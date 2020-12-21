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Transição

Secretários de Luciano Rezende nas equipes de Arnaldinho e Vidigal

Márcio Passos, atual secretário de Desenvolvimento de Vitória, será secretário de Tecnologia e Inovação de Vila Velha. Já o secretário da Fazenda de Vitória, Henrique Valentim, assumirá a mesma pasta na Serra

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 15:35

Públicado em 

21 dez 2020 às 15:35
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Luciano Rezende
Prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania) discursa em evento da Findes Crédito: Divulgação/PMV
O secretário de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Márcio Aurélio Passos, será o chefe da nova Secretaria de Tecnologia e Inovação, em Vila Velha. A pasta será criada pelo prefeito eleito, Arnaldinho Borgo (Podemos). O anúncio oficial deve ser feito nos próximos dias, antes do Natal (na sexta-feira). 
Com perfil muito técnico, Passos é politicamente ligado ao prefeito de Vitória, Luciano Rezende, e ao deputado estadual Fabrício Gandini. Ele é secretário de Desenvolvimento de Vitória desde fevereiro de 2019. Substituiu na pasta Lenise Loureiro, quando esta assumiu a secretaria estadual de Gestão e Recursos Humanos no início do governo Casagrande. Passos já foi filiado ao Cidadania, partido de Luciano, Gandini e Lenise.
Já o secretário da Fazenda de Vitória, Henrique Valentim, assumirá a mesma pasta na Serra, a partir de janeiro, compondo a equipe de Sérgio Vidigal (PDT). Ele já foi convidado pelo prefeito eleito e é considerado um nome certo, faltando somente o anúncio oficial. Valentim também é filiado ao Cidadania (em Vargem Alta, cujas finanças ele também chegou a comandar, antes de assumir a Secretaria da Fazenda na Capital).
O Cidadania apoiou formalmente a candidatura de Vidigal na Serra, desde o 1º turno. Mas, apesar da filiação, Valentim tem pouquíssima militância partidária e é outro quadro considerado muito técnico, assim como Passos, o que preponderou na escolha de Vidigal. 

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A secretária de Saúde de Vitória, Cátia Lisboa, já foi sondada por Arnaldinho Borgo para assumir a mesma pasta em sua equipe de governo em Vila Velha, mas eles ainda não bateram o martelo. 

O VICE DE ARNALDINHO

O vice-prefeito eleito com Arnaldinho, Victor Linhalis (SD), não acumulará o comando de nenhuma secretaria, mas terá um papel importante na coordenação dos "projetos especiais" da próxima administração. Arnaldinho já anunciou a criação da Secretaria de Projetos Especiais, que cuidará de todos os projetos que demandem parcerias e recursos de outras esferas (governo estadual, governo federal ou financiamento externo).
Aí entrarão, por exemplo, projetos nas áreas de regularização fundiária, saneamento básico e macrodrenagem, além das obras de infraestrutura urbana em cerca de 30 bairros, com os quase US$ 30 milhões que a atual gestão pegou emprestados com o Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata).
Linhalis não assumirá a chefia da nova secretaria, mas ela estará ligada à Vice-Prefeitura. 
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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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