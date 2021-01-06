"Bolsonaro não é mais o personagem que ele criou"

Essa articulação de centro-direita, de uma direita não bolsonarista, que está em busca de um nome, não é de agora. Ela vem lá de 2018, quando o PSDB não conseguiu emplacar o Alckmin. Hoje, não vejo nenhum nome natural óbvio que se imponha à frente nas pesquisas para enfrentar Bolsonaro. Até 2022, o jogo vai ser um pouco a dança das cadeiras, que a gente brincava quando criança. Senta um, levanta, senta outro, vai eliminando até achar um vencedor. A gente tem ouvido falar de alguns nomes aí, como Rodrigo Maia, que tem hoje um papel mais importante do que vai ter no ano que vem, então certamente vai perder prestigio. Tem o Doria, que, talvez com essa vacina, se projete nacionalmente. O Luciano Huck, que ainda é de muita incerteza, entusiasma menos os políticos tradicionais. Então, esse fenômeno de dança das cadeiras já está acontecendo e vai acontecer até 2022, mas não é tão explícito. Ele vai se dando por essas interações, por esse jogo da política, que alguns se destacam mais em algum momento. A política é feita de momentos. Pode ser que ninguém consiga se impor e o centro saia com dois candidatos, não é o ideal. Mas vamos ter que esperar para ver como essas articulações se dão. Os desafios são de todos os lados, o único ator que parece estar solitário, esperando os seus adversários, é o Bolsonaro.