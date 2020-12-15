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Região Serrana

Em risco alto, Pedra Azul fecha bares e limita funcionamento de restaurantes

O comércio, de maneira geral, e restaurantes podem funcionar de segunda a sexta-feira até as 20h e, aos sábados, até as 16h, de acordo com informações da Prefeitura de Domingos Martins

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 15:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 15:15
Pedra Azul
Pedra Azul Crédito: Marcelo Prest
O município de Domingos Martins, na Região Serrana, é uma das seis cidades do Espírito Santo classificadas como risco alto para a contaminação pelo novo coronavírus, de acordo com último mapa de risco divulgado pelo governo do Estado. Por conta disso, uma série de regras foram estabelecidas para o município, o que inclui a localidade de Pedra Azul, um dos destinos mais queridos por capixabas e turistas. Além de proibir a visitação ao parque, o funcionamento dos bares está suspenso e restaurantes funcionam com restrições.
De acordo com a Prefeitura de Domingos Martins, a administração municipal tem seguido as regras estabelecidas pelo governo do Estado. O comércio, de maneira geral, e restaurantes podem funcionar de segunda a sexta-feira até as 20 horas e, aos sábados, até as 16 horas. No domingo, estes locais devem permanecer fechados. "É permitida, sem restrições de dias ou horários, as modalidades de venda delivery e drive thru", reforça a prefeitura, em nota.

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Ainda segundo a prefeitura, além da restrição no horário de funcionamento, a entrada de clientes nos estabelecimentos é limitada e o uso de máscara é obrigatório. 
"Todos os estabelecimentos comerciais devem limitar a entrada de clientes na proporção de um cliente por cada 10 metros quadrados. A medida é necessária para evitar aglomerações e para que o distanciamento social seja respeitado. Os estabelecimentos devem seguir todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, como o uso de máscara por funcionários e clientes, disponibilizar dispensers com álcool 70% para a higienização das mãos. Em casos de formação de filas, devem ser feitas demarcações no chão para limitar a distância mínima de 1,5 metros", diz a nota da prefeitura.

FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO

A prefeitura pede a colaboração das pessoas para que fiquem em casa e diz que vai promover uma campanha com orientações para moradores e turistas de Pedra Azul. 
"Será realizada a campanha educativa que busca orientar todas as pessoas (moradores e turistas) sobre os cuidados contra o coronavírus, principalmente sobre o uso de máscaras, que é obrigatório não só dentro dos estabelecimentos como também nas ruas. A prefeitura pede para que toda a população se empenhe no combate à Covid-19. A orientação é que as pessoas que estão no grupo de risco evitem ao máximo sair de casa. Já quem precisa sair de suas residências, deve intensificar ainda mais os cuidados e as medidas de segurança", encerra a nota.
35º mapa de risco do ES; Covid-19; coronavírus
35º mapa de risco do ES Crédito: Governo do ES/Divulgação

MUNICÍPIOS EM RISCO ALTO

Pelo novo mapa de risco para transmissão do coronavírus, que começou a valer nesta segunda-feira (14), são seis os municípios que estão no risco alto, ou seja, na cor vermelha de contaminação: Ecoporanga, Mantenópolis, Marilândia, Ibiraçu, Domingos Martins e Anchieta.
Nesta terça-feira (15), em entrevista à CBN Vitória, o governador Renato Casagrande reforçou as restrições estabelecidas para evitar mais mortes por Covid-19. "Estamos evitando tomar decisões muito abruptas. Aglomeração não pode em nenhum grau de risco. Risco alto são bares fechados, comércio e restaurantes até as 20 horas durante a semana, até as 16 horas aos sábados e domingo é tudo fechado, exceto os serviços essenciais. À medida que for necessário, nós vamos discutindo a situação e, se for preciso, apertando um pouco mais", declarou.
O mapa atual vale até o domingo (20), quando a classificação dos municípios pode mudar. Se Domingos Martins deixar o risco alto, as regras voltam a ser flexibilizadas.

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