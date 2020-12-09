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Com apoio de Bolsonaro, Lira lança candidatura à presidência da Câmara

Líder do Centrão, o deputado Arthur Lira conta com o apoio do governo de Jair Bolsonaro e deve rivalizar com um nome aliado do atual comandante da Casa, Rodrigo Maia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 20:20

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 20:20

Deputado Arthur Lira (PP-AL) é um dos aliados do presidente Jair Bolsonaro na Câmara
Deputado Arthur Lira (PP-AL) é um dos aliados do presidente Jair Bolsonaro na Câmara Crédito: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados
O deputado Arthur Lira (PP-AL) oficializou nesta quarta-feira, 9, sua candidatura para a presidência da Câmara. Líder do Centrão, Lira conta com o apoio do governo de Jair Bolsonaro e deve rivalizar com um nome aliado do atual comandante da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
Durante o evento, Lira tentou imprimir a marca de um político que ouve todos os lados. Ele liderou a bancada do partido por seis vezes no Congresso e foi também presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). "A voz do deputado tem de ser ouvida", disse.
O parlamentar defendeu a realização do colegiado de líderes para fazer a pauta da Câmara e disse que a relatoria dos projetos será distribuída pela proporcionalidade dos partidos. Lira defendeu ainda a maior participação das mulheres na Casa.

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No evento de lançamento estiverem presentes deputados da base do governo como Otoni de Paula (PSC-RJ), Filipe Barros (PSL-PR), além de liderança de outros partidos como Wellington Roberto (PL-PB), Frederico Costa (Patriotas-MG), Diego Andrade (PSD-MG), Luís Tibe (Avante-MG), Zé Silva (Solidariedade-MG) e André Ferreira (PSC-MG). Pelo PROS, participou o deputado Eros Biondi (MG).
O presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, disse que outros partidos deverão ainda se unir, um deles é o PTB. Juntos esses partidos somam 160 votos.
Fontes afirmaram que há expectativa da adesão do Republicanos e do PSB. O deputado Felipe Carreras (PSB-PE) passou pelo evento, inclusive.
Wellington Roberto, líder do PL, disse que não quer que "a Câmara seja privatizada". "Tenho certeza que Arthur tem coragem para resgatar os direitos e atribuições da Câmara", afirmou.

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