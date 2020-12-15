Coronavírus: ES registra 4.630 mortes e passa de 217 mil casos

Espírito Santo registrou 21 mortes e 2.400 novos casos, segundo a Sesa

Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 3.928 pessoas contaminadas, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.488.

A quantidade de curados também subiu, chegando a 199.651. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,12%, e 703,255 testes já foram realizados no Estado.