"Não pretendemos tomar medidas mais rígidas no combate à Covid-19 em Vila Velha"

No dia 1º de janeiro de 2021, Arnaldinho Borgo (Podemos), um dia após deixar a cadeira de vereador, tomará posse como prefeito de Vila Velha. No comando da cidade pela primeira vez, terá, entre outras responsabilidades, que conduzir um plano de enfrentamento à pandemia da Covid-19, que tem no município canela-verde o maior número de óbitos e casos no Espírito Santo.
O prefeito eleito, no entanto, não pretende endurecer decretos municipais ou medidas de isolamento social. "Não acreditamos ser a melhor solução", pontuou. Para reduzir a disseminação do vírus, aposta na conscientização da população, no reforço no atendimento nas unidades de saúde e na distribuição de máscaras.
Também não vê a possibilidade de retorno das aulas presenciais antes da vacinação e diz que vai trabalhar de acordo com a ciência e alinhado com o governo do Estado.
Em entrevista para A Gazeta, Arnaldinho Borgo fala sobre as mudanças que planeja para Vila Velha durante sua gestão e projeta um início de mandato com dificuldades, devido ao processo de transição de governo conturbado e lento na cidade. Garante que vai trabalhar em conjunto com a Câmara Municipal e com outros prefeitos da Grande Vitória, com quem já conversou.
Confira a entrevista:
A situação de Vila Velha em relação à pandemia é preocupante. Nos últimos dias, a cidade ficou em 11ª no Brasil no registro de mortes pela Covid-19. O senhor vai assumir a prefeitura em meio a esse cenário. Qual é o plano do senhor para controlar essa situação?
As decisões vão ser baseadas na ciência, nada vai ser decisão política. O que a ciência apontar que é a melhor forma de agir, nós faremos. O nosso principal objetivo é salvar vidas. Vamos adotar medidas de prevenção, orientar a população sobre o perigo que é o coronavírus, estruturar a nossa rede básica de saúde para fazer o acolhimento de pessoas e ter uma resposta rápida em casos de contaminação para que não se chegue ao óbito. Vamos apostar em campanhas educativas, disponibilizar totens com álcool em gel na cidade, distribuir máscaras. Acreditamos que dessa forma conseguiremos diminuir os casos.
Temos visto praias e restaurantes lotados, poucas pessoas cumprindo isolamento social e colaborando para evitar a propagação do vírus. O senhor pretende ser mais rígido nas medidas e nos decretos na cidade? Acha que só conscientizar é suficiente?
Vai depender da ciência. Não pretendemos tomar nenhuma medida mais rígida no combate à Covid-19 na nossa cidade, acreditamos que essa não seja a melhor solução. A não ser que a gente chegue a um caso extremo e as autoridades de saúde nos apontem que seja necessário, mas não acredito que vamos chegar a isso. Vamos ouvir especialistas em Vila Velha, estar alinhados com o governo do Estado e com toda a Região Metropolitana, porque tem que ser feito um trabalho em conjunto.
As escolas estão fechadas desde março por causa da pandemia. Em Vitória, o prefeito eleito Lorenzo Pazolini disse que não concorda com o ensino remoto e vai apresentar um plano de retomada gradual de aulas presenciais. O senhor também pretende adotar alguma medida nesse sentido?
A educação só vai normalizar depois da vacina, antes disso, não tem como voltar às aulas de forma normal. O nosso projeto é fazer aulas através de canal de TV aberto, nem todos os alunos têm internet em casa e equipamentos para estudar. Um segundo passo seria implementar um projeto híbrido, quem puder ir para a escola, vai, quem não puder, continua assistindo às aulas por meio da TV. A gente está estudando um projeto para disponibilizar equipamentos e internet para todos os alunos, mas isso está na fase de estudo, porque tem que captar recursos, ver se é viável, quantificar o valor da demanda.
