De doutorado a medicina: os planos dos prefeitos que vão ficar sem mandato em 2021

Após terem feito da política uma carreira durante boa parte de vida, em alguns casos há quase três décadas, os quatro prefeitos das maiores cidades da Grande Vitória deixam o Executivo em 2020.
Três deles Luciano Rezende (Cidadania), na Capital, Audifax Barcelos (Rede), na Serra, e Juninho (Cidadania), em Cariacica, encerram um ciclo de oito anos consecutivos à frente das respectivas prefeituras e, por isso, não poderiam disputar um novo mandato. O único que tinha condições de se reeleger era Max Filho (PSDB), que acabou derrotado em Vila Velha.
Sem mandatos em 2021, os atuais prefeitos de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica afirmam que vão voltar a exercer as profissões das quais se licenciaram para ocupar cargos eletivos. A atividade política, contudo, não deve ser deixada de lado.
Nos bastidores, a expectativa é que a maioria deles cultive o capital político construído ao longo dos anos e se lance candidato em 2022. Confira os planos de cada um dos prefeitos da Grande Vitória.
VITÓRIA
Luciano Rezende é médico, mas passou os últimos 25 anos na atividade política. Foi vereador durante quatro mandatos de 1995 a 2008 secretário municipal de Saúde e, antes de se tornar prefeito, ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa como deputado estadual (2010-2012).
O prefeito não conseguiu fazer seu sucessor na Prefeitura de Vitória este ano o candidato da situação, o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), ficou para trás ainda no primeiro turno.
Apesar da derrota eleitoral do grupo de Luciano, ele é um aliado do governador Renato Casagrande (PSB). Há quem o cogite como um possível sucessor do socialista no governo do Estado, mas a maior aposta é que ele venha como candidato a uma vaga no Senado ou na Câmara dos Deputados nas próximas eleições.
O prefeito afirma que vai se afastar por um tempo da política, retomando as atividades como médico e atuando como professor universitário.
SERRA
Em seu terceiro mandato à frente da Prefeitura da Serra, os dois últimos sendo consecutivos, Audifax Barcelos deixa o cargo eletivo, mas vai continuar atuando na política. O prefeito não pretende desperdiçar o capital construído ao longo de sua trajetória de quase vinte anos de vida pública.
"Ainda não passa pela minha cabeça abandonar a política", afirma.
O redista iniciou na política nos anos 2000, como secretário de Sergio Vidigal (PDT), hoje seu adversário político e para quem ele passa o cargo de chefe do Executivo em 2021. Audifax também tentou fazer um sucessor na cidade, o vereador Fabio Duarte (Rede). Fabio até foi para o segundo turno, mas foi derrotado.
Com apoio de Vidigal, Audifax disputou pela primeira vez a eleição para prefeito da Serra em 2004 e foi eleito. Logo depois, os dois romperam e passaram a se revezar no comando da cidade, enfrentando-se em outros pleitos.
Antes de se eleger novamente para prefeito, em 2012, Audifax passou pela Assembleia Legislativa, como deputado estadual, e também pela Câmara dos Deputados, onde ficou por dois anos até voltar a comandar a Serra.
O atual prefeito diz que pretende descansar neste período inicial e voltar a atuar como economista, auxiliando alguns políticos, inclusive. Ele não descarta concorrer em 2022 e diz que o nome está disponível ao partido.
Ainda é cedo para falar na próxima eleição, mas posso vir candidato sim. Vou me reunir com a Rede e discutir o que é melhor", afirma. Audifax diz que pode concorrer tanto para governador quando para o Senado.
VILA VELHA
Entre todos os atuais prefeitos da Grande Vitória, Max Filho é o que está há mais tempo na política. Filho do ex-governador Max Mauro, o prefeito iniciou na vida pública em 1988, quando foi eleito vereador de Vila Velha aos 20 anos.
Desde então, Max traçou uma carreira na política, disputando 10 eleições até hoje. O tucano só não disputou o pleito de 2008, quando encerrava seu segundo mandato consecutivo como prefeito de Vila Velha. Ele não teve, contudo, a mesma sorte no pleito deste ano. O prefeito foi derrotado por Arnaldinho Borgo (Podemos) e não conseguiu se reeleger.
Apesar de ser servidor concursado do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES), Max está licenciado do cargo já algum tempo, visto que ocupou, durante a maior parte da vida, um cargo eletivo. Ele também já foi deputado estadual e federal. O tucano afirma, contudo, que vai voltar a atuar no órgão a partir do ano que vem.
O prefeito desconversa ao falar sobre as eleições de 2022. "Ainda é cedo demais para pensar nisso. Quero terminar meu mandato e voltar a cumprir minha função no TRT", afirma. Apesar disso, ele é cotado para ser candidato a uma vaga no Congresso em 2022.
CARIACICA
Após dois mandatos como prefeito, Juninho deixa a Prefeitura de Cariacica e pretende se dedicar aos estudos. Entre os planos está iniciar um doutorado na área esportiva, em que tem formação, e viver em um país de língua inglesa.
Entre os atuais prefeitos, Juninho é o que tem a atividade política mais recente. Começou como vice-prefeito, na gestão de Helder Salomão (PT), entre 2009 e 2012, e tentou uma vaga na Câmara dos Deputados em 2010, mas não se elegeu. Em 2012, lançou a candidatura a prefeito e foi eleito para o primeiro dos seus dois mandatos.
Até entrar na política, Juninho era conhecido por ser jogador de futebol da Desportiva Ferroviária, de Cariacica. Formou-se na área de Educação Física, em que atuou por algum tempo e para onde pretende voltar. O prefeito fez mestrado durante seu último mandato e agora vai ingressar em um doutorado.
"Vou participar de processos seletivos na área de políticas sociais ou públicas, nessa área de educação física, do esporte. Pretendo fazer o doutorado aqui no Estado mesmo. Também estou já com planejamento bem adiantado para fazer uma imersão em uma cidade de língua inglesa e ter fluência no idioma", comentou.
De acordo com com ele, os planos políticos só voltam à cena no fim do ano que vem. "Ainda não comecei a pensar nisso porque quero focar na minha vida pessoal. Em relação a 2022, só mais para o fim de 2021 que eu devo decidir algo", afirma.