Vila Velha é a cidade que mais preocupa e caminha para risco alto

Praia da Costa, em Vila Velha, lotada no último domingo (13) em meio a pandemia e ao crescimento de casos da Covid-19 Crédito: Ricardo Medeiros

Vila Velha é o município do Espírito Santo mais afetado pela pandemia do coronavírus , liderando as estatísticas de números de casos confirmados e óbitos em decorrência da doença. E, com o aumento desses indicadores nas últimas semanas, a cidade está próxima da classificação de risco alto de transmissão da Covid-19. É o que afirmou o secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes nesta terça-feira (15).

"Isso representa o risco iminente de que muitos municípios capixabas irão migrar para risco alto e moderado. Serão raros os municípios em risco baixo na última semana deste mês. Existe uma chance grande de não haver município em risco baixo. Acompanhando a evolução de óbitos, vemos que a situação de Vila Velha está crítica. Dos municípios da Grande Vitória, é o que caminha para um ponto muito crítico no mapa de risco, já que saiu de 14 óbitos na semana 47 de análise para 35 óbitos duas semanas depois, ou seja, mais do que dobrou a quantidade de mortes em 15 dias", disse.

Além disso, o secretário afirmou que as festas de final de ano no Espírito Santo podem agravar a situação já delicada na qual se encontram todos os municípios capixabas, mas, em especial, os da Grande Vitória . Segundo Nésio, as interações sociais neste mês serão diferentes das interações em meses anteriores, por conta do contexto de alta transmissão no qual o Espírito Santo está inserido.

"Quando fazemos uma análise das interações sociais das próximas semanas, são em um contexto de alta transmissão. As interações que tivemos em setembro, foram em um contexto de baixa transmissão da doença. Uma interação agora, teria uma violência epidemiológica muito maior. Torço para que esteja errado, mas o início da queda sustentada de óbitos seria daqui há 8 semanas. Teremos semanas muito críticas no Estado, que caminha para em janeiro ter um aumento nos casos, internações e, infelizmente, de óbitos também", finalizou.

GRANDE VITÓRIA EM RISCO

Rádio CBN Vitória nesta terça-feira (15) O aumento dos indicadores, porém, não é exclusividade de Vila Velha. Toda a Grande Vitória está classificada como risco moderado no Mapa de Risco do governo do Estado e o governador Renato Casagrande alertou durante entrevista ànesta terça-feira (15) que as cidades da região Metropolitana caminham para o risco alto de contaminação da Covid-19

"A tendência é a Grande Vitória caminhar para o risco alto nos próximos dias pela quantidade de pessoas que estão perdendo a vida, pela quantidade de pessoas que estão contaminadas. Risco maior (significa) fechamento de comércio a partir de 16h no sábado, e no domingo não tem abertura", disse o governador.

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