"A educação só vai normalizar depois da vacina, antes disso não tem como voltar às aulas de forma normal"
No seu plano de governo, o senhor fala sobre recomposição salarial para o magistério como forma de motivar o profissional da educação. Mas existe proibição por lei, até o fim de 2021, para aumento de salários. Nesse período inicial de mandato, como o senhor pretende motivar esses profissionais sem ser de forma remunerada?
A educação de Vila Velha vai ter requalificação. O secretário que for escolhido para comandar a pasta vai ter a missão de dialogar com a toda a categoria para entender qual é a prioridade do profissional de educação, que não é só o professor, mas o cuidador, a merendeira, o diretor. É capacitando? É por meio de aumento de salário? São melhores condições de trabalho? Então, vamos conversar. É uma promessa nossa dar aumento durante o mandato. Vamos criar uma comissão permanente de avaliação de planos de cargos e salários durante todo o período e estabelecer metas alcançáveis para que os profissionais se sintam mais motivados no trabalho.
O senhor disse que vai concluir obras inacabadas e abandonadas de gestões anteriores, que proporcionam melhorias para a população. Isso está no plano de governo. O senhor já tem um diagnóstico de que obras são essas? E quando o senhor fala em obras que proporcionam melhorias, qual é a prioridade?
A atual administração está dando ordem de serviço para várias obras, mas a gente tem que ver se tem planejamento para isso, qual o orçamento, e se é prioridade para a comunidade e para o município, porque vai sobrar para a gente finalizar. Estamos fazendo levantamento sobre essas obras, tendo muita dificuldade de obter informações, nossa equipe de transição está com trabalho prejudicado, não tem conseguido obter todos os documentos, ou os que vêm estão pela metade. Então, a gente não tem um diagnóstico ainda. Se hoje eu tivesse todos os dados que eu preciso, eu conseguiria te dar essa resposta, mas eu não tenho.
Isso pode prejudicar o início do seu mandato?
Com certeza. Porque como eu não tenho as informações, não consigo adiantar a tomada de decisões, não sei quais obras estão com contrato para acabar, o andamento delas. Não sei das finanças do município. Tudo isso me atrasa muito e prejudica a população. Na parte de educação e saúde, que são pastas chaves, a gente tem convênios acabando, que podem deixar a sociedade na mão porque as informações não nos têm sido repassadas.
Momentos do prefeito eleito Arnaldinho Borgo durante a campanha eleitoral
Recentemente, o prefeito Max Filho convocou cerca de 500 profissionais que foram selecionados em concursos que aconteceram no início do ano. O senhor pretende rever essa convocação?
Tudo que estiver dentro do orçamento, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), vai continuar. O que precisa ser feito é ver a capacidade de endividamento do município, qual o orçamento e, então, vamos reavaliar se existe a necessidade dessa convocação de 513 profissionais em Vila Velha, se ela está respeitando a lei ou não. Nós respeitamos o concurso e todos que passaram nele, mas precisamos saber qual é a situação financeira do município e em que condições o prefeito está fazendo essa convocação. Em qualquer cidade, contratar o número de 513 profissionais é algo muito grande, que tem impacto na folha de pagamento.
O senhor frisou, durante toda a campanha, que falta gestão em Vila Velha. Durante uma entrevista para A Gazeta, afirmou que não há fiscalização de serviços contratados e que eles são oferecidos sem qualidade. O senhor já fez uma análise sobre esses contratos? Pretende trocá-los?
Não tenho essa análise ainda, são contratos complexos, de concessão, de parceria público-privada. A gente ainda não tem o volume de informações que gostaria, mas eu garanto que o que não for prestado com qualidade, vai ser trocado, serviço prestado sem qualidade e eficiência não ficará em Vila Velha.
"Precisamos ver qual é o orçamento e, então, vamos reavaliar se existe a necessidade dessa convocação de 513 profissionais em Vila Velha. Se ela está respeitando a lei ou não"
O senhor sempre criticou a Prefeitura de Vila Velha como um órgão que ficou parado no tempo. Durante a campanha, prometeu oferecer diversos serviços on-line. Quando e por onde essa reformulação tecnológica vai começar? Que tipo de serviço pretende disponibilizar?
