurso de posse, Guerino prometeu a retomada das obras do Centro de Educação Infantil, no distrito de Bebedouro, e a construção de duas novas unidades de saúde nos bairros Santa Cruz e Movelar.
O prefeito disse que vai iniciar uma nova missão com motivação redobrada. "Com mais vontade ainda de trabalhar para superar os desafios e lutar por uma Linhares cada vez mais justa, cidadã, desenvolvida e sustentável", afirmou.
"Fica decretado que a meta a ser alcançada nos próximos anos é tornar Linhares uma cidade humana, inteligente, criativa e sustentável"
O prefeito também destacou, no discurso de posse, que assume o novo mandato com alegria e gratidão. "Alegria porque minha vida pública sempre foi pautada em cuidar das pessoas, e, mais uma vez, num cenário da pior crise sanitária do mundo, a pandemia do novo coronavírus, terei a missão de continuar cuidando dos linharenses."
E completou: "Gratidão porque assumo pela quinta vez a honrosa missão que me foi concedida pelos eleitores de Linhares para conduzir o destino da nossa Linhares pelos próximos quatro anos, e continuar avançando em políticas públicas que garantam mais qualidade de vida a todos os cidadãos desta cidade".
ALIADO DO PREFEITO VAI PRESIDIR A CÃMARA
Seguindo o regimento da Câmara, a sessão solene foi conduzida pelo vereador mais votado, Juarez Donatelli (PV). Ele comandou também a eleição para Mesa Diretora da Casa, que foi realizada depois da posse de todos os eleitos.
Duas chapas se inscreveram para eleição. A primeira encabeçada por Roque Chile (PSDB) e a segunda pelo vereador Juarez Donatelli (PV). Roque foi eleito para comandar a Casa pelos próximos dois anos. Ele era o favorito para presidir o Legislativo.
É a primeira vez que Roque Chile assume uma cadeira na Câmara Municipal. Ele integra a base aliada do prefeito Guerino Zanon. Therezinha Vergna é a vice-presidente; Egmar O Guigu, 1° secretário; e Alysson Reis, 2º secretário.
PERFIL DO PREFEITO
Nas eleições, Guerino Zanon foi reeleito com 54,44% dos votos válidos (41.581 votos). Este será o quinto mandato de Zanon como prefeito de Linhares. Também foi deputado estadual por duas vezes, tendo ocupado o posto de presidente da Assembleia Legislativa do Estado. O político também já foi secretário de Estado de Esportes e Lazer.
VEREADORES EMPOSSADOS
Além de prefeito e do vice, 17 vereadores eleitos tomaram posse na Câmara Municipal de Linhares.
- Juarez Donatelli (PV) – 1.649 votos
- Gilson Gatti da Farmácia (MDB) – 1.637 votos
- Valdir Maciel (Podemos) – 1.529 votos
- Roque Chile (PSDB) – 1.424 votos
- Egmar o Guigui (PSC) – 1.230 votos
- Fabrício Lopes (MDB) – 1.149 votos
- Dr. Carlos Almeira (PDT) – 1.117 votos
- Edimar Vitorazzi (Republicanos) – 1.058 votos
- Roninho (DC) – 1.053 votos
- Alysson Reis (DC) – 1.038 votos
- Professor Antônio Cesar – (PV) 1.038 votos
- Wladeir de Freitas (PTB) – 1.031 votos
- Tarcisio Silva (PSB) – 898 votos
- Juninho Buguiu (PV) – 798 votos
- Messias Caliman (Rede) – 722 votos
- Therezinha Vergna (Rede) – 700 votos
- Vicentini (Rede) – 694 votos