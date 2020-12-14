Com Domingos Martins no risco alto, Parque de Pedra Azul é fechado

Após Domingos Martins entrar no risco alto para a transmissão da Covid-19, o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) fechou o Parque Estadual da Pedra Azul para a visitação. O mapa de risco elaborado pelo governo do Espírito Santo determina que as unidades de conservação fiquem fechadas em municípios incluídos no risco alto.
O parque vai ficar fechado até pelo menos o próximo domingo (20), quando termina a validade da atual classificação do governo do Estado. Caso Domingos Martins continue em risco alto no novo mapa de Gestão de Risco, que passa a valer na próxima segunda-feira (21), o parque seguirá sem visitação. As visitas que estavam marcadas para esta semana estão sendo reagendadas.
Estamos entrando em contato com visitantes que agendaram visitação nesta semana, para avisar da suspensão do funcionamento. Eles também podem entrar em contato por e-mail e telefone para reagendar, mas sempre atentos ao Mapa de Gestão de Risco, que muda toda semana e com ele o funcionamento do parque, destaca o gestor do Parque Estadual de Pedra Azul, Rodolfo Torezani.
O novo mapa de risco para transmissão do coronavírus traz seis cidades no risco alto, com a cor vermelha: Ecoporanga, Mantenópolis, Marilândia, Ibiraçu, Domingos Martins e Anchieta. No mapa anterior, apenas Mantenópolis havia regredido para a cor vermelha.
O governador Renato Casagrande admite que os hospitais do Estado sofrem uma forte pressão e fez um apelo para que os capixabas respeitem os protocolos de segurança.
"O Estado avalia de novo a hipótese de suspender as cirurgias eletivas. Nós estamos de novo tendo uma pressão nos hospitais. Chegamos a ter entorno de 280 leitos de UTI ocupados e agora estamos com 436 leitos ocupados", disse o governador em pronunciamento na sexta-feira (11).