Ela inicia a partir do dia 1ºde janeiro, com a criação da Secretaria de Tecnologia e Inovação, que é nova e vai transformar a Vila Velha arcaica em uma Vila Velha digital. Ela vai ser responsável por fazer a reestruturação da prefeitura como um todo. A gente quer acabar, de fato, com o processo em papel, mas não sei dizer precisamente quando vamos colocar o serviço para funcionar, porque tempos esse problema de infraestrutura que precisa ser resolvido primeiro. A gente tem unidade de saúde sem computador, sem Wi-Fi. Então, precisa estruturar primeiro. Mas a prioridade da nossa gestão é acabar com o processo físico, de papel, e colocar tudo no digital. O empreendedor vai contar com menos burocracia para abrir uma empresa, vai poder acompanhar o processo on-line, tirar licenças, emitir alvará. Além disso, vamos oferecer para a população serviços de tapa-buraco on-line, Procon on-line, iluminação on-line, onde, por meio de um aplicativo, ou do site da prefeitura, ela possa tirar uma foto de um buraco, de uma lâmpada queimada e acionar a prefeitura. A gente quer trazer mais agilidade para as pessoas.
"A prioridade da nossa gestão é acabar com o processo físico, de papel, e colocar tudo no digital"
O senhor disse que essa secretaria é nova. Além dela, pretende criar outras?
É nova, mas não vai gerar mais custo. Vamos criar sim mais uma, que é a de Projetos Estruturantes. Mas queria frisar que isso faz parte de uma reorganização estrutural. A gente está criando essas duas, mas vai fundir outras secretarias, duas já é certo, que é a de Desenvolvimento Urbano com Desenvolvimento Econômico, e a de Cultura com Esportes, que também serão juntas. A gente tem feito um estudo, porque acredito que dá para reduzir mais. Essa Secretaria de Projetos vai cuidar das grandes obras da cidade, como o Parque da Prainha, que a gente promete entregar na nossa gestão. Dentro dela, vai ter um setor de drenagem, para planejar a microdrenagem da cidade, a prevenção de alagamentos, com a limpeza de galerias, fazendo as intervenções que se mostrarem necessárias. E por que não ver a possibilidade de a própria prefeitura fazer licitações para estações de bombeamento?
O senhor foi vereador por oito anos e um opositor ferrenho do atual prefeito neste último mandato. Como vai ser sua relação com os outros vereadores? E como pretende lidar com uma oposição, caso tenha?
Meu relacionamento com todos os vereadores é muito bom. Queremos fazer a administração de Vila Velha sob várias mãos e com a ajuda dos vereadores eleitos e líderes comunitários. Meu mandato vai ser compartilhado, eu vou dialogar, não vai ser como na administração atual. Eu só fui oposição do atual prefeito porque ele tentou impor as vontades dele à população, queria colocar políticas que a cidade não concordava. E a gente, enquanto fiscal, não concordava. Nós não vamos ter essa dificuldade, porque eu vou trabalhar pela união, vamos fazer política de entrega, vamos abrir o diálogo com a Câmara e a comunidade. Não teremos dificuldade com nenhum vereador, vamos fazer política em grupo.
"Não teremos dificuldade com nenhum vereador, vamos fazer política em grupo"
Ações integradas entre prefeitos da Região Metropolitana da Grande Vitória é uma promessa em todos os mandatos, mas as ações feitas até agora são pequenas ou pouco perceptíveis. Como tirar isso do papel? Qual vai ser a sua relação com os demais prefeitos?
Eu me relaciono bem com os outros prefeitos eleitos na Grande Vitória, já dialoguei com a grande maioria, marquei um papo com todos eles. Pretendemos fazer políticas públicas em conjunto. Isso depende da boa vontade de cada e eu senti, com todos que conversei, receptividade. A gente quer união entre os políticos para tomar decisões em conjunto, acredito que esse de fato é o caminho.