Com Domingos Martins no risco alto, Parque de Pedra Azul é fechado

Parque da Pedra Azul fica em Domingos Martins Crédito: Karolina Gazoni/Iema

O parque vai ficar fechado até pelo menos o próximo domingo (20), quando termina a validade da atual classificação do governo do Estado. Caso Domingos Martins continue em risco alto no novo mapa de Gestão de Risco, que passa a valer na próxima segunda-feira (21), o parque seguirá sem visitação. As visitas que estavam marcadas para esta semana estão sendo reagendadas.

Estamos entrando em contato com visitantes que agendaram visitação nesta semana, para avisar da suspensão do funcionamento. Eles também podem entrar em contato por e-mail e telefone para reagendar, mas sempre atentos ao Mapa de Gestão de Risco, que muda toda semana e com ele o funcionamento do parque, destaca o gestor do Parque Estadual de Pedra Azul, Rodolfo Torezani.

O novo mapa de risco para transmissão do coronavírus traz seis cidades no risco alto, com a cor vermelha: Ecoporanga, Mantenópolis, Marilândia, Ibiraçu, Domingos Martins e Anchieta. No mapa anterior, apenas Mantenópolis havia regredido para a cor vermelha.

governador Renato Casagrande admite que os hospitais do Estado sofrem uma forte pressão e fez um apelo para que os capixabas respeitem os protocolos de segurança.