Empresas dão mimos e show on-line para empregado festejar no home office

Evento virtual realizado pela Timenow teve participação do cantor Saulo Simonassi Crédito: Divulgação/Timenow

Com o fim do ano se aproximando, muitas empresas realizam festas de confraternização entre os funcionários. No entanto, com a pandemia do novo coronavírus e o aumento recente dos casos registrados da doença, a aglomeração e os abraços não serão possíveis. Os encontros agora serão realizados da mesma maneira que o trabalho tem sido desenvolvido: remotamente.

E para deixar tudo em clima de festa, muitas organizações vão contratar bandas, que vão se apresentar por meio de live, e distribuir kits aos colaboradores para que todos possam, de casa, brindar as vitórias de um ano que foi bem desafiador.

Na Suzano , o encontro foi realizado na noite desta quinta-feira (10 e teve show da cantora Preta Gil, apresentação do humorista Fábio Porchat, concurso de talentos, entre outras atrações. Cada família vai receber, além de um presente para curtir o momento, um voucher para comprar pizza, petisco, entre outros aperitivos.

Todas as unidades da companhia se reuniram pela primeira vez de forma integrada, com mais de 15 mil colaboradores e familiares celebrando em segurança. Os prestadores de serviço também participaram. Segundo a gerente de Gente e Gestão da Suzano, Marisa Ferreira Miranda, essa foi a solução encontrada para não deixar de comemorar os desafios superados em 2020.

Nada substitui a presença física, mas este foi o modelo encontrado para não deixar passar em branco os desafios enfrentados ao longo do ano e o impacto que tivemos na vida das pessoas por meio de nossos produtos. É um modelo que permite a conexão de profissionais que atuam em Aracruz com os das outras unidades do país e do mundo. A festa é uma forma de dizermos que estamos preparados para o futuro, comenta

Pollyanna Vila Nova participa do evento virtual realizado pela Timenow Crédito: Acervo pessoal/Pollyanna Vila Nova

A festa "Bye Bye 2020", dos colaboradores da Timenow Consultoria e Gestão de Projetos, será realizada no dia 18 de dezembro e eles poderão comprar comidas e bebidas para acompanhar com um valor em dinheiro que será pago juntamente com o salário.

A confraternização faz parte de nosso calendário, mas neste ano precisará ser em novo formato. Vamos agradecer os resultados do ano, a contratação de mais de 200 pessoas e a inauguração da nova sede em janeiro. Além disso, em abril, a empresa comemora 25 anos. Esta é uma forma de manter todos em segurança e, como qualquer comemoração, todos precisam estar bem e em segurança, resume a gerente de Pessoas e Cultura, Pollyanna Vila Nova.

O formato foi mais do que aprovado pelos funcionários da empresa. Em agosto, foi realizada a primeira live comemorativa, com um show de Saulo Simonassi. A atração para o fim de ano, no entanto, será uma surpresa para os participantes.

Em casa e com a família será possível aproveitar para estarmos juntos. Assim como na edição anterior, é possível tirar fotos e enviá-las por meio de um link. As imagens ficam passando na tela enquanto acontece o show. O clima do evento é muito bom, porém, cada um na sua casa, destaca.

A festa da ISH Tecnologia em dezembro não será a primeira feita no formato digital . Outras duas edições ocorreram durante o ano para os colaboradores. A gerente de RH, Luciana Vaz, explica que a confraternização, como nas outras edições, será interativa, com direito até a pedidos da música favorita.

Tudo será feito para que o funcionário se sinta como se estivesse na festa. Mandaremos brindes para que eles possam aproveitar da melhor maneira possível. Este foi um ano complexo, de muito trabalho e oportunidades. O evento é uma forma de reconhecer a dedicação e comprometimento de todos, destaca.

A festa será realizada em 18 de dezembro. Luciana destaca que o tema escolhido está relacionado à marca e cultura da empresa e contará ainda com algumas surpresas. Todos na empresa gostam de se encontrar e este será o momento perfeito para essa confraternização, conclui Luciana.

Para o final de ano, a Rhopen também vai apostar em uma confraternização 100% on-line. E cada um dos mais de 60 colaboradores vai receber um mimo de Natal em casa, que chegará pelos Correios.

Essa foi uma decisão pensada para preservar nossa equipe. Mesmo virtualmente, será um momento de muita descontração e de grande reflexão sobre o que passamos e o que planejamos para 2021", Cátia Horsts, CEO da Rhopen.

As confraternizações on-line serão uma tendência no final de 2020 e não devem deixar de ser feitas pelas organizações,segundo a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Espírito Santo (ABRH-ES), Hérica Gomes.

Este foi um ano difícil para todo mundo e, mesmo virtualmente, não pode passar em branco. A gente continua sem poder fazer aglomeração e pela internet é possível fazer muita coisa que vai desde amigo secreto até shows musicais. Eu, por exemplo, vou participar de um amigo virtual, que estamos chamando de amigo afeto, comenta.

Ela ainda alerta sobre a importância de empresas e pessoas agirem com responsabilidade diante desse momento de aumento de casos de Covid-19, pensando no bem do próximo. "Se todo mundo pensasse assim, não chegaríamos ao nível que está".