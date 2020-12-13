No grupo de risco, Papai Noel perde emprego para jovem de barba falsa

Shoppings contratam jovens atores como Papai Noel Crédito: Assessoria de imprensa do Shopping Praia da Costa/Divulgação

Natal de 2020 não será igual aquele que passou. Nem mesmo o Papai Noel foi poupado pela crise provocada pelo novo coronavírus . Para preservar a vida de pessoas do grupo de risco, como é o caso de quem tem mais de 60 anos e que geralmente ocupa essas funções, os shoppings contrataram atores mais novos para interpretar o papel de bom velhinho.

Todos têm menos de 50 anos. A caracterização é feita com barbas e barrigas falsas para não deixar de atender ao imaginário das crianças. Além disso, as fotos podem ser tiradas a uma certa distância para não comprometer a saúde de ninguém.

Nos shoppings Moxuara, Mestre Álvaro e Praia da Costa foram tomados todos os cuidados na hora de contratar os atores para interpretar o papel, todos eles estão fora do grupo de risco da doença. Os profissionais atuam presencialmente nestes centros de compras.

Como medida de prevenção da Covid-19, que vele tanto para quem trabalha quanto para quem visita os estabelecimentos, as fotos com o Papai Noel só podem ser tiradas a cerca de um metro de distância. Além disso, é obrigatório o uso de máscaras e a higienização do local é feita a cada foto tirada pelos clientes.

Outra fantasia que o bom velhinho foi obrigado a vestir este ano foi o da tecnologia. Nos Shoppings Vila Velha, Vitória e Boulevard Vila Velha o personagem interage com o público por meio de vídeos.

Na Capital , o Papai Noel manda suas mensagens diretamente de sua casa no Polo Norte. O recado passado por ele, é de que como parte do grupo de risco, ele não pode estar presente à festa e que precisa permanecer em isolamento social. A comunicação é feita por meio de um vídeo chamada, das 13h às 21h até o dia 24 de dezembro, na Praça Central.

No local, há ainda espaço para que as crianças possam fazer fotos e a imagem sai impressa com o anfitrião da festa de Natal. O valor é R$15,00.

Já no Boulevard Vila Velha, o bom velhinho aparece de forma virtual, em realidade aumentada. O visitante pode entrar em contato com o Papai Noel via aplicativo com leitura de QR Code. Ao apontar o celular, ele aparece em tamanho real interagindo com os clientes. Há diversas opções de interação como a dancinha do Tik Tok, a pose clássica do ex-velocista Usain Bolt, tocando guitarra, comendo hambúrguer, distribuindo presentes, entre outros movimentos.

O público pode ainda receber mensagens de Papai Noel por Whatsapp. Para participar, é necessário enviar uma mensagem para o número (11) 982036152 para receber instruções sobre como participar da brincadeira. Serão enviados áudios personalizados às crianças, mensagens natalinas gravadas por vídeo, e até contos infantis com histórias sobre sua casa e a produção de brinquedos.