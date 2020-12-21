"Não pretendemos tomar medidas mais rígidas no combate à Covid-19 em Vila Velha"

Ela inicia a partir do dia 1ºde janeiro, com a criação da Secretaria de Tecnologia e Inovação, que é nova e vai transformar a Vila Velha arcaica em uma Vila Velha digital. Ela vai ser responsável por fazer a reestruturação da prefeitura como um todo. A gente quer acabar, de fato, com o processo em papel, mas não sei dizer precisamente quando vamos colocar o serviço para funcionar, porque tempos esse problema de infraestrutura que precisa ser resolvido primeiro. A gente tem unidade de saúde sem computador, sem Wi-Fi. Então, precisa estruturar primeiro. Mas a prioridade da nossa gestão é acabar com o processo físico, de papel, e colocar tudo no digital. O empreendedor vai contar com menos burocracia para abrir uma empresa, vai poder acompanhar o processo on-line, tirar licenças, emitir alvará. Além disso, vamos oferecer para a população serviços de tapa-buraco on-line, Procon on-line, iluminação on-line, onde, por meio de um aplicativo, ou do site da prefeitura, ela possa tirar uma foto de um buraco, de uma lâmpada queimada e acionar a prefeitura. A gente quer trazer mais agilidade para as pessoas.