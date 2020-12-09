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Governo Federal

Bolsonaro demite ministro do Turismo; presidente da Embratur pode assumir

O cargo de Marcelo Álvaro Antônio era um dos que deveriam entrar na reforma ministerial inicialmente prevista para fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 16:19

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 16:19

O deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PSL) é o ministro do Turismo no governo de Jair Bolsonaro
O deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PSL) é o ministro do Turismo no governo de Jair Bolsonaro Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
presidente Jair Bolsonaro demitiu nesta quarta-feira (9), o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Como mostrou o Estadão, o cargo dele era um dos que deveriam entrar na reforma ministerial inicialmente prevista para fevereiro. O mais cotado para assumir seu lugar é o presidente da Embratur, Gilson Machado.
Segundo o Estadão apurou com integrantes do Palácio do Planalto, a queda de Álvaro Antônio foi atribuída ao ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Os dois vinham divergindo internamente porque o ministério passou a ser citado como moeda de troca por apoio no Congresso.
Com isso, Álvaro Antônio deve reassumir seu mandato de deputado federal por Minas Gerais. Ele é filiado ao PSL e é investigado pelo Ministério Público sob suspeita de desviar recursos de campanha por meio de candidaturas de mulheres nas eleições de 2018.
O ministro foi recebido na tarde desta quarta-feira por Bolsonaro. Há a previsão de que Gilson Machado também se reúna com o presidente ainda hoje.
Na noite anterior, os dois estiveram no lançamento do Instituto Conservador-Liberal do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente. Na ocasião, Álvaro Antônio lembrou que foi um dos primeiros a embarcar na candidatura de Jair Bolsonaro.

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