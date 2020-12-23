"Defendemos uma aliança entre centro-esquerda e centro-direita para a Presidência em 2022"

Sou defensor, tenho feito isso publicamente, de uma aliança entre os partidos democráticos, que respeitam as instituições, para a gente preservar e proteger as instituições públicas e democráticas. Nós tivemos ameaças ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao Congresso Nacional por segmentos da sociedade e é preciso que a gente tenha uma posição clara. Tirando de todos os espectros ideológicos uma posição única em torno da defesa da democracia. Sou defensor de um movimento amplo. Temos como certeza que Bolsonaro será candidato à reeleição e sabemos que o PT terá um candidato à Presidência da República. Nós defendemos uma aliança ampla, que envolva partidos de centro-esquerda e centro-direita em uma candidatura única, para um período de transição. A ideia é ter um conjunto de partidos e um representante que seja defensor de um projeto nacional, respeitoso com as instituições, que consolide e retome as políticas de direitos humanos e preservação do meio ambiente, de enfrentamento às desigualdades sociais e que esse seja um movimento transitório, que vai levar para o segundo turno um projeto que seja de 2022 até 2026, e que a partir daí os partidos voltem para os seus nichos naturais e ideológicos.