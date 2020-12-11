Empresas dão mimos e show on-line para empregado festejar no home office

Com o fim do ano se aproximando, muitas empresas realizam festas de confraternização entre os funcionários. No entanto, com a pandemia do novo coronavírus e o aumento recente dos casos registrados da doença, a aglomeração e os abraços não serão possíveis. Os encontros agora serão realizados da mesma maneira que o trabalho tem sido desenvolvido: remotamente.
E para deixar tudo em clima de festa, muitas organizações vão contratar bandas, que vão se apresentar por meio de live, e distribuir kits aos colaboradores para que todos possam, de casa, brindar as vitórias de um ano que foi bem desafiador.
Na Suzano, o encontro foi realizado na noite desta quinta-feira (10 e teve show da cantora Preta Gil, apresentação do humorista Fábio Porchat, concurso de talentos, entre outras atrações. Cada família vai receber, além de um presente para curtir o momento, um voucher para comprar pizza, petisco, entre outros aperitivos.
Todas as unidades da companhia se reuniram pela primeira vez de forma integrada, com mais de 15 mil colaboradores e familiares celebrando em segurança. Os prestadores de serviço também participaram. Segundo a gerente de Gente e Gestão da Suzano, Marisa Ferreira Miranda, essa foi a solução encontrada para não deixar de comemorar os desafios superados em 2020.
Nada substitui a presença física, mas este foi o modelo encontrado para não deixar passar em branco os desafios enfrentados ao longo do ano e o impacto que tivemos na vida das pessoas por meio de nossos produtos. É um modelo que permite a conexão de profissionais que atuam em Aracruz com os das outras unidades do país e do mundo. A festa é uma forma de dizermos que estamos preparados para o futuro, comenta
A festa "Bye Bye 2020", dos colaboradores da Timenow Consultoria e Gestão de Projetos, será realizada no dia 18 de dezembro e eles poderão comprar comidas e bebidas para acompanhar com um valor em dinheiro que será pago juntamente com o salário.
A confraternização faz parte de nosso calendário, mas neste ano precisará ser em novo formato. Vamos agradecer os resultados do ano, a contratação de mais de 200 pessoas e a inauguração da nova sede em janeiro. Além disso, em abril, a empresa comemora 25 anos. Esta é uma forma de manter todos em segurança e, como qualquer comemoração, todos precisam estar bem e em segurança, resume a gerente de Pessoas e Cultura, Pollyanna Vila Nova.
O formato foi mais do que aprovado pelos funcionários da empresa. Em agosto, foi realizada a primeira live comemorativa, com um show de Saulo Simonassi. A atração para o fim de ano, no entanto, será uma surpresa para os participantes.
Em casa e com a família será possível aproveitar para estarmos juntos. Assim como na edição anterior, é possível tirar fotos e enviá-las por meio de um link. As imagens ficam passando na tela enquanto acontece o show. O clima do evento é muito bom, porém, cada um na sua casa, destaca.
A festa da ISH Tecnologia em dezembro não será a primeira feita no formato digital . Outras duas edições ocorreram durante o ano para os colaboradores. A gerente de RH, Luciana Vaz, explica que a confraternização, como nas outras edições, será interativa, com direito até a pedidos da música favorita.
Tudo será feito para que o funcionário se sinta como se estivesse na festa. Mandaremos brindes para que eles possam aproveitar da melhor maneira possível. Este foi um ano complexo, de muito trabalho e oportunidades. O evento é uma forma de reconhecer a dedicação e comprometimento de todos, destaca.
A festa será realizada em 18 de dezembro. Luciana destaca que o tema escolhido está relacionado à marca e cultura da empresa e contará ainda com algumas surpresas. Todos na empresa gostam de se encontrar e este será o momento perfeito para essa confraternização, conclui Luciana.
Para o final de ano, a Rhopen também vai apostar em uma confraternização 100% on-line. E cada um dos mais de 60 colaboradores vai receber um mimo de Natal em casa, que chegará pelos Correios.
Essa foi uma decisão pensada para preservar nossa equipe. Mesmo virtualmente, será um momento de muita descontração e de grande reflexão sobre o que passamos e o que planejamos para 2021", Cátia Horsts, CEO da Rhopen.
As confraternizações on-line serão uma tendência no final de 2020 e não devem deixar de ser feitas pelas organizações,segundo a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Espírito Santo (ABRH-ES), Hérica Gomes.
Este foi um ano difícil para todo mundo e, mesmo virtualmente, não pode passar em branco. A gente continua sem poder fazer aglomeração e pela internet é possível fazer muita coisa que vai desde amigo secreto até shows musicais. Eu, por exemplo, vou participar de um amigo virtual, que estamos chamando de amigo afeto, comenta.
Ela ainda alerta sobre a importância de empresas e pessoas agirem com responsabilidade diante desse momento de aumento de casos de Covid-19, pensando no bem do próximo. "Se todo mundo pensasse assim, não chegaríamos ao nível que está".
No virtual, conseguimos ir muito além do que seria possível fazer presencialmente. Prova disso é a integração de colaboradores de empresas que contam com escritórios em vários Estados. Presencialmente, isso não seria possível, complementa.