Secretários de Luciano Rezende nas equipes de Arnaldinho e Vidigal

Prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania) discursa em evento da Findes Crédito: Divulgação/PMV

O secretário de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Márcio Aurélio Passos, será o chefe da nova Secretaria de Tecnologia e Inovação, em Vila Velha. A pasta será criada pelo prefeito eleito, Arnaldinho Borgo (Podemos). O anúncio oficial deve ser feito nos próximos dias, antes do Natal (na sexta-feira).

Com perfil muito técnico, Passos é politicamente ligado ao prefeito de Vitória, Luciano Rezende , e ao deputado estadual Fabrício Gandini . Ele é secretário de Desenvolvimento de Vitória desde fevereiro de 2019. Substituiu na pasta Lenise Loureiro, quando esta assumiu a secretaria estadual de Gestão e Recursos Humanos no início do governo Casagrande. Passos já foi filiado ao Cidadania, partido de Luciano, Gandini e Lenise.

Já o secretário da Fazenda de Vitória, Henrique Valentim, assumirá a mesma pasta na Serra, a partir de janeiro, compondo a equipe de Sérgio Vidigal (PDT). Ele já foi convidado pelo prefeito eleito e é considerado um nome certo, faltando somente o anúncio oficial. Valentim também é filiado ao Cidadania (em Vargem Alta, cujas finanças ele também chegou a comandar, antes de assumir a Secretaria da Fazenda na Capital).

O Cidadania apoiou formalmente a candidatura de Vidigal na Serra, desde o 1º turno. Mas, apesar da filiação, Valentim tem pouquíssima militância partidária e é outro quadro considerado muito técnico, assim como Passos, o que preponderou na escolha de Vidigal.

SONDAGEM A CÁTIA

A secretária de Saúde de Vitória, Cátia Lisboa, já foi sondada por Arnaldinho Borgo para assumir a mesma pasta em sua equipe de governo em Vila Velha, mas eles ainda não bateram o martelo.

O VICE DE ARNALDINHO

O vice-prefeito eleito com Arnaldinho, Victor Linhalis (SD), não acumulará o comando de nenhuma secretaria, mas terá um papel importante na coordenação dos "projetos especiais" da próxima administração. Arnaldinho já anunciou a criação da Secretaria de Projetos Especiais, que cuidará de todos os projetos que demandem parcerias e recursos de outras esferas (governo estadual, governo federal ou financiamento externo).

Aí entrarão, por exemplo, projetos nas áreas de regularização fundiária, saneamento básico e macrodrenagem, além das obras de infraestrutura urbana em cerca de 30 bairros, com os quase US$ 30 milhões que a atual gestão pegou emprestados com o Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata).