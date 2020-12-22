De doutorado a medicina: os planos dos prefeitos que vão ficar sem mandato em 2021

Os prefeitos de Cariacica, Juninho; da Serra, Audifax Barcelos; de Vitória, Luciano Rezende, e de Vila Velha, Max Filho, encerram os mandatos em 31 de dezembro Crédito: Montagem A Gazeta

Após terem feito da política uma carreira durante boa parte de vida, em alguns casos há quase três décadas, os quatro prefeitos das maiores cidades da Grande Vitória deixam o Executivo em 2020.

Serra, Vila Velha e Sem mandatos em 2021, os atuais prefeitos de Vitória Cariacica afirmam que vão voltar a exercer as profissões das quais se licenciaram para ocupar cargos eletivos. A atividade política, contudo, não deve ser deixada de lado.

Nos bastidores, a expectativa é que a maioria deles cultive o capital político construído ao longo dos anos e se lance candidato em 2022. Confira os planos de cada um dos prefeitos da Grande Vitória.

VITÓRIA

Prefeito de Vitória, Luciano Rezende finaliza oito anos de mandato à frente da cidade Crédito: Divulgação/Cidadania

Luciano Rezende é médico, mas passou os últimos 25 anos na atividade política. Foi vereador durante quatro mandatos  de 1995 a 2008  secretário municipal de Saúde e, antes de se tornar prefeito, ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa como deputado estadual (2010-2012).

Apesar da derrota eleitoral do grupo de Luciano, ele é um aliado do governador Renato Casagrande (PSB) . Há quem o cogite como um possível sucessor do socialista no governo do Estado, mas a maior aposta é que ele venha como candidato a uma vaga no Senado ou na Câmara dos Deputados nas próximas eleições.

O prefeito afirma que vai se afastar por um tempo da política, retomando as atividades como médico e atuando como professor universitário.

SERRA

Audifax Barcelos deixa o comando da Serra em 2020, após oito anos como prefeito Crédito: A Gazeta

Em seu terceiro mandato à frente da Prefeitura da Serra, os dois últimos sendo consecutivos, Audifax Barcelos deixa o cargo eletivo, mas vai continuar atuando na política. O prefeito não pretende desperdiçar o capital construído ao longo de sua trajetória de quase vinte anos de vida pública.

"Ainda não passa pela minha cabeça abandonar a política", afirma.

Com apoio de Vidigal, Audifax disputou pela primeira vez a eleição para prefeito da Serra em 2004 e foi eleito. Logo depois, os dois romperam e passaram a se revezar no comando da cidade, enfrentando-se em outros pleitos.

Antes de se eleger novamente para prefeito, em 2012, Audifax passou pela Assembleia Legislativa, como deputado estadual, e também pela Câmara dos Deputados, onde ficou por dois anos até voltar a comandar a Serra.

O atual prefeito diz que pretende descansar neste período inicial e voltar a atuar como economista, auxiliando alguns políticos, inclusive. Ele não descarta concorrer em 2022 e diz que o nome está disponível ao partido.

Ainda é cedo para falar na próxima eleição, mas posso vir candidato sim. Vou me reunir com a Rede e discutir o que é melhor", afirma. Audifax diz que pode concorrer tanto para governador quando para o Senado.

VILA VELHA

Max Filho deixa o cargo de prefeito de Vila Velha após não conseguir se reeleger em 2020 Crédito: Fernando Madeira

Entre todos os atuais prefeitos da Grande Vitória, Max Filho é o que está há mais tempo na política. Filho do ex-governador Max Mauro, o prefeito iniciou na vida pública em 1988, quando foi eleito vereador de Vila Velha aos 20 anos.

Desde então, Max traçou uma carreira na política, disputando 10 eleições até hoje. O tucano só não disputou o pleito de 2008, quando encerrava seu segundo mandato consecutivo como prefeito de Vila Velha. Ele não teve, contudo, a mesma sorte no pleito deste ano. O prefeito foi derrotado por Arnaldinho Borgo (Podemos) e não conseguiu se reeleger.

Apesar de ser servidor concursado do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES), Max está licenciado do cargo já algum tempo, visto que ocupou, durante a maior parte da vida, um cargo eletivo. Ele também já foi deputado estadual e federal. O tucano afirma, contudo, que vai voltar a atuar no órgão a partir do ano que vem.

O prefeito desconversa ao falar sobre as eleições de 2022. "Ainda é cedo demais para pensar nisso. Quero terminar meu mandato e voltar a cumprir minha função no TRT", afirma. Apesar disso, ele é cotado para ser candidato a uma vaga no Congresso em 2022.

CARIACICA

O prefeito de Cariacica, Juninho, ficou oito anos comandando a cidade Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Após dois mandatos como prefeito, Juninho deixa a Prefeitura de Cariacica e pretende se dedicar aos estudos. Entre os planos está iniciar um doutorado na área esportiva, em que tem formação, e viver em um país de língua inglesa.

Entre os atuais prefeitos, Juninho é o que tem a atividade política mais recente. Começou como vice-prefeito, na gestão de Helder Salomão (PT) , entre 2009 e 2012, e tentou uma vaga na Câmara dos Deputados em 2010, mas não se elegeu. Em 2012, lançou a candidatura a prefeito e foi eleito para o primeiro dos seus dois mandatos.

Até entrar na política, Juninho era conhecido por ser jogador de futebol da Desportiva Ferroviária, de Cariacica. Formou-se na área de Educação Física, em que atuou por algum tempo e para onde pretende voltar. O prefeito fez mestrado durante seu último mandato e agora vai ingressar em um doutorado.

"Vou participar de processos seletivos na área de políticas sociais ou públicas, nessa área de educação física, do esporte. Pretendo fazer o doutorado aqui no Estado mesmo. Também estou já com planejamento bem adiantado para fazer uma imersão em uma cidade de língua inglesa e ter fluência no idioma", comentou.