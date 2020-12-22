Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grande Vitória

De doutorado a medicina: os planos dos prefeitos que vão ficar sem mandato em 2021

Os prefeitos de Cariacica, Serra, Vitória e Vila Velha fizeram da política uma carreira. Três não puderam tentar a reeleição e um foi derrotado em 2020. Enquanto 2022 não chega, eles têm outras atividades em mente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 15:29

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 15:29

Deixam os mandatos em 2020
Os prefeitos de Cariacica, Juninho; da Serra, Audifax Barcelos; de Vitória, Luciano Rezende, e de Vila Velha, Max Filho, encerram os mandatos em 31 de dezembro Crédito: Montagem A Gazeta
Após terem feito da política uma carreira durante boa parte de vida, em alguns casos há quase três décadas, os quatro prefeitos das maiores cidades da Grande Vitória deixam o Executivo em 2020.
Três deles  Luciano Rezende (Cidadania), na Capital, Audifax Barcelos (Rede), na Serra, e Juninho (Cidadania), em Cariacica, encerram um ciclo de oito anos consecutivos à frente das respectivas prefeituras e, por isso, não poderiam disputar um novo mandato. O único que tinha condições de se reeleger era Max Filho (PSDB), que acabou derrotado em Vila Velha.
Sem mandatos em 2021, os atuais prefeitos de VitóriaSerraVila Velha e Cariacica afirmam que vão voltar a exercer as profissões das quais se licenciaram para ocupar cargos eletivos. A atividade política, contudo, não deve ser deixada de lado.
Nos bastidores, a expectativa é que a maioria deles cultive o capital político construído ao longo dos anos e se lance candidato em 2022. Confira os planos de cada um dos prefeitos da Grande Vitória. 

VITÓRIA 

Prefeito de Vitória
Prefeito de Vitória, Luciano Rezende finaliza oito anos de mandato à frente da cidade Crédito: Divulgação/Cidadania
Luciano Rezende é médico, mas passou os últimos 25 anos na atividade política. Foi vereador durante quatro mandatos  de 1995 a 2008  secretário municipal de Saúde e, antes de se tornar prefeito, ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa como deputado estadual (2010-2012).
O prefeito não conseguiu fazer seu sucessor na Prefeitura de Vitória este ano  o candidato da situação, o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), ficou para trás ainda no primeiro turno. 

Veja Também

Secretários de Luciano Rezende nas equipes de Arnaldinho e Vidigal

Apesar da derrota eleitoral do grupo de Luciano, ele é um aliado do governador Renato Casagrande (PSB). Há quem o cogite como um possível sucessor do socialista no governo do Estado, mas a maior aposta é que ele venha como candidato a uma vaga no Senado ou na Câmara dos Deputados nas próximas eleições.
O prefeito afirma que vai se afastar por um tempo da política, retomando as atividades como médico e atuando como professor universitário.

SERRA

Prefeito da Serra Audifax Barcelos
Audifax Barcelos deixa o comando da Serra em 2020, após oito anos como prefeito Crédito: A Gazeta
Em seu terceiro mandato à frente da Prefeitura da Serra, os dois últimos sendo consecutivos, Audifax Barcelos deixa o cargo eletivo, mas vai continuar atuando na política. O prefeito não pretende desperdiçar o capital construído ao longo de sua trajetória de quase vinte anos de vida pública. 
"Ainda não passa pela minha cabeça abandonar a política", afirma.
O redista iniciou na política nos anos 2000, como secretário de Sergio Vidigal (PDT), hoje seu adversário político e para quem ele passa o cargo de chefe do Executivo em 2021. Audifax também tentou fazer um sucessor na cidade, o vereador Fabio Duarte (Rede). Fabio até foi para o segundo turno, mas foi derrotado.
Com apoio de Vidigal, Audifax disputou pela primeira vez a eleição para prefeito da Serra em 2004 e foi eleito. Logo depois, os dois romperam e passaram a se revezar no comando da cidade, enfrentando-se em outros pleitos. 

