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Pandemia

Coronavírus: ES registra 4.630 mortes e passa de 217 mil casos

Estado registrou 21 óbitos e 2.400 casos nas últimas 24 horas, de acordo com números atualizados pela Secretaria da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 18:18

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 18:18

Números atualizados da Covid-19 em todo Espírito Santo
 Espírito Santo  registrou 21 mortes e 2.400 novos casos, segundo a Sesa Crédito: Pixabay
Espírito Santo registrou 21 mortes e 2.400 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde  (Sesa), atualizado na tarde desta terça-feira (15). Até o momento, o Estado contabiliza um total de 4.630 mortes pela doença e 217.938 casos confirmados.
O município de Vila Velha, com 30.772 registros, mantém o maior número de moradores infectados. Em seguida, estão Serra (27.548 casos), Vitória (26.356) e Cariacica (18.910).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 3.928 pessoas contaminadas, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.488.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 199.651. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,12%, e 703,255 testes já foram realizados no Estado.

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