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Shopping do ES promove Natal com interação segura para as famílias

Entre as atrações estão playlist natalina, exibição digital do Papai Noel, piano para os pés, além de trenzinho e patinação de gelo com distanciamento social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 20:05

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 20:05

Para garantir um ambiente saudável para colaboradores, lojistas e clientes, o Shopping Vila Velha tem adotado medidas rigorosas de higienização
Para garantir um ambiente saudável para colaboradores, lojistas e clientes, o Shopping Vila Velha tem adotado medidas rigorosas de higienização Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação
Num período em que o contato físico está limitado para garantir o distanciamento social necessário como medida de segurança, o Shopping Vila Velha planejou um Natal de forma diferente neste ano. Tudo foi pensado para que a data continue despertando os melhores sentimentos nas pessoas, mesmo neste cenário complexo de pandemia. A onda natalina do empreendimento acontece por meio da magia e do encanto de músicas e estímulos sensoriais que fazem parte da campanha Sons e Emoções.
A música tem o poder de emocionar, alegrar, trazer boas recordações, marcar momentos especiais e nos tocar de uma maneira única. Foi inspirados nesse poder da música e numa forma de buscar a emoção de outras maneiras, além do toque físico, que escolhemos o tema Sons e Emoções e pensamos em cada detalhe sensorial do nosso Natal, incluindo uma playlist natalina exclusiva. Para ter acesso a essa playlist, basta clicar no link da nossa bio no Instagram ou acessá-la direto no Spotify, explica a gerente de Marketing do shopping, Manuela Armada Dias.
Ainda de acordo com Manuela, com foco na segurança, toda a experiência que envolve as crianças e suas famílias na decoração de Natal do centro de compras foi pensada para estimular a diversão e o encanto natalino. Teremos a exibição digital do Papai Noel, com vídeos gravados sobre a rotina do bom velhinho, explicando, inclusive, sua ausência física neste momento, observa.
Toda a decoração de Natal do Shopping Vila Velha foi pensada para estimular a diversão e o encanto natalino
Toda a decoração de Natal do Shopping Vila Velha foi pensada para estimular a diversão e o encanto natalino Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação

MÚSICA NOS PÉS

Uma atração que tem chamado a atenção de crianças e adultos é um piano interativo, fixo no chão, que permite tocar música com os pés e não com as mãos, pensado exatamente para evitar o risco de contágio do novo coronavírus. O shopping também tem o Poço dos Desejos, em que, por meio de um QR Code, será possível enviar mensagens de esperança e alegria para 2021.
Outro diferencial para quem conhecer o Natal do Shopping Vila Velha é o Espelho Mágico, um espaço gratuito onde os clientes podem utilizar para tirar fotos com moldura personalizada inspirada no tema Sons e Emoções. Além disso, um trenzinho de passeio e uma pista de patinação no gelo completam a programação natalina do empreendimento.
Para estimular o espírito natalino, o Shopping Vila Velha promove neste ano mais uma campanha solidária. Entre as instituições beneficiadas está a Associação de Apoio e Orientação à Criança e ao Adolescente (AAOCA), de Vila Velha
Para estimular o espírito natalino, o Shopping Vila Velha promove neste ano mais uma campanha solidária. Entre as instituições beneficiadas está a Associação de Apoio e Orientação à Criança e ao Adolescente (AAOCA), de Vila Velha Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação
Neste Natal, desejamos encantar nossos clientes, emocionar e divertir as crianças e as famílias que escolherem o Shopping Vila Velha como opção de compra e entretenimento. Preparamos uma decoração linda e muito especial que promete encantar todas as idades. Do ponto de vista comercial, nossas expectativas também são as melhores, buscando alternativas e promoções especiais para atrair o público e alavancar as vendas dos nossos lojistas, sempre focados em oferecer as melhores opções e experiências para todos, pontua Manuela.

COMODIDADE E SEGURANÇA

Além do estacionamento gratuito, o Shopping Vila Velha implementou outra facilidade no mall. Devido à pandemia, aqueles clientes que preferirem fazer suas compras virtualmente podem usar o serviço de drive-thru para buscar as mercadorias de maneira segura.
O serviço permite que o cliente efetue a compra por um dos canais de venda oferecidos pelo lojista e retire o produto totalmente higienizado e com toda a segurança no estacionamento do shopping. Após a confirmação do pagamento, o consumidor pode pegar o item em questão de minutos, e sem sair do carro, pontua Manuela.
Para ouvir a playlist da campanha de Natal
Para ouvir a playlist da campanha de Natal "Sons e Emoções" do Shopping Vila Velha, basta acessá-la diretamente no Spotify ou clicar no link disponível na bio do Instagram do empreendimento Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação
Para garantir um ambiente saudável para colaboradores, lojistas e clientes, desde a reabertura em junho, o empreendimento tem adotado medidas rigorosas de higienização. 
"O momento é de cautela e cuidado, exigindo de nós adaptações para continuar levando experiências diferenciadas e seguras aos clientes do Shopping Vila Velha. Estamos preocupados com a segurança e saúde de todos e, por isso, nossas ações e decisões são tomadas com base em estudos e viabilizadas a partir de um rígido protocolo de saúde"
Manuela Armada Dias - Gerente de Marketing do Shopping Vila Velha

ESPÍRITO NATALINO

O Natal é um momento de celebrar o amor ao próximo, a união e a generosidade. E, para estimular o espírito natalino, o Shopping Vila Velha promove nesta data mais uma campanha solidária. Serão mais de 20 instituições do país beneficiadas e, entre elas, está a Associação de Apoio e Orientação à Criança e ao Adolescente (AAOCA), de Vila Velha. As doações podem ser feitas por meio de QR codes localizados na decoração natalina da Praça Central do mall.
Ao realizar a leitura do código pela câmera do celular, o cliente será direcionado para uma plataforma on-line onde poderá escolher entre dois tipos de cestas de Natal: a básica, no valor de R$ 25,00, e a completa, de R$ 50,00. A campanha, válida até o dia 20 de dezembro, é uma parceria com o Instituto Devolver que, por meio da sua plataforma digital de doações, irá organizar toda a distribuição e entrega das doações para as entidades participantes, finaliza Manuela Armada Dias.
A decoração do Shopping Vila Velha promete encantar as pessoas de todas as idades
A decoração do Shopping Vila Velha promete encantar as pessoas de todas as idades Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação

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