Veja Também

Revezamento de Vidigal e Audifax na Serra agora é recorde nacional

Antes de se eleger novamente para prefeito, em 2012, Audifax passou pela Assembleia Legislativa, como deputado estadual, e também pela Câmara dos Deputados, onde ficou por dois anos até voltar a comandar a Serra.
O atual prefeito diz que pretende descansar neste período inicial e voltar a atuar como economista, auxiliando alguns políticos, inclusive. Ele não descarta concorrer em 2022 e diz que o nome está disponível ao partido. 
Ainda é cedo para falar na próxima eleição, mas posso vir candidato sim. Vou me reunir com a Rede e discutir o que é melhor", afirma. Audifax diz que pode concorrer tanto para governador quando para o Senado. 

VILA VELHA

Arnaldinho Borgo e Max Filho durante debate promovido por A Gazeta
Max Filho deixa o cargo de prefeito de Vila Velha após não conseguir se reeleger em 2020 Crédito: Fernando Madeira
Entre todos os atuais prefeitos da Grande Vitória, Max Filho é o que está há mais tempo na política. Filho do ex-governador Max Mauro, o prefeito iniciou na vida pública em 1988, quando foi eleito vereador de Vila Velha aos 20 anos. 
Desde então, Max traçou uma carreira na política, disputando 10 eleições até hoje. O tucano só não disputou o pleito de 2008, quando encerrava seu segundo mandato consecutivo como prefeito de Vila Velha. Ele não teve, contudo, a mesma sorte no pleito deste ano. O prefeito foi derrotado por Arnaldinho Borgo (Podemos) e não conseguiu se reeleger.

Veja Também

Max Filho: "O povo e meu Deus quiseram que eu trilhasse outros caminhos"

Apesar de ser servidor concursado do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES), Max está licenciado do cargo já algum tempo, visto que ocupou, durante a maior parte da vida, um cargo eletivo. Ele também já foi deputado estadual e federal. O tucano afirma, contudo, que vai voltar a atuar no órgão a partir do ano que vem. 
O prefeito desconversa ao falar sobre as eleições de 2022. "Ainda é cedo demais para pensar nisso. Quero terminar meu mandato e voltar a cumprir minha função no TRT", afirma. Apesar disso, ele é cotado para ser candidato a uma vaga no Congresso em 2022. 

CARIACICA

O prefeito de Cariacica Juninho em entrevista à TV Gazeta nesta quinta-feira (23)
O prefeito de Cariacica, Juninho, ficou oito anos comandando a cidade Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Após dois mandatos como prefeito, Juninho deixa a Prefeitura de Cariacica e pretende se dedicar aos estudos. Entre os planos está iniciar um doutorado na área esportiva, em que tem formação, e viver em um país de língua inglesa.
Entre os atuais prefeitos, Juninho é o que tem a atividade política mais recente. Começou como vice-prefeito, na gestão de Helder Salomão (PT), entre 2009 e 2012, e tentou uma vaga na Câmara dos Deputados em 2010, mas não se elegeu. Em 2012, lançou a candidatura a prefeito e foi eleito para o primeiro dos seus dois mandatos.

Veja Também

Euclério vai manter dois secretários de Juninho na Prefeitura de Cariacica

Até entrar na política, Juninho era conhecido por ser jogador de futebol da Desportiva Ferroviária, de Cariacica. Formou-se na área de Educação Física, em que atuou por algum tempo e para onde pretende voltar. O prefeito fez mestrado durante seu último mandato e agora vai ingressar em um doutorado. 
"Vou participar de processos seletivos na área de políticas sociais ou públicas, nessa área de educação física, do esporte. Pretendo fazer o doutorado aqui no Estado mesmo. Também estou já com planejamento bem adiantado para fazer uma imersão em uma cidade de língua inglesa e ter fluência no idioma", comentou. 
De acordo com com ele, os planos políticos só voltam à cena no fim do ano que vem. "Ainda não comecei a pensar nisso porque quero focar na minha vida pessoal. Em relação a 2022, só mais para o fim de 2021 que eu devo decidir algo", afirma. 

LEIA MAIS 

2022 é logo ali: quem se cacifa para a próxima eleição no ES após o resultado de 2020

Prefeito de Viana assume funções em outras cidades e deve ir para o governo em 2021

De assessor a candidato em 2022: os planos dos derrotados nas urnas da Grande Vitória

Eleições 2020: as forças políticas do ES que saíram ganhando ou perdendo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados