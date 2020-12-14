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Pandemia

Com Domingos Martins no risco alto, Parque de Pedra Azul é fechado

O mapa de risco elaborado pelo governo do Estado determina que as unidades de conservação fiquem fechadas em municípios de risco alto para a transmissão da Covid-19

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 13:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 13:33
É um dos pontos mais visitados do ES
Parque da Pedra Azul fica em Domingos Martins Crédito: Karolina Gazoni/Iema
Após Domingos Martins entrar no risco alto para a transmissão da Covid-19, o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) fechou o Parque Estadual da Pedra Azul para a visitação. O mapa de risco elaborado pelo governo do Espírito Santo determina que as unidades de conservação fiquem fechadas em municípios incluídos no risco alto.
O parque vai ficar fechado até pelo menos o próximo domingo (20), quando termina a validade da atual classificação do governo do Estado. Caso Domingos Martins continue em risco alto no novo mapa de Gestão de Risco, que passa a valer na próxima segunda-feira (21), o parque seguirá sem visitação. As visitas que estavam marcadas para esta semana estão sendo reagendadas.

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Estamos entrando em contato com visitantes que agendaram visitação nesta semana, para avisar da suspensão do funcionamento. Eles também podem entrar em contato por e-mail e telefone para reagendar, mas sempre atentos ao Mapa de Gestão de Risco, que muda toda semana e com ele o funcionamento do parque, destaca o gestor do Parque Estadual de Pedra Azul, Rodolfo Torezani.
O novo mapa de risco para transmissão do coronavírus traz seis cidades no risco alto, com a cor vermelha: Ecoporanga, Mantenópolis, Marilândia, Ibiraçu, Domingos Martins e Anchieta. No mapa anterior, apenas Mantenópolis havia regredido para a cor vermelha.
governador Renato Casagrande admite que os hospitais do Estado sofrem uma forte pressão e fez um apelo para que os capixabas respeitem os protocolos de segurança.
"O Estado avalia de novo a hipótese de suspender as cirurgias eletivas. Nós estamos de novo tendo uma pressão nos hospitais. Chegamos a ter entorno de 280 leitos de UTI ocupados e agora estamos com 436 leitos ocupados", disse o governador em pronunciamento na sexta-feira (11).

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